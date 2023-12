Avec une nouvelle solution de reporting calculant l’influence du digital sur les ventes hors ligne en partenariat avec Circana, et les fonctionnalités Direct Add to Cart et Shoppable Recipes, MikMak renforce sa position de plateforme leader de la Commerce Intelligence au services des marques internationales

PARIS, 13 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MikMak , la plateforme logicielle qui accompagne les grandes marques dans leur développement commercial, dévoile aujourd’hui les dernières innovations de MikMak 3.0 , la plateforme d’enablement et d’analyse du e-commerce la plus aboutie du marché. Ces améliorations, associées à un nouveau partenariat avec Circana , leader mondial de l’analyse du comportement des consommateurs, permettront aux marques de comprendre comment le marketing digital influence leurs ventes hors ligne, de prévenir l’abandon de panier, et de mettre en œuvre des stratégies pour améliorer les taux de conversion dans un contexte économique difficile marqué par une compétition accrue.



Mesurer l’impact et l’influence du marketing digital sur les ventes en magasin : le Digitally Influenced Offline Sales Lift Report de MikMak et Circana

Si la majorité des revenus des marques provient aujourd’hui des ventes en magasin, les consommateurs sont résolument tournés vers le digital. Une étude de Forrester indique que les ventes en magasin influencées par le digital devraient atteindre 3,8 milliards de dollars (+7,2 %) aux États-Unis d’ici 2027. Dans ce contexte, les marques ont besoin de mieux comprendre les canaux, les plateformes et les retailers qui ont le plus d’impact sur les ventes hors ligne.

Pour apporter une réponse adéquate à cet enjeu clé du secteur, MikMak s’associe à Circana pour créer une solution inédite mesurant l’impact du marketing digital sur les ventes hors ligne. Le Digitally Influenced Offline Sales Lift Report permet aux marques éligibles aux États-Unis d’obtenir trois types d’informations :

L’impact global du marketing digital sur les ventes hors ligne, par canal, par campagne, etc.

Des informations démographiques sur les personnes les plus susceptibles d’effectuer des achats en magasin après avoir interagi avec le contenu marketing en ligne

La valeur des ventes incrémentales générées, pour renforcer les relations avec les retailers partenaires, et négocier plus d’espace dans les rayons en magasin et un meilleur positionnement en ligne



« Comprendre la relation entre le marketing omnicanal, les ventes en ligne et les ventes hors ligne a longtemps été un défi pour les marques - et nous sommes ravis de nous associer au leader du marché qu’est MikMak pour apporter cette solution à leur impressionnant portfolio de marques partenaires », déclare Michael Quinn, Senior Vice President of Global Media chez Circana. « Grâce aux nouvelles capacités d’analyse de MikMak et de Circana, les marques partenaires de MikMak seront en mesure d’obtenir des informations exploitables sur leurs ventes hors ligne, de justifier leurs stratégies de marketing digital, et de renforcer et développer leurs partenariats avec les retailers. »

Raccourcir le parcours d’achat : la fonctionnalité Direct Add to Cart

Augmenter les ventes et fidéliser les clients implique de résoudre les frictions dans le parcours d’achat, en particulier l’abandon de panier. Une étude récente a montré que 17% des acheteurs en ligne ont abandonné leur panier à cause d’un processus d’achat long et compliqué.

La nouvelle fonctionnalité « Direct add to Cart » de MikMak permet des achats rapides, faciles et efficaces, car elle permet aux acheteurs d’envoyer un produit sélectionné directement dans le panier du retailer en un seul clic, à partir de tous les canaux digitaux des marques. Cela élimine les points de friction qui pourraient conduire un client potentiel à abandonner son panier et à décider de faire ses achats plus tard - ou ailleurs.

Transformer le contenu des recettes en opportunités de conversion : les Shoppable Recipes de MikMak Commerce

Face à un environnement e-commerce ultra-compétitif, les marques doivent s’assurer que leurs produits soient faciles à découvrir et que leur achat soit simplifié, quel que soit le point de contact en ligne et le type de contenu.

