PHILIPPINES, December 13 - Press Release

December 13, 2023 Robin Pushes Amphibious Aircraft for WPS Resupply Missions To avoid a repeat of the tension between the Philippines and China in the West Philippine Sea, Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla pushed Tuesday for the acquisition of Multi-Purpose Amphibious Aircraft (MPAA) for the Philippine Navy. In his privilege speech at the Senate session, Padilla said the MPAAs can greatly help in other missions including Humanitarian Assistance and Disaster Response (HADR), Search and Rescue (SAR) at sea, and surveillance. "Makakatulong po ang MPAA sa mas mabilis na pagsasagawa ng supply mission na hindi na mangangailangan pa ng escort at hindi mabibinbin sakaling may mga humarang sa ating mga watercrafts (MPAAs can greatly help in supply missions. They do not need escorts and they cannot be blocked by watercraft maneuvers)," he said. Amphibious aircraft can take off and land on land and water, he noted. Padilla pointed out that while a current resupply mission using watercraft may take a day and a half to reach BRP Sierra Madre, the MPAA can do this in five to eight hours. "Malaki po ang magiging tulong ng aircraft na ito sa pagpapatrolya hindi lamang sa Dagat Kanluran ng Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't-ibang isla ng ating bansa. Ito po ay magiging mabisa rin sa pagsuporta sa Humanitarian Assistance and Disaster Response (HADR), Rapid Damage Assessment and Needs Analysis (RDANA), Search and Rescue (SAR) sa karagatan, Maritime Air Surveillance (MAS), Intelligence Surveillance and Reconnaissance (ISR), at iba pang katulad na misyon (Such aircraft can greatly help in patrolling not just the West Philippine Sea but also other islands in our archipelago. The MPAA can also help in humanitarian assistance and disaster response, rapid damage assessment and needs analysis, search and rescue at sea, maritime air surveillance, intelligence surveillance and reconnaissance, and similar missions)," he said. Also, Padilla cited the need to address constant changes in the needs of our national defense due to new challenges in security. "Dahilan po sa ganap na pangangailangang ito, hinihiling po natin na mabigyan ng prayoridad ang pagbili ng MPAA para sa ating Philippine Navy (Because of such needs, we seek priority for the acquisition of MPAAs for our Philippine Navy)," he said. Robin, Isinulong ang Amphibious Aircraft Para sa WPS Resupply Mission Para hindi na maulit ang tensyon dulot ng mga insidente sa pagitan ng Pilipinas at Tsina sa West Philippine Sea, isinulong ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla ang pagkuha ng Multi-Purpose Amphibious Aircraft (MPAA) para sa Philippine Navy. Sa kanyang talumpati sa sesyon ng Senado, malaki rin ang maitutulong ng MPAA sa ibang misyon kasama ang Humanitarian Assistance and Disaster Response (HADR), Search and Rescue (SAR) sa karagatan, at surveillance. "Makakatulong po ang MPAA sa mas mabilis na pagsasagawa ng supply mission na hindi na mangangailangan pa ng escort at hindi mabibinbin sakaling may mga humarang sa ating mga watercrafts," aniya. Ang amphibious aircraft ay sasakyang panghimpapawid na kayang mag-take off at lumapag sa lupa at tubig. Ipinunto ni Padilla na habang aabutin ng isa't kalahating araw ang resupply mission patungong BRP Sierra Madre, kaya ng MPAA na gawin ito sa loob ng lima hanggang walong oras. "Malaki po ang magiging tulong ng aircraft na ito sa pagpapatrolya hindi lamang sa Dagat Kanluran ng Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't-ibang isla ng ating bansa. Ito po ay magiging mabisa rin sa pagsuporta sa Humanitarian Assistance and Disaster Response (HADR), Rapid Damage Assessment and Needs Analysis (RDANA), Search and Rescue (SAR) sa karagatan, Maritime Air Surveillance (MAS), Intelligence Surveillance and Reconnaissance (ISR), at iba pang katulad na misyon," aniya. Dagdag pa ni Padilla, patuloy ang pagbabago sa lebel ng ating mga pangangailangan sa depensa bunsod ng mga umuusbong na makabagong hamon sa seguridad na ating hinaharap. "Dahilan po sa ganap na pangangailangang ito, hinihiling po natin na mabigyan ng prayoridad ang pagbili ng MPAA para sa ating Philippine Navy," aniya. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=h_1vOrRM1nM