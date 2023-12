OTTAWA, 07 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie (ACD) lance un concours « Cherchez le logo » pour aider les consommateurs à choisir des produits de protection solaire, de santé de la peau et de maquillage qui répondent aux normes scientifiques les plus élevées définies par nos panels d’experts dermatologues certifiés.



Les participants seront encouragés à télécharger des photos ou des vidéos originales présentant les logos Reconnu Santé de la peau et Reconnu Protection solaire de l’ACD sur les produits de confiance. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour consulter le règlement et les directives du concours, cliquez ici.

Le concours fait partie des Programmes d’homologation de produits de l’ACD et reconnaît les produits de soins de la peau, de protection solaire et de maquillage qui ont un faible risque d’irritation, sont très peu parfumés ou non parfumés, ne bouchent pas les pores ou ne causent pas d’acné, ne contiennent pas d’allergènes courants et offrent un large spectre de protection avec un FPS de 30 ou plus.

L’objectif de la campagne « Cherchez le logo » est de mieux faire connaître les Programmes d’homologation de produits qui existent depuis plus de 30 ans et qui ont aidé les Canadiens à prendre des décisions faciles et éclairées concernant leur santé en éliminant les conjectures liées à la recherche de produits sûrs et efficaces pour eux-mêmes et leur famille.

Les trois heureux gagnants du concours recevront chacun un ensemble de prix d’une valeur de plus de 300 $ qui comprendra des produits fournis par certains de nos commanditaires reconnus du programme de logo : Cetaphil, Marcelle et Hawaiian Tropic.

À PROPOS DE L’ACD

Fondée en 1925, l’Association canadienne de dermatologie est la voix nationale des dermatologues canadiens certifiés, les spécialistes de la santé de la peau. L’ACD s’engage à unir les dermatologues grâce à l’éducation et à la défense des intérêts professionnels, au soutien d’une communauté professionnelle solide et unie, et à la promotion de l’excellence en matière de soins aux patients par le perfectionnement professionnel continu.

Ensemble, nous défendons les intérêts des dermatologues certifiés et leur rôle essentiel à titre d’experts de la peau dans le système de santé canadien, nous protégeons la valeur de notre spécialité et l’expertise de nos membres, et nous soutenons nos membres en tant que communauté solide de dermatologues canadiens.

Pour en savoir plus sur le travail de l’ACD, visitez dermatologue.ca et joignez-vous à la conversation sur Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram.

