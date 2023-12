Santhera ernennt Mitglieder der Geschäftsleitung im Hinblick auf den Übergang in die kommerzielle Phase

Pratteln, Schweiz, 7. Dezember 2023 – Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt die Beförderung von Geert Jan van Daal, MD, PhD, zum Chief Commercial Officer (CCO) und von Marc Schrader zum Chief Technology Officer (CTO) bekannt. Beide werden per 1. Januar 2024 Mitglied der sechsköpfigen Geschäftsleitung.

“Santhera steht kurz vor dem Schritt in die kommerzielle Phase und wird AGAMREE® (Vamorolon), vorbehältlich der Zulassung durch die Europäische Kommission, für Patienten in Europa verfügbar machen, beginnend mit Deutschland anfangs 2024. Im Rahmen einer schrittweisen Lancierung in den wichtigsten europäischen Märkten wird die Einführung in Grossbritannien und Frankreich noch im selben Jahr und in Spanien und Italien anfangs 2025 erfolgen”, sagte Dario Eklund, CEO von Santhera. “Mit der Aufnahme von Geert Jan und Marc in die Geschäftsleitung nutzen wir das vorhandene Fachwissen innerhalb unseres Führungsteams und heben die kommerziellen und Supply-Chain-Funktionen auf eine ihrer Bedeutung entsprechende Ebene während wir uns auf den Eintritt in den kommerziellen Markt vorbereiten.”

Geert Jan van Daal, MD, PhD, hatte während seiner achtjährigen Tätigkeit bei Santhera verschiedene leitende Funktionen im strategischen Marketing und im Vertrieb inne. Insbesondere war er massgeblich am Aufbau der europäischen kommerziellen Aktivitäten von Santhera und an der erfolgreichen Einführung des Produkts RAXONE® für seltene Krankheiten in Europa beteiligt, das später an die Chiesi-Gruppe veräussert wurde. In der Vergangenheit war er unter anderem Head European Affiliates & EU Market Access, Head Europe Western Region und General Manager France & Benelux sowie Mitglied des Management-Teams.

Bevor er zu Santhera kam, hatte Geert Jan Positionen als Medical Director, Business Unit Director und General Manager in Start-up-Teams bei Serono, Actelion und InterMune inne. Er lancierte und vermarktete erfolgreich Produkte für eine Vielzahl von seltenen und Orphan-Krankheiten in den Bereichen Neurologie, Pädiatrie, Endokrinologie, Pulmologie, Kardiologie, Rheumatologie, Stoffwechselkrankheiten und Neuroophthalmologie.

Geert Jan schloss sein Medizinstudium in Rotterdam 1992 mit einem Doktortitel ab und promovierte an der Erasmus-Universität Rotterdam in den Niederlanden.

Marc Schrader kam im September 2022 als Head of Technical Development & Operations zu Santhera und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie. Auf dieser Grundlage verfügt Marc über umfangreiche CMC-Erfahrungen im Umgang mit komplexen globalen pharmazeutischen Entwicklungsprogrammen für neue chemische Wirkstoffe (kleine Moleküle) in der frühen und späten klinischen Phase, der klinischen und kommerziellen Produktion, dem Management des Produktlebenszyklus, dem Outsourcing- und CDMO-Management, der CMC-Due-Diligence, CMC-Regulatory Affairs und cGMP.

Bevor er zu Santhera kam, hatte Marc verschiedene Führungspositionen in den Bereichen pharmazeutische Entwicklung, CMC und Arzneimittelherstellung für kleine Moleküle in verschiedenen Unternehmen inne, darunter Tillotts Pharma AG, Actelion Pharmaceuticals Ltd und Janssen Pharmaceutica N.V./Johnson & Johnson.

Marc ist gelernter Apotheker und hat einen Abschluss in pharmazeutischer Medizin vom European Center of Pharmaceutical Medicine (ECPM).

Die Lebensläufe der leitenden Angestellten von Santhera können auf der Website des Unternehmens hier eingesehen werden.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von innovativen Medikamenten für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf spezialisiert hat. Das Unternehmen besitzt eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle Indikationen weltweit für Vamorolon, ein dissoziatives Steroid mit neuartiger Wirkungsweise, das in einer Zulassungsstudie bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standardkortikosteroiden untersucht wurde. AGAMREE für die Behandlung von DMD ist von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen; in Europa hat der Zulassungsantrag (MAA) im Oktober 2023 eine positive Stellungnahme des CHMP der Europäischen Arzneimittelagentur erhalten und wird derzeit von der britischen Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) geprüft. Santhera hat die Rechte an Vamorolon für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für China an Sperogenix Therapeutics auslizenziert. Die klinische Pipeline umfasst auch Lonodelestat zur Behandlung von zystischer Fibrose (CF) und anderen neutrophilen Lungenkrankheiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.santhera.de.

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

public-relations@santhera.com oder

Eva Kalias, Head Investor Relations & Communications

Tel.: +41 79 875 27 80

eva.kalias@santhera.com



Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar. Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen sind mit bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

# # #

Anhang