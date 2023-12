Administração Healey-Driscoll lança melhorias multilíngues no Programa de Licença Médica e Familiar Remunerada 

BOSTON — Recentemente, a Administração Healey-Driscoll lançou melhorias de acessibilidade e equidade no programa de Licença Médica e Familiar Remunerada (PFML) de Massachusetts. As mudancas permitem que os solicitantes dos benefícios do PFML agora possam selecionar entre espanhol, português, crioulo haitiano, chinês ou inglês ao solicitarem os benefícios. A comunicação posterior do Departamento de Licença Médica e Familiar (DFML) também será feita no idioma escolhido pelo indivíduo.

"Massachusetts se orgulha de seu sólido Programa de Licença Médica e Familiar Remunerada e queremos que todos os nossos residentes tenham acesso a informações sobre os benefícios disponíveis em seu idioma natal. Essas mudancas da PFML fazem parte do compromisso da nossa administração de eliminar as barreiras de linguagem em todo o governo estadual", disse a Governadora Healey. "Juntos, podemos ajudar mais residentes a acessar esses importantes programas e permitir que eles tenham os beneficios que necessitam no momento em que mais precisam."

"Esses benefícios ajudam todos os residentes de Massachusetts, quer estejam tirando licença para si mesmos, para um familiar ou para dar as boas-vindas a um novo membro da família", disse o tenente governador Driscoll. "A eliminação da barreira de linguagem para esses benefícios pode salvar a vida das pessoas e eu aplaudo a equipe do DFML pelo seu compromisso com a acessibilidade."

O programa PFML é administrado pelo Departamento de Licença Médica e Familiar (DFML), que está sob a responsabilidade do Escritório Executivo de Trabalho e Desenvolvimento da Força de Trabalho. Os benefícios da PFML proporcionam substituição temporária de renda e proteção ao emprego para trabalhadores que estão recebendo um novo filho, tem uma doença ou lesão grave, precisam cuidar de um parente doente e tambem por certas considerações militares.

Desde a aprovação da legislação de licença médica e familiar remunerada em 2018, o DFML envolveu as partes interessadas, incluindo empregadores, funcionários, prestadores de serviços médicos, câmara de comércio, legisladores, funcionários do governo, prestadores de serviços de seguro e associações de advogados para garantir a implementação eficaz e acessível da lei. Esses compromissos com as partes interessadas abrangeram tópicos como visão geral do programa, treinamentos sobre os recursos de experiência interativa do usuário do DFML e preocupações individualizadas das partes interessadas. Por meio de seus esforços de divulgação, o DFML observou um aumento na participação dos requerentes.

Em especial, no ano fiscal de 2013, o DFML registrou um aumento de 38% nos pagamentos de benefícios e um aumento de 26% no número de requerentes aprovados em relação ao que o DFML registrou no ano fiscal de 22.

"A Administração Healey-Driscoll está comprometida em aumentar a equidade em nossa prestação de serviços de programas e benefícios para os residentes de Massachusetts, e esse aprimoramento aumenta a acessibilidade para os solicitantes da PFML", disse a Secretária de Trabalho e Desenvolvimento da Força de Trabalho, Lauren Jones. "Os trabalhadores muitas vezes precisam cuidar de si mesmos ou de um ente querido e queremos garantir que todos os trabalhadores entendam os benefícios disponíveis para atender às suas necessidades."

"O DFML tem um compromisso de longa data com o fortalecimento da saúde de nossos trabalhadores e suas famílias, tornando a PFML acessível a todos os trabalhadores de Massachusetts", disse William Alpine, Diretor do Departamento de Licença Médica Familiar Remunerada. "Esperamos continuar nossa colaboração com agências governamentais e grupos de defesa para aumentar a conscientização e o número de trabalhadores que tiram licença remunerada."

A remoção das barreiras de idioma tornará o programa mais acessível aos residentes cujo o idioma nativo não é o inglês. Os aprimoramentos de acessibilidade e equidade foram feitos em duas fases, sendo que a primeira fase permite que os solicitantes selecionem inglês, espanhol, português, crioulo haitiano ou chinês ao solicitar benefícios. Quando um solicitante se inscreve, toda a inscrição on-line é traduzida, bem como as páginas da Web que fornecem a cada solicitante informações de status e atualizações sobre sua aplicação. Isso inclui qualquer texto condicional, texto de erro ou outros avisos que o solicitante possa encontrar durante sua experiência de aplicação.

Os novos aprimoramentos estão alinhados com a recente Ordem Executiva 615 do Governador Healey, que visa tornar a prestação de serviços e recursos mais acessível e equitativa para os residentes com proficiência limitada em inglês.