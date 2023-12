Rogers accélère ses plans de désendettement avec la vente privée de ses actions de Cogeco

La vente permet de réduire le ratio d’endettement de 0,1x

L’entreprise s’attend à terminer l’année avec un ratio d’endettement de 4,7x

TORONTO, 11 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui la vente de ses actions de Cogeco à la Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre d’une transaction privée de 829 millions de dollars.

« Cette vente réaffirme notre engagement à solidifier notre bilan de première qualité et à réduire avec vigueur notre ratio d’endettement, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers. Nous sommes en avance de six mois sur nos priorités de désendettement et nous sommes déterminés à réduire davantage notre ratio d’endettement. »

Accélération des plans de désendettement

Grâce à la vente de ces actions de Cogeco, la Société s’attend à terminer l’année avec un ratio d’endettement de 4,7x comparativement à la prévision de 4,8x annoncée lors de la publication des résultats du troisième trimestre. À la fin du troisième trimestre, le ratio d’endettement de la Société s’établissait à 4,9x. Les produits de la transaction d’aujourd’hui s’ajoutent au gain annoncé précédemment de 1 milliard de dollars que permet de réaliser le dessaisissement de propriétés non essentielles, majoritairement des actifs immobiliers, qui devrait s’achever en 2024 [1] .

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est le chef de file au Canada dans le domaine des services sans-fil, câble et médias et fournit connectivité et services de divertissement au grand public et aux entreprises à l’échelle du Canada. Les actions de RCI sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

