Dorel conclut un nouvel accord de crédit à terme de 88 millions de dollars US

MONTRÉAL, 08 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd’hui qu'elle a conclu un nouvel accord de crédit à terme garanti de premier rang d'un montant de 88 millions de dollars US avec un groupe de prêteurs dirigé par First Eagle Investments, en tant qu'arrangeur principal et teneur de livre unique, et agent administratif. Le nouveau prêt à terme, qui est garanti par certaines filiales de Dorel, arrivera à échéance le 8 décembre 2026 ou, si elle est antérieure, à la date d'échéance de la facilité de crédit renouvelable de Dorel, actuellement prévue pour le 4 juin 2026, à moins qu'elle ne soit prolongée conformément aux conditions de l'accord de crédit correspondant.

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII. B, DII. A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Safety 1st et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme BebeConfort, Cosco, Mother’s Choice et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,6 milliard de dollars US, compte environ 4 000 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays à travers le monde.

