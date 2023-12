Sodexo annonce la composition du futur Conseil d’Administration de Pluxee

Les membres proposés du Conseil d’Administration de Pluxee apportent une solide expérience acquise à la fois dans de grandes sociétés cotées en bourse et dans des start-ups.

Issy-les-Moulineaux, 13 décembre 2023 - Le futur Conseil d’Administration allie une expérience significative en leadership à l’international, acquise tant dans de grandes sociétés cotées que dans des start-ups, et une expertise solide dans des domaines variés tels que le numérique, la gestion des données, la cybersécurité, le paiement, et les ressources humaines.

Didier Michaud-Daniel sera Président Exécutif du Conseil d’Administration, qui comprendra quatre Administrateurs représentants la famille Bellon, et cinq Administrateurs indépendants, comme suit :

Administrateurs représentant la famille Bellon : Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration et Directrice Générale de Sodexo ; Nathalie Bellon-Szabo, Directrice Générale, Sodexo Live! Monde ; François-Xavier Bellon, Président du Directoire de Bellon S.A. ; Laszlo Szabo, Cofondateur et Directeur Général de la start-up Kiln ;

Administrateurs indépendants : Guillaume Boutin, Directeur Général de Proximus ; Bénédicte Chrétien, Directrice des Ressources Humaines et membre du Comité Exécutif du Crédit Agricole S.A. ; Arnaud Loiseau, Directeur Général de Redpin ; Michel-Alain Proch, Directeur Financier et membre du Directoire de Publicis Groupe ; Bénédicte de Raphélis Soissan, Cofondatrice et General Partner d’Emblem.



Didier Michaud-Daniel, Président Exécutif du Conseil d'Administration de Pluxee, a déclaré : « Je suis pleinement convaincu que le futur Conseil d’Administration de Pluxee saura combiner leadership, expertise et diversité des points de vue pour guider au mieux l’entreprise dans l’exécution de sa stratégie alors que nous nous lançons dans cette aventure passionnante en tant que pure-player. Ensemble, nous orienterons la trajectoire de l’entreprise pour assurer une croissance soutenue et de la création de valeur pour l’ensemble de ses partie-prenantes ».

Les membres proposés au Conseil d'Administration seront nommés avant l’exécution du spin-off et la cotation de Pluxee lors d'une Assemblée Générale avec Sodexo comme actionnaire unique.





About Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Son portefeuille d’activités intègre, d’une part, des services Sodexo de Restauration et de Facilities Management et, d’autre part, des solutions Pluxee d’Avantages aux salariés, activité pour laquelle le Groupe a annoncé un projet de spin-off et de cotation début 2024. Cette offre diversifiée répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

22,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2023

430 000 employés en date du 31 août 2023

#1 employeur privé français au monde 45 pays

80 millions de consommateurs servis chaque jour

14,3 milliards d’euro de capitalisation boursière

(en date du 25 octobre 2023)





À propos de Pluxee

Pluxee est un leader mondial des avantages sociaux et de l’engagement des employés, présent dans 31 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer et à retenir les talents grâce à une large gamme d'avantages et de solutions d'engagement dans les domaines de la restauration et de l'alimentation, du bien-être, qualité de vie, de la récompense et de la reconnaissance, et des avantages publics.

S’appuyant sur une technologie de pointe sécurisée et sur plus de 5 000 collaborateurs engagés et diversifiés, Pluxee est un partenaire de confiance qui agit au sein d’un écosystème B2B2C hautement interconnecté composé de plus de 500 000 clients, 36 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants.

Depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à générer un impact positif auprès de toutes ses parties-prenantes, que ce soit en stimulant les activités des communautés locales ou en facilitant le bien-être au travail des employés, ceci tout en préservant la planète.

