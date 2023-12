CSL mène le secteur maritime dans l’adoption du biocarburant et franchit des jalons vers la décarbonisation

MONTRÉAL, 08 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe CSL (« CSL »), un chef de file mondial en matière de services de transport maritime responsable, est fier d'annoncer une étape importante de son programme de biocarburant pour les Grands Lacs, l'une des plus longues initiatives de ce type dans l'industrie maritime.



Avec un total de 75 000 heures de fonctionnement au biocarburant B100 au cours des quatre dernières années, les navires de CSL ont fait des progrès considérables pour soutenir les efforts de décarbonisation en remplaçant 55 000 tonnes métriques de carburant fossile par du biodiésel et évitant ainsi 156 000 tonnes métriques de CO2.

« Contrairement à d'autres compagnies de transport maritime qui commencent tout juste à entreprendre leurs initiatives en matière de biocarburant, nous avons déjà franchi la phase d'essai et utilisons activement le biodiésel dans le cadre de nos activités, ce qui n'est qu'une des nombreuses façons dont nous réduisons le carbone dans nos opérations », a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction de CSL.

« En 2023, notre flotte de navires opérant au biocarburant a établi un nouveau record en utilisant 16 400 tonnes métriques de biodiésel B100 en une seule saison, ce qui représente notre consommation la plus élevée à ce jour. Cela se traduit par une réduction de 80 à 90 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), ce qui a permis d'éviter 50 000 tonnes métriques de CO2 pour l'ensemble de notre flotte des Grands Lacs. »

CSL a commencé à utiliser le biocarburant en 2019 avec un mélange B50, progressant graduellement vers le B80 et, en 2020, exploitant deux navires avec du B100 – du biodiésel pur dérivé entièrement de rebuts végétaux non liés à la production d'aliments. Depuis 2021, huit navires de CSL fonctionnent en continu avec du B100 pendant cinq à huit mois par année, démontrant ainsi la viabilité technique et l'efficacité du biocarburant pour réduire les émissions de GES du puits à l’hélice et respecter les limites réglementaires en matière d'émissions de SOx et de NOx.

« En 2024, huit de nos navires des Grands Lacs navigueront au biocarburant, et nous espérons élargir le programme à l'ensemble de notre flotte des Grands Lacs », a annoncé M. Martel. « Le biocarburant offre une solution pratique et à faible risque vers une industrie maritime décarbonisée, mais pour qu’elle reste abordable, nous avons besoin du soutien du gouvernement. CSL est fière de démontrer l'efficacité du biocarburant et nous demandons aux gouvernements et aux parties prenantes de l'industrie d'accélérer l'adoption de pratiques durables dans le transport maritime. »

Depuis 2019, le programme de biocarburant de CSL a joué un rôle central dans l'élaboration des normes de l'industrie. Les données de CSL ont été utilisées par l'Organisation maritime internationale (OMI) et les sociétés de classification pour faire progresser l'utilisation du biocarburant dans le secteur maritime, et ont éclairé des organisations comme l’International Council on Combustion Engines (CIMAC) et les fabricants d'équipement d'origine (OEMs).

Le Groupe CSL est un leader mondial de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. Son siège social est situé à Montréal, avec des opérations couvrant les Amériques, l'Australie, l'Europe et l'Afrique. Chaque année, CSL transporte des millions de tonnes de marchandises pour des clients opérant dans les secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

