Duck Creek Technologies beruft Barbara Bufkin und Diane Fanelli in den Verwaltungsrat

Erfahrene Führungskräfte bringen jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Versicherung und Technologie in ihre neuen Ämter im Verwaltungsrat ein

BOSTON, Dec. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung definiert, hat die Ernennung von Barbara Bufkin und Diane Fanelli in den Verwaltungsrat des Unternehmens bekanntgegeben. Bufkin kommt mit einem umfangreichen Hintergrund in den Bereichen globale (Rück-)Versicherung, Vertrieb, Underwriting und Technologie in den Verwaltungsrat von Duck Creek und beriet bisher Unternehmen beim Aufbau und der Pflege von strategischen Partnerschaften. Als kundenorientierte, international tätige Betriebsleiterin ist Fanelli die für ihre Erfahrung in der Leitung globaler Unternehmenssoftwareteams und im Unternehmenswachstum bekannt.



„Frau Bufkin und Frau Fanelli sind erfahrene und anerkannte Expertinnen auf ihren jeweiligen Gebieten und werden die langfristige Mission und Geschäftsstrategie von Duck Creek entscheidend vorantreiben“, so Mike Jackowski, CEO von Duck Creek Technologies. „Die Fachgebiete von Frau Bufkin und Frau Fanelli ergänzen sich hervorragend und werden unsere Kundenerfolgsinitiativen optimal verbessern, unser Partner-Ökosystem zum Nutzen unserer Versicherungskunden und ihrer Versicherungsnehmer vorantreiben und unser globales Wachstum ermöglichen. Es ist eine Ehre, ihre Talente in unserem Verwaltungsrat zu haben.“

Barbara Bufkin ist eine Führungspersönlichkeit mit umfassender Erfahrung in der Versicherungs- und Rückversicherungsbranche und war bereits in den Bereichen operative und strategische Verantwortung, Geschäfts- und Produktentwicklung, Underwriting, Schadenbearbeitung, Risikomanagement und Unternehmensführung tätig. Zuletzt fungierte sie als Senior Advisor bei Amwins und war Gründungsmitglied des Amwins Group Diversity & Inclusion Council. Frau Bufkin war außerdem in leitenden Positionen bei Argo Group, Assurant, Hamilton USA, Guy Carpenter, Sedgewick Payne (von Guy Carpenter übernommen) und Swiss Re tätig. In ihrer Rolle im Kuratorium von Gamma Iota Sigma (GIS) setzt sie sich für die berufliche Attraktivität der Versicherungsbranche ein. Sie ist ehemalige Präsidentin und Vorsitzende dieses während ihrer Amtszeit gegründeten Governance-Ausschusses. Barbara Bufkin wurde 2012 von der Association of Professional Insurance Women (APIW) als Frau des Jahres ausgezeichnet und 2019 in die Insurance Business America Hall of Fame aufgenommen. Ihr philanthropisches Engagement umfasst den IDEA-Rat (Inclusion, Diversity, Equity and Accessibility) der Insurance Industry Charitable Foundation (IICF).

Diane Fanelli ist derzeit als Chief Operating Officer (COO) bei iCIMS tätig, wo sie die Teams für professionelle Dienstleistungen, preisgekrönten Kundenerfolg, technischen Support, Einnahmenvorgänge, Markteinführung und Kundenschulung des Unternehmens leitet. Sie wurde 2019 mit einem CRN Channel Chief Award sowie 2018 und 2017 mit dem CRN Women of the Channel Award für ihre Erfolge bei der Förderung von Innovation, Wachstum und Umsatz durch Channel-Partner und Kunden ausgezeichnet. Zu ihren früheren Führungserfahrungen im Bereich Unternehmenssoftware gehören COO-Positionen bei Citrix und SAP. Zuvor war sie als Sponsorin von Programmen zur Förderung von Vielfalt und Integration tätig, darunter die Initiative „Veterans to Work“ bei SAP. Sie ist eine aktive Befürworterin von MINT-Initiativen, die junge Menschen dazu inspirieren sollen, sich auf die digitalen Berufe von morgen zu konzentrieren.

Bufkin und Fanelli wurden über das externe Verwaltungsratsprogramm von Vista Equity Partners vermittelt, einer globalen Investmentfirma, die sich auf Unternehmenssoftware, Daten und technologiegestützte Unternehmen konzentriert und Mehrheitsinvestor bei Duck Creek ist. Das 2017 ins Leben gerufene Verwaltungsratsprogramm nutzt das Ökosystem von Vista und andere Ressourcen, um qualifizierte Vorstandskandidaten für seine Portfoliounternehmen zu identifizieren, zu schulen und zu ernennen. Das Programm zielt darauf ab, durch Programme und Partnerschaften, die die Vielfalt in allen Verwaltungsräten fördern, eine vielfältige Pipeline von qualifizierten Kandidaten für Verwaltungsräte zu schaffen und den Einfluss auf die Unternehmenswelt insgesamt zu erhöhen.

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist der Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden-/Unfall- und der allgemeinen Versicherungsbranche gestaltet. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und immerwährende Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten brauchen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als Komplettpaket erhältlich. Alle sind über Duck Creek OnDemand verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com , um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen – LinkedIn und X (ehemals Twitter) .

Medienkontakte

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com

Drake Manning

drake.manning@duckcreek.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c91b7515-576d-4ff6-9c4b-e66a7b01bd9a