Pour plus d'informations : www.pluxeegroup.com





Notes à l’intention des rédacteurs

Biographies du futur Conseil d’Administration

Didier Michaud-Daniel, de mars 2012 à fin juin 2023, a été Directeur Général de Bureau Veritas, leader mondial des services d'essais, d'inspection et de certification en laboratoire, avec un chiffre d'affaires annuel de 5,7 milliards d'euros et une capitalisation boursière de 11 milliards d'euros, coté sur Euronext Paris et faisant partie de l'indice SBF 120. Didier Michaud-Daniel a débuté sa carrière en 1981 chez OTIS, leader mondial de la fabrication, de l’installation et du service d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques, où il a occupé des postes opérationnels et commerciaux. Il a été nommé Directeur Général adjoint des opérations en janvier 1998. Didier Michaud-Daniel est ensuite devenu Directeur Général d’OTIS Royaume-Uni et Irlande basé à Londres, puis président d’OTIS pour le Royaume-Uni, l’Allemagne et la région Europe centrale, avant d’être nommé Président Exécutif de la société OTIS Elevator de 12 milliards de dollars de chiffre d’affaires en mai 2008. Il a exercé ces dernières fonctions en étant basé aux États-Unis pendant 4 ans. Depuis 2019, Didier Michaud-Daniel est membre indépendant du Conseil de Surveillance de Tarkett, entreprise familiale, leader mondial dans l’industrie des solutions de revêtements de sol. Depuis juin 2023, Didier Michaud-Daniel est également membre du Conseil d’Administration du groupe SAUR, fournisseur mondial de services d’eau. Didier Michaud-Daniel est diplômé de l'école de gestion de Poitiers et de l'Institut européen d'administration des affaires INSEAD. Il est chevalier de la Légion d'honneur, l'un des ordres du Mérite français les plus reconnus.





Sophie Bellon est Présidente-Directrice Générale de Sodexo. Sophie a débuté sa carrière en 1985 au Crédit Lyonnais aux Etats-Unis en tant que conseillère en fusions-acquisitions auprès de la clientèle française de la banque à New York. Elle a rejoint Sodexo en 1994 en tant qu'Analyste Senior au sein de la Direction Financière du groupe. En 2001, elle a été nommée Chef de Projet – Planification Financière Stratégique au sein de la Direction de la Planification Stratégique du groupe afin d'élaborer et de mettre en œuvre des indicateurs clés de performance pour le groupe. En septembre 2005, elle a été nommée Vice-Présidente du groupe de fidélisation de la clientèle et a été Responsable du déploiement mondial de l'initiative sur la fidélisation de la clientèle. En septembre 2008, elle a été nommée Directrice Générale des Services Généraux de Sodexo France. À ce titre, elle a également pris la responsabilité des activités de Facilities Management en France en septembre 2010. En novembre 2013, Sophie Bellon est nommée Vice-Présidente du Conseil d'Administration de Sodexo (en remplacement de Robert Baconnier) et s’est vu également confier des responsabilités spécifiques telles que l'accélération, au sein de Sodexo, du rythme de la Recherche, du Développement et de l'Innovation, notamment dans le pôle Services Qualité de Vie. Le 26 janvier 2016, Sophie Bellon est devenue Présidente du Conseil d'Administration de Sodexo S.A. Suite au départ de Denis Machuel le 30 septembre 2021, elle a pris le poste de Directrice Générale par intérim de Sodexo à compter du 1er octobre 2021, avant d'être nommée Présidente-Directrice Générale par le Conseil d'Administration le 15 février 2022.





Nathalie Bellon-Szabo a débuté sa carrière dans le secteur de la restauration en 1987. En 1989, elle est devenue Gestionnaire de comptes chez Scott Traiteur, puis Gestionnaire des ventes du Pavillon Royal. Elle a rejoint Sodexo en mars 1996 en tant que Directrice Commerciale de Sodexo Prestige en France, avant de devenir Directrice Régionale en 1999. En septembre 2003, elle a été nommée Directrice Générale de Sodexo Prestige, puis Directrice Générale de L'Affiche en janvier 2006. Elle est devenue Directrice Générale de Sodexo Prestige Sports et Loisirs en France le 1er septembre 2010 et Présidente du Directoire de Lenôtre en 2012. Le 1er septembre 2015, Nathalie Bellon-Szabo a été nommée Directrice Générale Sports et Loisirs France, Services sur site et Directrice des Opérations Sports et Loisirs dans le monde, Services sur site. Le 19 juin 2018, elle a été nommée Directrice Générale Sports et Loisirs (aujourd'hui Sodexo Live!) dans le monde entier et a rejoint le Comité Exécutif du groupe. En septembre 2021, Sodexo a dévoilé Sodexo Live! sa marque dédiée à l'hôtellerie, à l'événementiel, au sport et aux loisirs. Nathalie Bellon-Szabo en est la Directrice Générale monde avec l'ambition de faire de Sodexo Live! la référence mondiale en matière d'expériences de restauration et d'hospitalité dans les mondes du sport, du tourisme, des loisirs et de l'événementiel. Mme Bellon-Szabo est également présidente de la Fondation Pierre Bellon.