Les Shoppable Recipes de MikMak aident les marques à augmenter la valeur des paniers et à accélérer les ventes en transformant le contenu des recettes en opportunités de conversion directement à partir de leur site web. Cela permet aux consommateurs d’effectuer des achats rapides directement chez leur retailer préféré à partir de recettes publiées par une marque, et permet simultanément aux marques de collecter des données précieuses pour optimiser leurs efforts marketing futurs. En plus de contribuer à l’accélération des ventes, cette nouvelle fonctionnalité peut débloquer des opportunités de partenariat entre les marques, qui peuvent ainsi commercialiser ensemble des produits complémentaires.

MikMak 3.0, levier de croissance et d’innovation pour MikMak

« Le maintien de la rentabilité et l’augmentation des ventes sont des préoccupations majeures pour toutes les marques dans le contexte économique actuel. Nos nouveaux partenariats et les avancées de MikMak 3.0 répondent à ces enjeux en rendant les produits plus faciles à découvrir, et en permettant une meilleure compréhension des marchés et des consommateurs. Ils mettent également à disposition des données importantes sur les ventes hors ligne afin d’éclairer la prise de décision des marques en matière d’investissements marketing et publicitaires », ajoute Rachel Tipograph, CEO et fondatrice de MikMak. « Notre partenariat stratégique avec Circana permet aux marques de rester à l’avant-garde du secteur du e-commerce et de garder une longueur d’avance sur la concurrence. »

MikMak a connu une forte croissance en 2023. Son acquisition du logiciel d’analyse Swaven , basé en France, a accéléré l’expansion internationale de l’entreprise et l’innovation des produits, tandis que l’ajout des lignes de produits Shoppable Media et Brand Analytics du concurrent ChannelAdvisor (CommerceHub) signifie que MikMak traite désormais la majorité du volume des transactions mondiales et des impressions média dans son secteur d’activité.

En 2024, l’entreprise devrait étendre son portefeuille de produits à de nouveaux pans des piles technologiques des marques avec de nouveaux outils d’analyse prédictive alimentés par l’IA, et des capacités d’attribution supplémentaires pour équiper les marques avec plus de données et les aider à lutter contre les walled gardens et à s’adapter aux réglementations en matière de confidentialité. L’objectif est également d’intégrer de nouveaux partenariats centrés sur les données pour fournir une vision omnicanale plus approfondie et améliorer la prise de décision, ainsi qu’une intégration optimisée de MikMak dans les data lakes des marques, les plateformes d’analyse et les outils de Business Intelligence (BI) via des API.

A propos de MikMak

MikMak est la plateforme leader pour l’accélération d’e-commerce des marques multicanales. Ses analyses de parcours d’achat permettent aux marques de grande consommation et de la grande distribution de comprendre les comportements en ligne de leurs consommateurs, d’optimiser l’utilisation des budgets marketing, et de générer plus de ventes. En février 2023, MikMak a acquis Swaven , éditeur français de logiciel d’accélération et d’analyse d’e-commerce pour poursuivre de manière significative son expansion à l’internationale dans les régions EMEA, APAC et LATAM. L’entreprise a ensuite acquis les lignes de produits Shoppable Media et Brand Analytics de ChannelAdvisor auprès de CommerceHub en août 2023, renforçant ainsi l’étendue et la profondeur des connaissances de MikMak en matière de commerce. MikMak est soutenu par certains des plus grands investisseurs mondiaux, notamment Wavecrest Growth Partners, Luminari Capital et VaynerMedia.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur MikMak.com et retrouvez-nous sur LinkedIn .

À propos de Circana

Circana est le premier conseiller sur la complexité du comportement des consommateurs. Grâce à une technologie inégalée, des analyses avancées, des données intersectorielles et une expertise approfondie, nous apportons une clarté qui aide près de 7 000 marques et retailers parmi les plus importants au monde à prendre des mesures et à débloquer la croissance de l’entreprise. Nous comprenons davantage le consommateur, le magasin et le portefeuille dans leur ensemble afin que nos clients puissent aller au-delà des données pour appliquer des idées, stimuler l’innovation, répondre à la demande des consommateurs et devancer la concurrence. Pour en savoir plus, consultez le site www.circana.com.

