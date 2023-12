Firmen maximieren ihren Nutzen aus ServiceNow mit Devhd: Den Weg für eine reibungslose digitale Transformation ebnen

Devhd, ServiceNow-Partner, bietet Expertenberatung für Unternehmen, die Kosten senken und Wachstum durch die Übernahme der Now-Plattform fördern möchten.

GERMANY, December 14, 2023 / EINPresswire.com / -- Die einzige Konstante heutzutage ist der Wandel. Wie in den letzten Jahren beobachtet, treten ständig Störungen auf, die für Unternehmen weltweit enorme Herausforderungen darstellen. Unternehmen suchen ständig nach neuen Wegen, um Wachstum zu fördern, Kosten zu senken und Risiken zu managen. Die heutigen Organisationen leiden unter digitalem Wildwuchs - sie haben Unmengen von Daten, die über eine Vielzahl von Systemen und Anbietern verstreut sind, was es schwierig macht, effiziente Prozesse und Ergebnisse zu schaffen. Dies führt zu operativen und technologischen Herausforderungen, die das Wachstum hemmen, Risiken schaffen, die Kundenerfahrung mindern und die Agilität in einem Unternehmen unabhängig von seiner Größe oder Branche beeinträchtigen.Als engagierter Premier ServiceNow-Partner hilft Devhd Unternehmen, das volle Potenzial der ServiceNow-Plattform für ihre transformative Reise zu nutzen.ServiceNow: Die intelligente PlattformServiceNow sitzt oben auf den vorhandenen Daten und Systemen von Organisationen und vermeidet so die Notwendigkeit, diese bestehenden Systeme zu ersetzen. Mit einfachen, benutzerfreundlichen Oberflächen ermöglicht es sowohl Mitarbeitern als auch Kunden. Es zeichnet sich durch Orchestrierung und Automatisierung von Aufgaben und Prozessen im gesamten Unternehmen aus, um die Effizienz und Optimierung mit anpassbaren, Low-Code-Tools zu steigern. ServiceNow ist die einzige intelligente Plattform, die Organisationen befähigt, mehr Einnahmen zu generieren, gleichzeitig Kosten effektiv zu verwalten und die finanzielle Gesundheit aufrechtzuerhalten. Es hilft Unternehmen, einen plattform- und digitalorientierten Ansatz zu verfolgen, der heute eine bessere organisatorische Haltung schafft und Effizienz und Wachstum für die Zukunft fördert.ServiceNow wird von einem einheitlichen Technologiestapel namens Now Platform angetrieben. Jede Lösung - sei es für IT, Betrieb, Kundenservice, HR, Shared Services, Finanzen (Back Office), speziell entwickelte Branchenlösungen und mehr - ist auf der Now Platform aufgebaut.Da das globale Geschäft immer komplexer wird, müssen Organisationen effizienter werden und die Arbeit vereinfachen, um Kosten zu kontrollieren und den größten Nutzen aus allen ihren Technologieinvestitionen zu ziehen. In der Cloud geboren, mit einem einheitlichen Datenmodell und basierend auf einem sicheren, aufgabenbasierten Technologierahmen - mit integrierter KI und maschinellem Lernen - ermöglicht die Now Platform den nahtlosen Fluss von Daten zwischen Anwendungen, Abteilungen und bestehenden Systemen, um die Arbeit zu automatisieren, zu optimieren und zu modernisieren.Mit einer einzigen intelligenten Low-Code-Plattform, einem wiederverwendbaren Datenmodell und einer einzigen Architektur können Organisationen in jeder Branche die Arbeit schnell und nahtlos am Laufen halten und dabei gleichzeitig die Komplexität für Endbenutzer beseitigen. Die Now Platform ermöglicht es jedem Unternehmen, jeden Prozess in seiner Organisation mit vordefinierten und anpassbaren Workflow-Lösungen über Funktionen und kritische Geschäftssysteme hinweg zu digitalisieren, indem es sie auf einer einzigen Plattform verbindet.ServiceNow bietet Lösungen in fünf Schlüsselkategorien:• Technologie-Exzellenz: Nutzen Sie KI, maschinelles Lernen und Automatisierung, um Technologiedienste sicher und widerstandsfähig zu verbessern.• Kundenerfahrung: Schaffen Sie treue Kunden mit KI-gesteuertem Self-Service, um Fallvolumina und Reaktionszeiten zu reduzieren.• Betriebsexzellenz: Optimieren, vertrauen und verbessern Sie Prozesse, um Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern.• Mitarbeitererfahrung: Befähigen Sie Mitarbeiter mit einer sicheren Plattform, die Prozesse und Technologien anpassen kann.• Hyperautomatisierung und Low Code: Automatisieren Sie Workflows und modernisieren Sie Legacy-Prozesse mit Low-Code- und No-Code-Entwicklung, um Anwendungen schnell bereitzustellen.Lesen Sie mehr - Häufig gestellte Fragen zu ServiceNow. ServiceNow's Vielseitigkeit macht es für nahezu jeden Workflow in jeder Branche geeignet. Die Lösungen integrieren sich nahtlos in Legacy- und moderne Systeme. Das leistungsstarke Set von Lösungen umfasst IT Service Management (ITSM), IT Operations Management (ITOM), Customer Service Management (CSM), HR Service Delivery (HRSD), Asset Management, App Engine, Automation Engine, Strategic Portfolio Management (SPM), Security Operations und viele mehr, alles auf der Now Platform aufgebaut.Devhd ist ein vertrauenswürdiger Premier ServiceNow-Partner für die ServiceNow-Reise von Unternehmen, ein reines ServiceNow-Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, das sich auf die Bereitstellung praktischer und nachhaltiger digitaler Workflow-Lösungen für Unternehmen spezialisiert hat.Als ServiceNow-Partner, der alle drei Module abdeckt - Reselling, Beratung & Implementierung sowie Build - bieten wir End-to-End-Professionaldienstleistungen, einschließlich ServiceNow-Lizenzbeschaffung, technischer Architektur und Governance, Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen, Training, Support und Wartung, Integrationen und Automatisierung sowie benutzerdefinierte App-Entwicklung, die im ServiceNow-Store veröffentlicht wird.Devhd ist die Anlaufstelle, um den Wert von Unternehmensinvestitionen zu maximieren, Kosten zu reduzieren, Kerngeschäftsprozesse zu verbessern und mit dieser leistungsstarken Plattform Wachstum zu fördern.Die Partnerschaft von Devhd mit ServiceNow geht über die Bereitstellung von Dienstleistungen hinaus; es geht darum, transformative Lösungen zu liefern. Mit über 120 ServiceNow-Projekten und 40 Anwendungen ist Devhd zu einem vertrauenswürdigen Partner und Berater für bedeutende globale Marken in den Branchen Automobil, Fertigung und Technologie geworden.Mit Büros sowohl in Rumänien als auch in Deutschland sind wir bestens ausgestattet, erstklassige ServiceNow-Lösungen für eine vielfältige Klientel bereitzustellen.Devhd ist hier, um sicherzustellen, dass Unternehmen das Beste aus der ServiceNow-Plattform herausholen. Wir unterstützen sie dabei, die Intelligenz, Fähigkeiten und Effizienz von ServiceNow optimal zu nutzen. Für weitere Informationen zögern Sie nicht, uns unter contact@dev-hd.com zu kontaktieren.