François-Xavier Bellon est actuellement président du Directoire de Bellon S.A. François-Xavier a débuté sa carrière en 1990 au sein du groupe Adecco, d’abord en France puis en Espagne. En 1995, il a rejoint le groupe Sodexo et occupe une fonction opérationnelle sur le segment Santé en France. En 1999, il a été nommé Directeur Régional à Mexico, puis Directeur Général de Sodexo Mexique. En 2004, il a été nommé Directeur Général de Sodexo Royaume-Uni et Irlande. Il a démissionné de son poste quelques mois plus tard pour des raisons de santé. Il a rejoint le groupe Adecco en septembre 2004 et a dirigé le département des ventes et du marketing de la division Global Staffing ainsi que la gestion des grands comptes internationaux du groupe, basés entre Zurich et Londres. Grâce à cette expérience, il a acquis une connaissance approfondie de la gestion des ressources humaines. En mai 2007, François-Xavier Bellon a repris une société basée au Royaume-Uni qui fournit des services de soins à domicile aux personnes dépendantes, dont il est devenu Directeur Général avant de fonder LifeCarers. Il a ensuite quitté LifeCarers en novembre 2019 pour se concentrer sur ses différentes fonctions au sein de Bellon S.A.





Laszlo Szabo, depuis janvier 2018, est le Cofondateur et Président Directeur Général de Kiln, la principale plateforme de rendement d'actifs numériques. Kiln démocratise la création de valeur dans l'écosystème des actifs numériques en offrant aux plateformes un accès facile à des rendements bénéficiant à des millions d'utilisateurs. Auparavant, Laszlo a cofondé Skill Hunter en 2015, une agence de recrutement tech basée à Marseille qui se concentre sur les profils tech pour aider les entreprises à façonner l'avenir. Au cours de cette période, Laszlo a développé un vif intérêt pour l'écosystème et les technologies blockchain. Laszlo Szabo est titulaire d'un Bachelor en administration des affaires en gestion hôtelière de Glion, en Suisse.





Guillaume Boutin est depuis le 1er décembre 2019 Directeur Général de Proximus, l'un des principaux fournisseurs de services télécoms et numériques, opérant au Benelux ainsi que sur d'autres marchés mondiaux, coté sur Euronext Bruxelles et faisant partie de l'indice BEL20. Il a rejoint la direction de Proximus en tant que Directeur du marché de la consommation en août 2017. Guillaume Boutin a débuté sa carrière chez Istranet, une start-up web. Il a ensuite rejoint SFR, où il a occupé successivement différents postes dans les domaines de la stratégie, de la finance et du marketing jusqu'à ce qu'il rejoigne Groupe Canal+ en 2015 en tant que Directeur Marketing. Il est titulaire d'un master de Télécom Sud Paris et d'un master d'HEC Paris. Il est également Président du Conseil d'Administration de BICS et de Telesign, deux entités de Proximus.





Bénédicte Chrétien est actuellement Directrice des Ressources Humaines groupe et membre du Comité Exécutif de Crédit Agricole S.A. Bénédicte Chrétien a débuté sa carrière au sein de la Direction des Ressources Humaines d'Axa en 1992, en charge de la DSI. En 1995, elle a rejoint l'équipe Ressources Humaines d'Axa Investment Managers, l'entité de gestion d'actifs du groupe Axa, en tant que Chargée de recrutement. Par la suite, elle a participé à la mise en place de la division de gestion privée d'Axa Investment Managers, en assumant des responsabilités commerciales. En 2001, Bénédicte Chrétien a accompagné les acquisitions et les restructurations, directement rattachée au Directeur Général d'Axa Investment Managers. En 2003, elle est revenue aux Ressources Humaines et a pris la responsabilité des fonctions support avant d'être nommée Directrice Opérationnelle des Ressources Humaines d'Axa Investment Managers, où elle a accompagné l'expansion internationale de l'entreprise aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. En 2010, Bénédicte Chrétien a été promue Directrice des Ressources Humaines, Membre du Comité Exécutif et Membre du Conseil d'Administration d'Axa Investment Managers Paris. En 2013, elle a été nommée Directrice des Ressources Humaines et Membre du Comité Exécutif du groupe Edmond de Rothschild à Genève. En novembre 2014, elle a rejoint Crédit Agricole S.A. en tant que Directrice des Ressources Humaines Subventions Internationales. Elle occupe aujourd'hui le poste de Responsable des Ressources Humaines du groupe. Bénédicte Chrétien est titulaire d'une maîtrise en ressources humaines de l'Université Paris I. Elle est également Directrice non exécutive chez Indosuez Wealth depuis 2018 et chez Amundi depuis 2023, deux entités du groupe Crédit Agricole.





