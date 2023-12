Pangea publie son rapport annuel et annonce le lancement de produits haut de gamme

Un producteur de cuir réduit ses émissions : aujourd’hui et à l’avenir

ROCHESTER HILLS, Michigan, 12 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pangea, producteur de cuir dans le secteur automobile, annonce la publication de son deuxième rapport de durabilité , des avancées majeures et une gamme de produits haut de gamme. L’entreprise s’engage à présenter ses activités de manière transparente dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Cela implique de mettre l’accent sur la durabilité en matière de fabrication et sur le développement de produits en visant une meilleure empreinte carbone, mais aussi de se concentrer davantage sur la perception du public de ce que devrait être le secteur du cuir de nos jours.

Une grande partie du rapport 2022 met en évidence les réalisations de la feuille de route en matière de durabilité qui ont commencé avec le premier rapport de durabilité de l’entreprise couvrant les activités de 2021. L’entreprise affirme avoir réduit sa consommation d’électricité de 3 % et recyclé 10 % de déchets en plus par rapport à 2021, parmi de nombreux indicateurs clés.

Pangea décrit sa stratégie de durabilité comme un guide pour amorcer le changement vers un secteur du cuir circulaire. L’entreprise utilise un substrat initialement destiné à la mise au rebut, le recycle et le transforme en cuir véritable, et se positionne également comme une entreprise juste et équitable. Les objectifs en matière de RSE prévoient une réduction significative des impacts environnementaux, notamment par l’utilisation de 70 % de produits chimiques renouvelables en plus par rapport à 2021.

En plus de l’annonce de son 2e rapport annuel, Pangea lance une gamme de Produits haut de gamme pour ses clients du secteur automobile. Inspirés de l’univers de la nature, les Produits haut de gamme de Pangea constituent la base idéale pour créer des habitacles luxueux uniques. Comme les niveaux de finition dans un véhicule neuf, les solutions pour habitacle Pangea sont biosourcées et emploient des matériaux utilisant divers processus, produits chimiques naturels, opérations mécaniques et faisant appel à un savoir-faire méticuleux.

« Inspirés par les besoins en constante évolution des clients du secteur automobile, nous combinons nos processus exclusifs de tannage et de finitions pour créer des produits en cuir. Ces produits prennent vie et sont véritablement personnalisés grâce à de nombreuses améliorations et des designs personnalisés avant de passer à l’étape d’assemblage des sièges. » – Roger Pinto, Directeur de l’innovation et de la durabilité

Pangea précise que ces nouveaux produits sont en cours de test et de préparation afin d’être ensuite utilisés par les constructeurs automobiles du monde entier. La conception de l’un des matériaux présente un potentiel d’émissions de CO 2 lors de la fabrication inférieur de 10 % par rapport aux matériaux de surface standard, et une autre contient plus de 90 % de matériaux biosourcés, et plus d’un tiers des produits chimiques qu’elle emploie sont entièrement renouvelables.

Pangea est un producteur mondial de cuir pour les plus grandes marques automobiles à travers le monde qui propose des solutions de matériaux qui dessinent l'avenir en matière d'habitacles naturels. Avec son siège situé à Rochester Hills, dans le Michigan, Pangea est au service de ses clients dans quatre continents et emploie près 3 500 personnes dans ses équipes.

