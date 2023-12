Nouvelle ressource pour trouver les programmes d'innovation du DoD des États-Unis

OTTAWA, 13 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC et le Service des délégués commerciaux ont le plaisir d'annoncer le lancement d'une nouvelle ressource en ligne qui aidera les entreprises canadiennes à identifier les programmes d’innovation du ministère américain de la défense susceptibles de leur permettre de développer et de mettre à l'échelle des technologies pour des usages liés à la sécurité nationale.



Pour renforcer son avantage militaire, le ministère américain de la défense (DoD) utilise une approche rapide et itérative pour encourager l'innovation, qui inclut des partenaires traditionnels et non traditionnels de la défense. Cette approche permet aux fournisseurs établis, aux nouveaux venus et aux fournisseurs spécialisés, y compris ceux du Canada, de fournir des technologies de pointe à l'armée américaine.

Il existe de nombreuses portes d'entrée dans l'écosystème d'innovation du département de la Défense des États-Unis et la ressource en ligne de la CCC, en collaboration avec le personnel du Service des délégués commerciaux sur le terrain aux États-Unis, aide les entreprises canadiennes à les franchir avec succès. La nouvelle ressource en ligne fournit des informations simplifiées sur les nombreux types de programmes d'innovation du ministère américain de la défense :

Incubateurs qui soutiennent les entités en phase de démarrage et les entités entrepreneuriales ayant des idées novatrices.

qui soutiennent les entités en phase de démarrage et les entités entrepreneuriales ayant des idées novatrices. Les accélérateurs qui se concentrent sur l'accélération de la croissance d'une entreprise existante. Les accélérateurs fournissent généralement des fonds d'amorçage et des mentors.

qui se concentrent sur l'accélération de la croissance d'une entreprise existante. Les accélérateurs fournissent généralement des fonds d'amorçage et des mentors. Les concours qui visent à résoudre des problèmes pour lesquels les technologies émergentes peuvent apporter des solutions non traditionnelles, ou à élargir le vivier d'entreprises travaillant sur des questions essentielles.

qui visent à résoudre des problèmes pour lesquels les technologies émergentes peuvent apporter des solutions non traditionnelles, ou à élargir le vivier d'entreprises travaillant sur des questions essentielles. Des réseaux qui établissent des relations entre les gouvernements, l'industrie, les sociétés de capital-investissement et les universités afin de résoudre des problèmes difficiles.

Le ministère américain de la défense consacre une grande partie de son budget annuel à des programmes qui accélèrent les innovations. Rien que dans son budget 2024 , le département a alloué 145 milliards de dollars (USD) à la recherche et au développement. Compte tenu de la nature intégrée de la base industrielle de défense nord-américaine, les solutions canadiennes sont les bienvenues et font l'objet de considérations particulières pour bon nombre de ces programmes.

Pour en savoir plus sur l'écosystème d'innovation de la défense américaine et les différents programmes, visitez la page web sur les programmes d’innovation du ministère américain de la défense .

Pour discuter des opportunités spécifiques et de la manière de pénétrer le marché américain de la défense, contactez votre délégué commercial local .

La CCC est l'agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le gouvernement du Canada pour les besoins du DoD des É.-U. en provenance du Canada.