Arnaud Loiseau est actuellement Président Directeur Général de Redpin, une société mondiale de technologie et de paiement soutenue par les fonds de capital-investissement Blackstone, Corsair et Palamon Capital. Il était auparavant Directeur Général de la division internationale de WorldRemit (aujourd'hui Zepz), une société de technologie financière grand public valorisée à 5 milliards de dollars. De 2013 à 2020, il a été Vice-Président de King Digital Entertainment (introduction en bourse de 7 milliards de dollars à la Bourse de New York), le développeur du jeu mobile phare Candy Crush Saga. Il y a dirigé diverses fonctions, notamment en développement d’entreprise, stratégie, édition et développement de nouveaux produits. Arnaud a rejoint King après avoir vendu l’application de télévision mobile Starling.tv, qu’il a cofondée. Débutant sa carrière en 2001 en tant que trader à la Société Générale, Arnaud a rapidement rejoint Reuters à New York où il a soutenu les activités de fusions-acquisitions et le développement d’entreprise. Après son MBA, il a rejoint le conglomérat de médias Bertelsmann, où il a occupé divers postes opérationnels et de développement d’entreprise à New York, Pékin et Madrid. Arnaud est titulaire d’une maîtrise ès Science de l’École Polytechnique en France et d’un MBA de la Harvard Business School aux Etats-Unis.





Michel-Alain Proch, depuis janvier 2021, est au service de Publicis Groupe, en tant que Directeur Financier et Membre du Directoire. Il était auparavant Directeur Financier d'Ingenico de février 2019 jusqu'à son acquisition par Worldline en novembre 2020. Il a ensuite été conseiller du PDG dans le cadre de la fusion des deux sociétés jusqu'en 2021. Auparavant, il était Directeur Général adjoint et Directeur Digital du groupe chez Atos après avoir dirigé les opérations du groupe en Amérique du Nord de 2015 à 2017. En tant que Directeur Général Exécutif et Directeur Financier groupe d'Atos de 2007 à 2015, il a structuré la direction financière et dirigé plusieurs opérations majeures de fusions-acquisitions. Il a codirigé avec succès l'introduction en bourse de Worldline et a été membre du Conseil d'Administration de Worldline jusqu'en 2016. Michel-Alain Proch a également occupé pendant 8 ans des postes de direction chez Hermès en France et aux États-Unis. Il a débuté sa carrière en tant que consultant chez Deloitte & Touche en France et au Royaume-Uni. Michel-Alain Proch est titulaire d'un master en finance de Toulouse Business School. Depuis mars 2020, Michel-Alain Proch est Directeur d'Administration de Maisons du Monde, Président de son comité d'audit et Membre de son comité de rémunération. En février 2024, Michel-Alain Proch sera nommé nouveau Directeur Financier du London Stock Exchange Group.





Bénédicte de Raphélis Soissan est la Cofondatrice et General Partner d'Emblem, une société de capital-risque qui investit un fonds de 75 millions d'euros dans des start-ups françaises et nordiques en phase d'amorçage. Avant cela, Bénédicte a fondé Clustree, une entreprise technologique française créée en 2014, qui a développé l’un des moteurs et ontologie de compétences les plus sophistiqués au monde, utilisant le machine learning et des algorithmes sans biais, pour aider des organisations telles que Carrefour, la SNCF et Sanofi à connecter les compétences de leurs employés à des postes spécifiques. Clustree a été acquise en 2020 par Cornerstone OnDemand, le leader mondial des solutions logicielles de Corporate Learning, coté au Nasdaq. Bénédicte est également l’un des business angels français les plus actifs et une ancienne Venture Partner chez Northzone, une société de capital-risque scandinave de premier plan (iZettle, Klarna, Personio, Spotify). Bénédicte est titulaire d'une maîtrise en économie managériale de l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III et d'un master en mathématiques appliquées de l'Université Panthéon Sorbonne Paris I.

Pièce jointe