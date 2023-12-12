Shentu链推出开放悬赏平台OpenBounty，开创Web3安全巅峰

New York, Dec. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shentu链（ https://www.shentu.technology ）于今日宣布推出开放平台 OpenBounty，旨在彻底改变悬赏计划并加强Web3生态系统的安全性。 在强者愈强的Web3世界，可以预期OpenBounty将会巩固Shentu链作为区块链安全领域领导者的领先地位，并为未来Web3世界的安全性带来强大助力。



随着区块链技术的快速发展和演变，行业应对各类潜在风险的需求也愈发迫切，OpenBounty的推出正是对Web3行业中存在的固有风险和漏洞的回应。OpenBounty提供了一个去中心化的漏洞悬赏平台，将Web3项目与安全专家连接起来，在提升项目安全性的同时，为安全专家提供奖励。

同时兼顾高透明度与效率，OpenBounty是Web3行业的一次重大产品创新。 基于Shentu链，OpenBounty中所有悬赏计划与漏洞报告的细节均被记录在区块链上，随时公开可查并具有永久不可篡改性，为用户带来极致的信息透明度。 除此之外，即将推出的链上奖励流程，简化了奖励领取，确保安全专家能够及时、高效和可验证地获得奖励。

Shentu链成立于2019年，最初为Web3行业领先的安全机构CertiK的一个部门。2020年，CertiK做出战略决策，将Shentu链分拆为一个独立实体。 自分拆以来，Shentu链一直自主运营。Shentu链致力于提升去中心化技术的安全性和可信性。 通过不断创新与合作，Shentu链为开发者、企业和用户提供了一系列工具和平台，在安全性和产品效率方面树立了新的行业标杆。 Shentu链将持续在Web3领域推动信任、加强创新，共建更安全可信的去中心化未来。

OpenBounty平台的核心理念是为安全专家建立一个去中心化自治组织（DAO），解决他们在与漏洞悬赏项目交互时面临的各种挑战。OpenBounty为Web3项目和安全专家量身定制的仪表板简化了漏洞悬赏项目的管理和协作流程，而Shentu链对建立行业标准和培育多样化生态系统的努力将进一步拓展OpenBounty平台的影响力，深化Web3的多边网络协同效应。

Hari Govindarajan PR & Comms Specialist, Luna PR hari@lunapr.io