PHILIPPINES, December 11 - Press Release

December 11, 2023 Gatchalian files bill seeking comprehensive nuclear energy regulation Senator Win Gatchalian has filed a bill seeking comprehensive nuclear energy regulation to ensure the safety and security of its potential use in the country. Specifically, Senate Bill 2506, seeks to establish a national legal framework for the safe and peaceful use of nuclear energy and ionizing radiation. "If enacted into law, the bill would help ensure safety in the potential use of nuclear energy in the country," Gatchalian said. The filing of the bill follows the signing of the governments of the Philippines and the United States of an agreement on nuclear energy during the sidelines of the recently concluded Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Specifically, Gatchalian's proposed measure calls for the establishment of an independent and transparent central nuclear regulatory body through the creation of the Philippine Atomic Energy Regulatory Commission (PAERC). As envisioned, PAERC shall have the sole and exclusive regulatory authority over all aspects of licensing, protection, safety, and safeguards of relevant activities, facilities, and materials. "The primordial concern taken in crafting this piece of legislation is to ensure that there is a structured legal framework to meet evolving requirements to ensure the safety, security, and quality of persons, property, and the environment," he emphasized. Also, the bill, if enacted into law, would ensure that all activities are conducted within a system of authorization, continuous monitoring, and enforcement. "By establishing a comprehensive legal framework in the Philippines with strong transparency and governance provisions, we ensure that the complex risks accompanying activities involving nuclear energy and ionizing energy are addressed and public trust and cooperation are built," Gatchalian said. The senator has emphasized that any potential use of nuclear energy in the country is something that most Filipinos are not familiar with and thus the need to develop confidence in the technology. "Mahalaga na magkaroon tayo ng naaayong batas na mamamahala sa paggamit ng nuclear energy sa bansa. Hindi magiging madali na umpisahan ang paggamit ng teknolohiya na ito kaya dapat na masiguro na ligtas ang bawat hakbang na gagawin natin," Gatchalian added. The government previously adopted a national position and officially relaunched its initiative to include nuclear power into the country's energy mix. This move is part of the effort to ensure an adequate energy supply and transition towards cleaner energy sources. Panukalang batas na magtatatag ng regulasyon sa nuclear energy inihain ni Gatchalian Naghain si Senador Win Gatchalian ng panukalang batas na magtatatag ng komprehensibong regulasyon ng enerhiyang nukleyar upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng potensyal na paggamit nito sa bansa. Ang inihaing Senate Bill 2506 ni Gatchalian ay naglalayong magtatag ng isang pambansang panuntunan para sa ligtas at maayos na paggamit ng nuclear energy. "Kung maisasabatas, ito ay makakatulong na matiyak ang kaligtasan sa potensyal na paggamit ng nuclear energy sa bansa," sabi ni Gatchalian. Ang paghahain ng panukala ay kasunod ng paglagda ng Pilipinas at Estados Unidos ng isang kasunduan sa nuclear energy sa nagdaang Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Ipinaliwanag ng senador na ang kanyang panukala ay magtatatag ng isang independyente at transparent na central nuclear regulatory body sa pamamagitan ng paglikha ng Philippine Atomic Energy Regulatory Commission (PAERC). Ang PAERC ay magkakaroon ng eksklusibong awtoridad sa regulasyon ng lahat ng aspeto ng paglilisensya, proteksyon, kaligtasan, at mga pananggalang ng mga kaugnay na aktibidad, pasilidad, at materyales. "Ang pangunahing pagsasaalang-alang sa pagbabalangkas ng panukalang batas na ito ay ang pagtiyak na mayroong isang ligal na panuntunan upang matugunan ang mga requirement upang matiyak ang kaligtasan, seguridad, at kalidad ng mga tao, ari-arian, at kabuuang environment," pagbibigay diin niya. Kung maisasabatas ang panukala, aniya, titiyakin nito na lahat ng aktibidad ay nakapaloob sa sistema ng awtorisasyon, patuloy na monitoring, at pagpapatupad. "Sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang komprehensibo at ligal na panuntunan sa Pilipinas na may matatag na transparency at governance provisions, matitiyak natin na ang mga potensyal na panganib na may kinalaman sa paggamit ng nuclear energy ay matutugunan. Kasunod nito, magiging buo rin ang tiwala ng taongbayan," sabi ni Gatchalian, lalo na't ang paggamit ng nuclear energy sa bansa ay isang bagay na hindi pamilyar sa mga Pilipino. "Mahalaga na magkaroon tayo ng naaayong batas na mamamahala sa paggamit ng nuclear energy sa bansa. Hindi magiging madali na umpisahan ang paggamit ng teknolohiya na ito kaya dapat na masiguro na ligtas ang bawat hakbang na gagawin natin," dagdag ni Gatchalian. Ang gobyerno ay dating nagpatibay ng isang pambansang posisyon at opisyal na muling inilunsad ang inisyatiba nito upang isama ang nuclear power sa energy mix ng bansa. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsisikap na matiyak ang sapat na suplay ng enerhiya at paglipat sa mas malinis na energy sources.