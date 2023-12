Un nouveau comité consultatif de centre pour Fortrea

Ce comité consultatif rassemble des leaders de la recherche autour de l’évolution des relations entre les centres, les promoteurs et les patients

DURHAM, État de Caroline du Nord, 14 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq : FTRE), ci-après la « Société », une organisation mondiale de recherche contractuelle de premier plan (ou CRO, de l’anglais Contract Research Organization), annonce ce jour que la première réunion de son comité consultatif de centre s’est tenue la semaine dernière. L’ordre du jour visait la collaboration entre les centres de recherche clinique, ci-après « les centres » et les leaders de l’industrie dans le but de créer une expérience améliorée en matière d’essai clinique au bénéfice des centres, des patients et des promoteurs d’études, ci-après « les promoteurs », ciblés sur les évolutions technologiques, la planification opérationnelle et la prestation, les modalités commerciales et l’engagement communautaire.



Fortrea place les centres et les investigateurs au cœur de la planification des essais cliniques, exploitant leurs perspectives pour amener des changements orientés vers l’accélération des essais, la simplification du démarrage des études, mais aussi l’optimisation du recrutement. Ces évolutions constituent une réponse aux enjeux des essais cliniques, posés de longue date, et induiront une meilleure expérience pour les centres, les patients et les promoteurs. Le comité consultatif de centre sera chargé d’apporter des éclairages et des commentaires en lien avec les stratégies et les solutions proposées pour les centres, les patients, les essais et la technologie applicable.

« Centres et investigateurs sont essentiels à chaque étape du développement clinique ; ils font habituellement face à des enjeux complexes rien qu’en matière d’essais cliniques. Nous recueillons favorablement leurs avis lors de la conception des protocoles, et les faisons activement participer aux premiers débats entre nos équipes opérationnelles et nos promoteurs pour déterminer rapidement la planification d’essais cliniques les plus efficaces et les mieux axés sur les patients » observe Mike Clay, Vice-président de la stratégie de développement et de croissance chez Fortrea. Et de poursuivre : « La formation du comité consultatif de centre marque l’accélération de notre stratégie envers les centres, et rassemble autour de la table un groupe de réflexion sur notre industrie, composé d’éminents leaders. Ce comité sera le pilier de notre aptitude à répondre aux promoteurs avec des concepts orientés vers la prévisibilité de leurs essais. Nous travaillerons ensemble à l’élaboration de calendriers d’essais pertinents, et nous renforcerons leur confiance en accélérant à la fois le processus de recrutement des patients et la conclusion globale des essais ».

Les premiers membres du comité consultatif de centre de Fortrea comptent des leaders et des experts de Circuit Clinical, Elligo Health Research, FutureMeds, Javara, ObjectiveHealth, Pratia S.A., Velocity Clinical Research, et de la fondation espagnole et centre de recherche contre le cancer MD Anderson Cancer Center, soit 440 centres spécialisés dans plus de 25 domaines thérapeutiques, originaires de neuf pays, élargissant ainsi l’accès à toute une diversité de communautés de patients.

Opinions exprimées par les membres du comité consultatif de centre de Fortrea :

Selon Łukasz Bęczkowski, Directeur des opérations chez Pratia, « Cette approche collaborative, réunissant à la fois les CRO et les centres, permettra un meilleur alignement de tous les acteurs de la recherche clinique envers les perspectives du marché des essais cliniques, et nous donnera incontestablement une meilleure force de frappe. De telles initiatives sont capitales pour induire de rapides évolutions positives ».

Nick Spittal, Directeur des opérations de Velocity Clinical Research, estime que « Fortrea a opté pour une approche privilégiant l’écoute en conférant aux centres la possibilité de s’exprimer légitimement sur les meilleures pratiques de travail pour dynamiser à la fois les communautés de patients et les acteurs concernés de ces centres. Il en résulte un meilleur service pour les promoteurs des essais cliniques ».

D’après Barry Simms, Directeur des opérations d’Elligo Health Research, « Fortrea se place à la pointe de l’industrie en améliorant la productivité et l’efficacité des partenariats du processus d’essai jusqu’aux relations commerciales, tout en s'efforçant d’accélérer la mise en marché de nouveaux produits ».

Pour la Directrice générale d’ObjectiveHealth, Colleen Hoke, « Fournir une solution d’accès aux patients appropriée est indispensable au succès d’un essai clinique. Les prestataires de soins de santé n’ont jusqu’ici pas été impliqués dans les premiers débats visant la planification et la stratégie de recherche ». Radek Janiak, Directeur général de FutureMeds, déclare « Saluer l’approche innovante de Fortrea, axée sur l’échange avec les organisateurs de partenariats des établissements de santé, essentiels à la réussite précoce des résultats de recherche dans le processus de planification.

FutureMeds se réjouit de rejoindre le comité consultatif de centre de Fortrea pour contribuer à la meilleure compréhension entre les acteurs clés de la recherche clinique ». Enfin, pour Michelle Rule, Vice-présidente en chef de l’optimisation professionnelle chez Javara, « Entendre la voix des patients, des investigateurs et des centres placera Fortrea en pole position pour introduire de nouveaux traitements sur le marché.

Naviguer le gigantesque écosystème des essais cliniques est complexe et nécessite des partenariats très fonctionnels, centrés sur la confiance et la compétence. Fortrea s’engage véritablement en faveur du dialogue et des relations de travail à travers son comité consultatif de centre, qui témoigne de son dévouement envers le progrès visant toutes les parties prenantes de la recherche, et surtout les patients ».

