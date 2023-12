Les conclusions d’une nouvelle étude révèlent qu’un citoyen européen sur trois s’oppose à payer plus pour un véhicule électrique

L’étude EVForward™ réalisée par Escalent auprès des acheteurs de véhicules neufs en Europe démontre qu’en cette période d’inflation prononcée, le prix d’acquisition des voitures reste un critère déterminant

Les acheteurs estiment que les infrastructures de recharge des véhicules électriques, ci-après « VE », demandent à de se développer davantage, et préfèrent se rabattre sur des modèles thermiques ou des hybrides rechargeables.

Les véhicules électriques sont moins synonymes d’avenir pour les acheteurs



LONDRES, 11 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un citoyen européen sur trois, à savoir 34 % se prononce contre l’investissement supérieur que représente l’acquisition d’un véhicule électrique (VE) neuf par rapport à un modèle thermique. Ce sentiment prédomine en Allemagne et en Espagne, où près de la moitié des acheteurs de voitures neuves, soit 45 %, prévoient de dépenser un budget inférieur ou égal à celui d’un nouveau modèle thermique, contre 31 % au Royaume-Uni, 30 % en Italie et 16 % en France.

C’est là l’une des principales conclusions de l’étude annuelle menée par le cabinet d’études de marché et de conseil Escalent en Europe EVForward , qui recueille chaque année les intentions à cinq ans de plus de 10 000 particuliers en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni en matière d’acquisition de véhicules.

Si la plupart des propriétaires de VE s’estime globalement satisfaite, le segment des VE est de plus en plus perçu comme un chantier en développement. Cette année, moins de personnes consultées voient ces véhicules comme symbolisant l’avenir, opinion mesurée à 36 %, contre 42 % en 2022. Ce recul des perspectives de VE se ressent plus particulièrement en Espagne, en Italie et en France. Dans l’ensemble, 40 % des citoyens européens considère le concept de véhicule électrique comme intéressant.

Par ailleurs, 41 % des répondants placent le prix de vente en tête des quatre critères principaux déterminant l’acquisition de leur prochain véhicule, tandis que plus de 20 % d’entre eux considèrent plutôt les bienfaits écologiques. L’autonomie des véhicules électriques constitue le principal frein pour 16 % des répondants européens.

Selon Mark Carpenter, directeur général de la branche Escalent au Royaume-Uni, « Le marché européen des VE pâtit d’un certain manque d’infrastructures de recharge. Des améliorations tangibles de ces infrastructures sont à apporter à l’avenir. Les acheteurs potentiels sont sensibles au budget supérieur et l’autonomie des véhicules est une source anxiogène pour la plupart d’entre eux. La baisse de prix de la gamme Tesla a toutefois nuancé leur opinion ».

Autres points marquants de l’étude :

Les acheteurs de voitures neuves conçoivent des plans B, se rabattant sur des véhicules thermiques, et faisant ainsi stagner le parc électrique. Le carburant reste un filet de sécurité essentiel pour les acheteurs potentiels de véhicules électriques, en particulier pour les plus longs trajets. Soixante-trois pour cent des répondants affirment que la possibilité de recours au carburant faute de bornes de recharge est le premier moteur d’influence de l’achat. Avant que l’offre électrique ne soit totalement fiable, la perception des hybrides rechargeables (ou PHEV, de l’anglais « Plug-in Hybrid Electric Vehicle ») comme une fin plutôt qu’une transition, constitue une menace à l’adoption d’un VE.

Mark Carpenter en conclut que « Ces résultats posent des enjeux à l’adoption généralisée des véhicules électriques, et indiquent que les acheteurs de VE apprécieraient un soutien plus marqué de la part des constructeurs concernés. Le temps n’est plus aux achats ponctuels de voiture, dont la fréquence était rythmée de quelques années. Les marques auraient grand intérêt à développer un rôle de « conseiller de confiance » au long de l’expérience des conducteurs de véhicules électriques ».

À propos de l’étude EVForward™ Europe 2023

Cette étude a été menée auprès d’un échantillon représentatif composé de 10 182 répondants âgés de 18 à 80 ans, détenteurs d’un modèle de véhicule principal depuis 2017 ou moins, et envisageant de s’équiper d’un nouveau véhicule dans les cinq prochaines années. Les répondants sont issus de cinq pays européens : la France (1 968 répondants), l’Allemagne (1 999 répondants), l’Italie (2 052 répondants), l’Espagne (2 048 répondants) et le Royaume-Uni (2 115 répondants). L'enquête a été réalisée entre le 30 juin et le 31 juillet 2023. La pondération des données s’est faite par âge et par sexe pour correspondre à la cartographie des acheteurs de nouveaux véhicules, mais aussi par type de véhicule pour correspondre aux ventes actuelles. L’échantillon de cette recherche repose sur des panélistes opt-in en ligne. Toute marge d’erreur constatée ou tout test d’interprétation estimé repose ainsi sur des hypothèses statistiques identiques aux données recueillies à partir d’un échantillon aléatoire. Escalent fournira, sur demande, le libellé exact des questions posées au cours de cette enquête.

À propos d’Escalent

Escalent est un cabinet de conseil et d’analyse primé, spécialisé dans les secteurs d’activité en pleine mutation, et traversant une phase de transformation opérationnelle. Activateurs du progrès depuis plus de 40 ans, nous accélérons la croissance des entreprises en créant un flux transparent entre leurs données commerciales primaires, secondaires, sous licence et internes, et fournissons des services de conseil et de consultation, de l’analyse à la mise en œuvre. Notre équipe rassemble 2 000 collaborateurs depuis l’acquisition de C Space, Hall & Partners. Escalent est domiciliée à Livonia, dans l’État du Michigan, et déploie ses implantations à travers les États-Unis, le Canada, la Chine, l’Inde, l’Irlande, les Philippines, Singapour, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni. Rendez-vous sur escalent.co pour découvrir comment nous contribuons à façonner les marques qui redessinent la face du monde.