Le Shaw Charity Classic présenté par Rogers a amassé plus de 100 millions au profit d’organismes caritatifs pour enfants

Rogers annonce une nouvelle entente de cinq ans en tant que commanditaire en titre et s’engage à long terme envers le Circuit des champions de la PGA.

CALGARY, Alberta, 12 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’équipe du tournoi Shaw Charity Classic présenté par Rogers a annoncé aujourd’hui que sa 11e édition annuelle a franchi une étape importante en atteignant la barre des 100 millions de dollars amassés depuis sa création au profit d’organismes caritatifs œuvrant auprès des enfants en Alberta. De plus, Rogers Communications a annoncé une nouvelle entente de cinq ans en tant que commanditaire en titre du tournoi.



« Nous croyons que le sport a le pouvoir de nous connecter, de nous unir et de renforcer nos communautés, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers. Nous avons l’immense fierté d’honorer l’héritage de la famille Shaw et d’annoncer une nouvelle entente de cinq ans visant à soutenir des organismes caritatifs qui œuvrent auprès des enfants en Alberta. Notre engagement envers la province est très important, et cette annonce n’est qu’un autre exemple des moyens que nous prenons pour investir dans la communauté albertaine alors que nous poursuivons l’intégration de Shaw. »

« Depuis le début, nous demeurons fidèles à notre vision, soit d’organiser ce tournoi de golf professionnel à Calgary au profit d’organismes caritatifs, d’enfants et de familles de l’Alberta. Nous tenons à remercier l’appui généreux des Canadiens et Canadiennes de partout au pays qui nous ont aidés à faire, encore une fois, un don important, a déclaré Jim Riddell, président du groupe philanthropique des mécènes. Grâce au soutien de Rogers Communications au cours des cinq prochaines années, je sais que nous continuerons d’avoir un effet positif considérable sur la vie de milliers de jeunes en Alberta tout en alimentant cet héritage sans précédent. »

Rogers a frappé le coup de départ des efforts de financement du tournoi de 2023 en versant un don de 1 million de dollars pour soutenir le programme Shaw Birdies for Kids présenté par AltaLink, contribuant à recueillir 18,7 millions de dollars pour 272 organismes caritatifs, et portant le total amassé depuis la création du tournoi à 112,3 millions de dollars. Créé en 2015, le volet caritatif de l’événement vient en aide chaque année à des milliers de jeunes de la province dans des domaines comme le counselling, les sports et le soutien familial.

« Étant une entreprise au service des gens de l’Alberta, nous trouvons très important de pouvoir soutenir des milliers de jeunes qui proviennent de partout dans la province. C’est avec fierté que nous faisons partie d’une communauté qui continue de recevoir des dons records au profit de centaines d’organismes caritatifs pour enfants en Alberta », a déclaré Gary Hart, président et chef de la direction d’AltaLink.

En tant que commanditaire en titre pendant cinq ans, Rogers offrira aux clientes et clients plus d’accès gratuits au tournoi ainsi que des expériences uniques, y compris des moments en coulisses avec des joueurs. L’entreprise travaillera également en partenariat avec ses médias de Calgary afin de mieux faire connaître l’événement et d’en faire la promotion.

« Redonner à la communauté fait partie de l’âme de la PGA et aucun tournoi du Circuit des champions n’incarne mieux cette valeur que le Shaw Charity Classic présenté par Rogers, a déclaré Miller Brady, président, Circuit des champions de la PGA. Être en mesure de soutenir la communauté de Calgary et les enfants en Alberta crée un héritage durable pour cet événement qui s’étend bien au-delà du terrain de golf. Nous sommes très reconnaissants envers Rogers pour son soutien continu à cet événement et son dévouement à exercer une influence positive. Avec cette nouvelle entente, nous avons hâte de poursuivre sur la lancée incroyable de ce tournoi. »

Pour en savoir plus sur le tournoi Shaw Charity Classic présenté par Rogers, visitez le https://shawcharityclassic.com/ (en anglais).

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est le chef de file au Canada dans le domaine des services sans-fil, câble et médias et fournit connectivité et services de divertissement au grand public et aux entreprises à l’échelle du Canada. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’informations, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

À propos du tournoi Shaw Charity Classic présenté par Rogers

Le tournoi Shaw Charity Classic présenté par Rogers accueillera certains des plus grands noms du golf au Canyon Meadows Golf and Country Club, à Calgary, du 14 au 18 août 2024. Le tournoi de trois rondes, soit 54 trous, comptera 78 champions de la PGA qui se mesureront pour remporter 2,4 millions de dollars américains et suivra la formule de jeu « partie par coups ». Le gagnant recevra 360 000 dollars américains. L’arrêt annuel du Circuit des champions de la PGA au Canada présentera Calgary au monde entier grâce à une diffusion de l’événement sur The Golf Channel. Le tournoi Shaw Charity Classic est dirigé par un groupe de mécènes comprenant Jim Riddell (président du conseil du tournoi), Allan Markin, Keith MacPhail, Guy Turcotte, Gary Peddle, Mike Culbert et Brad Shaw, ainsi que le joueur professionnel de la PGA Stephen Ames et Rogers Communications, commanditaire en titre. Le tournoi a remporté le prestigieux Prix du président en tant qu’événement par excellence du Circuit des champions de la PGA en 2014, 2015 et 2017. En 11 ans, le tournoi a amassé plus de 112 millions de dollars qui ont été distribués à plus de 270 organismes caritatifs pour les jeunes de l’Alberta. Pour en savoir plus sur cet événement, consultez www.shawcharityclassic.com (en anglais). Suivez-nous sur Facebook (à facebook.com/shawcharityclassic) et sur X (@shawclassic).

Pour en savoir plus :

Rogers Communications, media@rci.rogers.com, 1-844-226-1338

Tournoi Shaw Charity Classic présenté par Rogers, chris@shawcharityclassic.com, 403-620-8731