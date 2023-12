Résultats de l’assemblée générale annuelle des actionnaires et options d'achat d’actions

ROUYN-NORANDA, Québec, 06 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Croissance: ABI) est heureuse d’annoncer les résultats de son assemblée générale annuelle des actionnaires qui s’est tenue le 6 décembre 2023 (« l’Assemblée »). Les actionnaires ont majoritairement élu chacun des candidats présentés à la circulaire de la direction relative à l’Assemblée, soit: Pascal Hamelin, Daniel Adam, René Branchaud, Loïc Bureau, Jasmine Hinse, Lise Kistabish et François Mestrallet.

Lise Kistabish est nouvelle administratrice de la Société. Mme Kistabish est diplômée de l’École nationale d’administration publique (ENAP) en gestion publique en contexte autochtone. Elle compte plus de 25 ans d’expérience en gestion et assume depuis mai 2019, la fonction de Directrice formation, emploi et développement social pour le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni.

Le conseil d’administration tient à remercier la seule administratrice sortante, Nicole Veilleux, présidente du comité d’audit et administratrice de la Société depuis décembre 2018, pour son précieux apport pour la Société et pour le conseil d’administration.

La résolution nommant Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeurs de la Société pour son exercice se terminant le 30 juin 2024 a également été approuvée par les actionnaires.

Lors de la réunion du conseil d’administration qui a suivi l’Assemblée, le conseil a nommé les personnes suivantes comme dirigeants de la Société : Pascal Hamelin, président et chef de la direction ; Christine Lefebvre, cheffe des finances, Loïc Bureau, président du Conseil et Julie Godard, secrétaire corporative. De plus, les administrateurs suivants ont été nommés comme membres des comités du conseil d'administration : Daniel Adam, Lise Kistabish et François Mestrallet au comité d’audit ; René Branchaud, Loïc Bureau et François Mestrallet au comité de rémunération ; René Branchaud, Jasmine Hinse et Lise Kistabish au comité sur la gouvernance ; et Pascal Hamelin, Daniel Adam et Loïc Bureau au comité technique (santé, sécurité et environnement).

Le conseil d’administration a également attribué des options d’achat d’actions à sa nouvelle administratrice selon les mêmes termes que celles attribuées antérieurement cette année aux autres administrateurs, soit des options lui permettant de souscrire 1 500 000 actions ordinaires de la Société, au prix d’exercice de 0,05 $ l’action, valides pour une période de 5 ans.

Par ailleurs, le conseil d’administration approuvé des modifications à son régime d’options d’achat d’actions (le « régime »), afin de le rendre conforme aux dernières modifications de la Politique de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») sur la rémunération en titres.

Le nombre maximal d’actions qui peut être émis en vertu du régime tel que modifié le 23 août 2023 est de 42 810 000 (14 500 000 auparavant). Les principales modifications adoptées par la suite par le conseil à la demande de la Bourse prévoient que le nombre maximal d’actions qui peut être réservé pour un bénéficiaire au cours d’une période de 12 mois en vertu du régime est de 5% du nombre d’actions émises et en circulation lors de l’octroi (sur une base non diluée). Le nombre total maximal d’actions de la Société qui peuvent être émises en vertu de l’ensemble de la rémunération en titres attribuée ou émise à des initiés (en tant que groupe) ne doit pas excéder 10% des actions émises de la Société à tout moment (sauf si la Société a obtenu l’approbation requise des actionnaires désintéressés conformément aux exigences de la Bourse). Le nombre total maximal d’actions qui peuvent être émises en vertu de l’ensemble de la rémunération en titres attribuée ou émise à des initiés (en tant que groupe) au cours d’une période de 12 mois ne doit pas excéder 10% des actions émises de la Société, ce nombre étant calculé à la date d’attribution ou d’émission de la rémunération en titres à un initié (sauf si la Société a obtenu l’approbation requise des actionnaires désintéressés conformément aux exigences de la Bourse).

Le régime modifié prévoit également que l’approbation des actionnaires désintéressés de la Société devra être obtenue pour toute réduction du prix d’exercice d’une option d’achat d’actions ou pour la prolongation de la durée d’une option d’achat d’actions, si le participant est un initié de la Société au moment de la modification proposée.

Toute modification au régime est sujette à l’approbation de la Bourse.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est un producteur d’or et une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

