La Fondation Brain Canada, Weizmann Canada et l’Institut Weizmann des sciences annoncent un nouveau partenariat international en recherche sur le cerveau

Le programme servira à promouvoir les collaborations de pointe en recherche cérébrale entre le Canada et l’Israël

MONTRÉAL, 07 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Brain Canada, Weizmann Canada et l’Institut Weizmann des sciences sont fiers d’annoncer leur nouveau partenariat qui vise à tirer parti de leurs forces et à favoriser la coopération internationale entre les chercheurs du Canada et l’Institut Weizmann des sciences en Israël.



Les Subventions d’équipe Brain Canada et l’Institut Weizmann des sciences soutiendront la recherche exploratoire pour faire progresser notre compréhension du cerveau et des troubles cérébraux.

Ce programme encourage la science ouverte par l’accès libre et gratuit à l’information scientifique. À l’heure où les neurosciences sont vitales à la santé humaine, la Fondation Brain Canada et l’Institut Weizmann des sciences s’engagent à repousser les frontières de la recherche sur le cerveau au profit de tous.

Au cours des dernières années, des scientifiques du monde entier, y compris au Forum économique mondial, ont souligné l’importance renouvelée de la coopération scientifique mondiale depuis l’arrivée de la COVID-19, qui est essentielle pour faire progresser la science pour l’avenir de l’humanité. Étant deux fois plus enclins que la moyenne mondiale à travailler avec des universitaires étrangers, des chercheurs canadiens qui étudient des enjeux clés de notre époque, dont la santé cérébrale, ont également reconnu l’avantage concurrentiel de la collaboration internationale.

L’Institut Weizmann des sciences maintient sa neuvième position au prestigieux classement de Leiden pour la qualité de sa recherche.

L’Institut Weizmann collabore avec des sommités mondiales de la recherche, et c’est dans cet esprit qu’est née le partenariat avec la Fondation Brain Canada et la création des Subventions d’équipe Brain Canada et l’Institut Weizmann des sciences.

À titre d’agent rassembleur et facilitateur de la neuroscience novatrice et audacieuse, la Fondation Brain Canada collabore avec des partenaires financiers stratégiques dont les intérêts couvrent l’ensemble du spectre de la recherche sur le cerveau. La Fondation Brain Canada réunit plus de 100 partenaires dévoués qui investissent dans les idées les plus audacieuses pour nous aider à mieux comprendre comment prévenir, diagnostiquer, traiter et guérir les maladies et troubles neurologiques, les maladies mentales et les dépendances.

Ce nouveau programme favorise les travaux novateurs, non orthodoxes et exploratoires qui pourraient transformer notre compréhension du cerveau, même s’ils sont à l’étape de développement précoce ou conceptuelle. Le sujet de recherche portera sur des enquêtes fondées sur des hypothèses sur le cerveau et le système nerveux, et pourra couvrir l’éventail des approches fondamentales, translationnelles et cliniques.

« Notre partenariat avec Weizmann Canada et le prestigieux Institut Weizmann des sciences dans le cadre de ce programme est une occasion exceptionnelle d’exploiter la véritable puissance de la collaboration et d’approfondir notre compréhension du cerveau, l’organe le plus complexe du corps humain. En fusionnant notre expertise, nos ressources et notre passion pour la science, ce programme élargira les frontières du savoir et permettra de faire des découvertes révolutionnaires en neurosciences », explique la Dre Viviane Poupon, présidente-directrice générale de la Fondation Brain Canada.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos partenaires financiers d’avoir permis une initiative mondiale avant-gardiste pour faire progresser nos connaissances sur le cerveau », ajoute Susan Stern, directrice générale de Weizmann Canada. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de continuer le développement des collaborations essentielles entre l’Institut Weizmann des sciences et d’éminents chercheurs canadiens, dont la curiosité collective permet d’aborder avec aplomb l’un des systèmes les plus complexes connus de l’humanité.

« Au fil des décennies, nos amis et collègues canadiens ont été constants dans leur soutien et leur collaboration avec l’Institut Weizmann des sciences », reconnaît le professeur Alon Chen, président de l’Institut Weizmann et neuroscientifique. « La science du cerveau a encore beaucoup à explorer et à révéler, et de nombreux défis restent à résoudre. Le lancement de ce programme permettra de fortifier les alliances avec l’expertise scientifique canadienne. »

Le programme de Subventions d’équipe Brain Canada et l’Institut Weizmann des sciences dispose d’une enveloppe globale de 1 500 000 dollars canadiens pour financer jusqu’à trois subventions d’équipe de 500 000 dollars chacune sur une période de deux ans. Le projet pilote conduira à la prochaine phase de développement du programme, qui sera modifié pour répondre à l’évolution des besoins de la recherche mondiale.

Weizmann Canada et la Fondation Brain Canada expriment également leur reconnaissance envers le soutien visionnaire du Dr Daniel C. Andreae et de la Fondation familiale Larry et Judy Tanenbaum, qui ont rendu possible la concrétisation de ce programme pilote. Larry Tanenbaum est vice-président de la Fondation Brain Canada et fondateur du l’Institut de science ouverte Tanenbaum (ISOT) au Neuro (Institut-Hôpital neurologique de Montréal).

Ce programme est rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement du Canada et la Fondation Brain Canada, et Weizmann Canada.

L’appel à candidatures est maintenant ouvert.

Pour en savoir plus sur le programme et la façon de postuler : https://braincanada.ca/fr/perspectives-de-financement/

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur unique et inestimable auprès des acteurs qui soutiennent et font progresser la recherche sur le cerveau. Une meilleure compréhension des mécanismes du cerveau favorise la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison des troubles neurologiques, ce qui, ultimement, contribue à améliorer la santé de la population canadienne et mondiale. Visitez Braincanada.ca et @BrainCanada.

À propos de Weizmann Canada

Depuis 1964, Weizmann Canada établit des partenariats avec des particuliers, des familles, des fondations et des membres du milieu des affaires dans le but d’obtenir du financement pour l’Institut Weizmann des sciences ; de renseigner le public canadien sur les recherches menées à l’Institut ; et de promouvoir la littératie scientifique ainsi que divers programmes éducatifs. D’un océan à l’autre, Weizmann Canada organise des rencontres et des soirées interactives avec des scientifiques de l’Institut Weizmann ; fait la promotion de programmes éducatifs pour les élèves du secondaire et les jeunes adultes ; et offre aux Canadiens un accès privilégié à la recherche qui a changé le monde — et qui continuera de le faire.

Au nom de Weizmann Canada et de la Fondation Brain Canada, le programme de Subventions d’équipe Brain Canada et l’Institut Weizmann des sciences est généreusement soutenu par le Dr Daniel C. Andreae et la Fondation familiale Larry et Judy Tanenbaum. Visitez weizmann.ca et @WeizmannCanada .

À propos de l’Institut Weizmann des sciences

Situé en Israël, l’Institut Weizmann des sciences est l’une des principales institutions multidisciplinaires de recherche fondamentale au monde. Les scientifiques de l’Institut Weizmann ont eu un impact mondial dans une variété de domaines allant de la santé et de la médecine aux énergies alternatives, en passant par la sécurité et la technologie. Notre impact spécifique comprend l’invention de l’amniocentèse, le développement d’un médicament antiblocage pour la sclérose en plaques et la mise au point d’une technologie de cryptage pour l’internet et les cartes à puce. Visitez weizmann.ac.il.

