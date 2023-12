Bulletin d’information des Fêtes de l’OHR - Novembre/Décembre 2023

Chers résidents, voisins et amis,

OHR vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous fait part de ses meilleurs vœux pour la saison ! En célébrant le Mois national du patrimoine autochtone et le Mois national des aidants, nous avons reconnu le mois dernier les contributions importantes de deux groupes essentiels, souvent sous-estimés.

La reconnaissance officielle des peuples autochtones par une célébration d'un mois fut une nouvelle occasion de sensibiliser le public à leur patrimoine, leur culture et leurs luttes (historiques et actuelles). Malgré les stéréotypes et les idées fausses qui prévalent au sujet des populations autochtones, près de 4 millions de personnes s’identifient comme Amérindien ou autochtone d’Alaska (pour en savoir plus sur ces différents termes, voir notre guide Words Matter: A Guide to Inclusive Language around Racial and Ethnic Identity (L’importance des mots : un guide pour un langage inclusif autour de l'identité raciale et ethnique). Utilisez le thème de cette année, « Célébrer la souveraineté et l'identité tribales », comme guide pour en savoir plus sur la communauté autochtone du District et de ses environs.

Selon certaines statistiques, il y aurait plus de 53 millions d’aidants aux États-Unis qui prodiguent des soins et apportent un soutien aux personnes âgées, malades ou handicapées. Bien que certains de ces aidants soient rémunérés, la grande majorité d'entre eux fournissent des soins sans rémunération, ce qui représente une valeur économique de plus de 470 milliards de dollars. Qu’il s’agisse de membres de la famille, de proches ou d’aides ménagères, ces aidants sont des membres essentiels de notre communauté, et il est impératif de nous informer sur les problèmes qu’ils rencontrent. Les aidants sont protégés en vertu de la loi de 1977 sur les droits humains dans le District de Columbia en tant qu’aides ménagères et au titre de la caractéristique protégée des charges de famille (dans les quatre domaines d'application).

En ce mois de décembre, nous ne nous contentons pas de célébrer les fêtes de fin d'année ; nous commémorons des étapes importantes dans la protection des droits humains et des droits civils. Décembre est en effet le Mois des droits humains universels et nous célébrons cette année le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, une référence et un guide vers la liberté et l'égalité. Malgré les progrès accomplis, nous reconnaissons les obstacles qui persistent et renouvelons notre engagement en faveur d'un monde où la justice et le respect ne sont pas seulement des idéaux, mais des réalités vécues.

De même, le 20 décembre occupe une place particulière dans nos cœurs, puisque nous célébrons le 48e anniversaire de la Déclaration des droits des personnes handicapées. Cette déclaration souligne notre responsabilité collective dans la création d'environnements inclusifs, le démantèlement des barrières et la défense des droits des personnes handicapées. En luttant contre la discrimination fondée sur la capacité physique et en garantissant l'accessibilité, nous contribuons à une société qui valorise l'inclusion et l'équité pour tous.

Alors que nous célébrons les fêtes de fin d'année, célébrons le Mois des droits humains universels avec l'engagement partagé de promouvoir un monde où la justice, la liberté et le respect ne sont pas des aspirations mais des réalités vécues par tous.

Nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes de fin d'année, empreintes de chaleur, de joie et d'un profond sentiment d'appartenance à la communauté.