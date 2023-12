La CAJO suspend pour deux ans un entraîneur de l’Ontario accusé de cruauté envers les chevaux

TORONTO, 11 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de protéger l’intégrité des courses de chevaux en Ontario et de donner la priorité au bien-être et à la sécurité de ces derniers, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a suspendu la licence de l’entraîneur de chevaux de race standardbred, Anthony Beaton, pour une durée de deux ans.



Le 13 octobre 2023, la CAJO a reçu des informations selon lesquelles M. Beaton avait eu une conduite qui compromettait la sécurité ou le bien-être des chevaux. Par la suite, la CAJO a immédiatement suspendu la licence de cavalier de M. Beaton dans l’attente d’une décision finale sur son admissibilité à une licence.

Les informations obtenues au cours d’une inspection de la CAJO ont révélé que M. Beaton avait utilisé de manière excessive une cravache sur un yearling qu’il entraînait, commettant ainsi un acte de cruauté et se livrant à une inconduite préjudiciable au meilleur intérêt des courses, ce qui constitue des violations des Règles sur les courses de chevaux de race standardbred. La licence de conducteur de chevaux de M. Beaton a été entièrement suspendue pour une période de deux ans, soit du 13 octobre 2023 au 12 octobre 2025.

Un participant aux courses de chevaux titulaire d’une licence qui a reçu une décision en vertu des Règles sur les courses de chevaux a le droit de faire appel de la décision de la CAJO auprès du Comité d’appel des courses de chevaux, un organisme de décision indépendant chargé d’entendre les appels de décisions.

CITATION

« La CAJO tient les participants aux courses de chevaux à respecter les normes de conduite les plus élevées, en particulier les personnes chargées des soins et de l’entraînement des chevaux. L’intégrité des courses réside dans la préservation de la santé et du bien-être des chevaux et dans la protection de la sécurité des personnes. »

Dr Karin Schnarr, directrice générale et registrateure - CAJO



Violations des règles

La CAJO a pris cette mesure réglementaire pour des violations des règles suivantes :

Règles sur les courses de chevaux de race standardbred.

Règles 6.20(b) et 6.22

Le rôle de la CAJO

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) agit dans l’intérêt public pour régir, diriger, contrôler et réglementer les courses de chevaux sous toutes leurs formes en Ontario, l’exploitation des hippodromes et l’octroi de licences aux hippodromes et aux participants aux courses.

Ce que nous faisons : courses de chevaux

Comité d’appel des courses de chevaux

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS

Communications CAJO

media@agco.ca

416 326-3202

À PROPOS DE LA CAJO

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAGO) est un organisme de réglementation provincial de l’Ontario qui relève du ministère du Procureur général . Il s’agit d’une société régie par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

La CAJO est chargée de réglementer les secteurs de l’alcool, des jeux, des courses de chevaux et de la vente au détail privée de cannabis en Ontario, conformément aux principes d’honnêteté et d’intégrité, et dans l’intérêt du public..