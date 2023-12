Le XPENG G9 obtient La plus haute note de sécurité de cinq étoiles dans le cadre du classement 2023 de l’Euro NCAP

Le nouveau XPENG G9, désormais disponible à la vente en Europe, a reçu une note de sécurité de cinq étoiles dans le cadre du classement 2023 de l’Euro NCAP





Il s’agit de la deuxième note de sécurité de cinq étoiles accordée à XPENG après celui obtenu par le nouveau P7 en octobre. Son premier SUV, le G9 100% electrique a, quant à lui, obtenu les notes de cinq étoiles dans le classement de l’Euro NCAP et du C-NCAP

AMSTERDAM, 06 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG Motors (« XPENG » ou la « Société », NYSE : XPEV et HKEX : 9868), l’une des sociétés chinoises leader en matière de véhicules électriques intelligents (« VE intelligents »), annonce aujourd’hui que son SUV électrique etandard vendu à l’international, le XPENG G9, a reçu la note de sécurité de cinq étoiles dans le cadre du classement 2023 de l’Euro NCAP.

Le système de notation de la sécurité cinq étoiles de l’Euro NCAP vise à aider les consommateurs, leurs familles ainsi que les entreprises à comparer plus facilement les véhicules et à identifier le choix le plus sûr en fonction de leurs besoins. Les tests, qui reproduisent des scénarios de dangers routiers réels, font office de référence européenne en matière de tests exhaustifs de sécurité automobile.

La note reconnaît la structure avancée de la carrosserie du XPENG G9 et ses caractéristiques exhaustives en matière de sécurité passive, conçues pour protéger les passagers en cas de collision. Ces innovations permettent conjointement de gérer efficacement les forces de collision, de réduire l’accélération de l’impact et de minimiser le risque de blessures pour les occupants.

Ce résultat fait suite à la note de sécurité de cinq étoiles attribuée à XPENG pour son coupe 4 portes 100% electrique, le P7 en octobre, ce qui en fait sa deuxième note cinq étoiles cette année.

Brian Gu, vice-président et co-président de XPENG, a déclaré :

« Obtenir une note de cinq étoiles de la part de l’Euro NCAP pour le P7 et à présent pour le G9 témoigne de la qualité de nos véhicules, en particulier si l’on tient compte des normes encore plus élevées pour les tests en 2023. En tant qu’entreprise, nous croyons au potentiel de la technologie et nous nous efforçons d’améliorer constamment l’expérience client et la sécurité. Notre ingénierie interne, qui permet le développement simultané et harmonieux du hardware et sofware automobile, nous donne une longueur d’avance dans notre capacité à développer des innovations de pointe en matière de mobilité intelligente. »

Caractéristiques de sécurité exhaustives

La structure du XPENG G9 est composée de matériaux robustes, notamment de l’acier à haute résistance, pour une protection améliorée lors des collisions. La structure du chassis conçue comme une cage permet une répartition efficace des forces de collision multidirectionnelles et protège les passagers contre les forces de l’impact. L’avant du G9 est conçu pour absorber des quantités importantes d’énergie afin de mieux protéger le conducteur et les passagers en cas de collision ; la technologie avancée de torsion et de fracture contribue également à l’absorption globale de l’énergie dans tout le véhicule.

À propos du XPENG G9

Le XPENG G9 est le SUV 100% électrique phare de la société, doté système motopropulseur dernier cri, avec une plate-forme en carbure de silicium (SiC) de 800 V pour une charge ultra rapide allant jusqu’à 300 kW, qui permet de bénéficier de jusqu’à 100 km d’autonomie supplémentaire en seulement cinq minutes de charge. Cela permet de charger la batterie de 98 kWh de 10 % à 80 % en seulement 20 minutes.

Le XPENG G9 offre également un mélange équilibré de qualité supérieure, de performances et de confort, associé à une expérience haut de gamme et immersive dans l’habitacle, et prend en charge des mises à jour à distance (over-the-air, OTA) faciles et fluides afin d’améliorer à la fois les logiciels et les micrologiciels.

À propos de XPENG

XPENG est une entreprise internationale de véhicules électriques intelligents fondée en 2014 à Canton, en Chine, et spécialisée dans les solutions de mobilité durable, intuitives et créatives. Avec des installations de pointe destinées à la R&D, XPENG propose des véhicules qui offrent une sécurité, une efficacité électrique et des performances sur route supérieures pour les marchés du monde entier. La société s’efforce constamment de faire progresser son offre technologique, notamment en matiere de conduite autonome, de systèmes d’infodivertissement embarqués les plus avances avec sa derniere platform nommee SEPA. XPENG a son siège social à Canton et à Amsterdam, ainsi que d’autres bureaux à Pékin, Shanghai et dans la Silicon Valley.

Rendez-vous sur heyxpeng.com pour plus d’informations.

Contacts

Pour les demandes de renseignements des médias :

E-mail : pr@xiaopeng.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://pr.globenewswire.com/FileDownloader/DownloadFile?source=pnr&fileGuid=01e27d3c-4cd2-459c-be73-f35e30296c07