Le soutien aux petites et moyennes entreprises est essentiel à la réalisation des objectifs de carboneutralité du Canada

OTTAWA, 08 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le succès de la transition du Canada vers la carboneutralité d’ici 2050 repose sur la participation active des petites et moyennes entreprises (PME), mais la majorité d’entre elles en sont encore aux premiers stades de leur démarche de réduction des émissions. C’est ce que révèle une nouvelle étude du Conference Board du Canada, menée en collaboration avec Exportation et développement Canada (EDC).



« Les PME représentent un potentiel inexploité sur la voie vers un avenir carboneutre, affirme Michael Burt, vice-président du Conference Board du Canada. Cependant, leur capacité à participer aux efforts de réduction des émissions de carbone du Canada est souvent éclipsée par la haute importance accordée aux grandes entreprises, ce qui prive les PME des ressources et du soutien dont elles ont besoin pour progresser dans la transition verte. »

Pour remédier au manque d’information concernant les mesures prises par les PME en matière de réduction des émissions, le Conference Board du Canada et EDC ont élaboré un cadre de maturité en matière de transition vers la carboneutralité. Ce cadre a été mis à profit à l’occasion d’un sondage mené auprès de 381 PME canadiennes visant à déterminer où elles en sont dans leur transition vers la carboneutralité et dans quelle mesure elles sont conscientes des étapes qu’elles doivent franchir pour atteindre la carboneutralité.

« La vaste majorité des PME interrogées en sont à un stade précoce de leur parcours de réduction des émissions, ce qui pourrait affaiblir leur compétitivité dans une économie de plus en plus soucieuse de l’environnement », estime Stuart Bergman, économiste en chef et vice-président à EDC.

Seuls 18 % des personnes interrogées mesurent leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Le plus souvent, les mesures mises de l’avant sont celles dont la mise en œuvre est la plus facile, comme le recyclage et la réduction des déchets et de la consommation d’énergie.

« Pour les PME exposées aux échanges commerciaux, le respect de la réglementation en matière de changements climatiques est non seulement essentiel pour transiger sur les marchés mondiaux, mais c’est aussi crucial pour leur propre viabilité, notamment parce que la durabilité devient un impératif commercial », ajoute M. Bergman.

Les PME sont confrontées à une multitude de défis dans la mise en œuvre de stratégies de réduction des GES, mais les résultats du sondage indiquent que les contraintes financières et des ressources limitées sont les principaux obstacles. Les PME sont également freinées par un manque de connaissances sur la réduction des émissions et sur les manières de s’y retrouver dans les cadres réglementaires. Cela souligne l’importance de leur fournir des connaissances et des solutions sur mesure qui les aideront dans leur transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Ce projet visait d’abord à mettre en application le cadre de maturité en matière de transition vers la carboneutralité afin d’examiner la réalité des PME qui sont actives dans le commerce. En raison de l’importance croissante accordée aux émissions de gaz à effet de serre dans les accords commerciaux et des réglementations plus strictes qui planent à l'horizon en matière de changements climatiques, les PME exposées aux flux commerciaux doivent se préparer à effectuer la transition vers des activités à faible teneur en carbone. Le suivi des émissions des PME et de leurs progrès en matière de transition est essentiel pour garantir que les entreprises canadiennes maintiennent leur compétitivité dans le domaine du commerce international.

Personne-ressource pour les médias :

Le Conference Board du Canada

Courriel : media@conferenceboard.ca

Tél. : 613-526-3090, poste 224

À propos du Conference Board du Canada

Le Conference Board du Canada est le principal organisme de recherche indépendant du pays. Depuis 1954, le Conference Board du Canada fournit des recherches qui appuient la prise de décisions fondées sur des données probantes afin de résoudre les plus épineux problèmes auxquels le Canada est confronté. Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda. Pour en savoir plus sur l’impact de nos recherches, cliquez ici.

À propos d'EDC

Société d’État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l’étranger. EDC leur offre les produits financiers et l’expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

Pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez le 1-800-229-0575 ou rendez-vous au www.edc.ca.

Personne-ressource pour les médias

Médias

Exportation et développement Canada

1-888-222-4065

media@edc.ca