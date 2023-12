Résultats de l’exercice 2022-2023

Après un exercice 2022-2023 de transformation, Derichebourg confiant pour l’exercice 2023-2024

Le conseil d’administration du 6 décembre 2023, présidé par Monsieur Daniel Derichebourg, a arrêté les comptes annuels et consolidés au 30 septembre 2023. Au cours de cette séance, le Président du conseil d’administration a souligné la résistance des résultats du groupe Derichebourg, dans un contexte économique plus difficile qu’au cours des deux exercices précédents, et s’est félicité du programme d’investissements en cours pour créer de nouvelles niches de valeur ajoutée pour le Groupe. Il a également souligné le potentiel de création de valeur pour le Groupe de la participation de 48,31 % dans Elior Group, dont les résultats sont en amélioration. Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale du 30 janvier 2024 la distribution d’un dividende de 0,16 € par action.

Les chiffres de ce communiqué tiennent compte du classement selon IFRS 5 de l’activité Multiservices au 30 septembre 2023 (bilan comparatif et compte de résultat), du nouveau découpage des secteurs opérationnels (Recyclage et Services aux Collectivités). Enfin, il est rappelé que le groupe Ecore, acquis le 17 décembre 2021 est consolidé sur 12 mois sur cet exercice et 9,5 mois sur l’exercice précédent.

Chiffre d’affaires consolidé

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice s’élève à 3,6 milliards d’euros, en diminution de 16,7 % par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice précédent. Cette diminution provient principalement de la division Recyclage (-17,8 %), partiellement compensée par une augmentation du chiffre d’affaires de l’activité Services aux Collectivités (+10,9 %).

(En milliers de tonnes) 30-09-23 30-09-22 Variation Ferrailles 4 686,6 4 972,7 (5,8 %) Métaux non ferreux 770,4 812,5 (5,2 %) Total volumes 5 457,0 5 785,2 (5,7 %)





(En millions d’euros) 30-09-23 30-09-22 (1) Variation Ferrailles 1 646,2 2 114,9 (22,2 %) Métaux non ferreux 1 605,1 1 877,3 (14,5 %) Prestations 177,0 179,6 (1,4 %) Chiffre d’affaires Recyclage 3 428,3 4 171,7 (17,8 %) Chiffre d’affaires Services aux collectivités 183,0 165,1 10,9 % Chiffre d’affaires Holding 10,0 11,1 (10,4 %) Total Groupe 3 621,3 4 348,0 (16,7 %)

(1) : Retraité du reclassement des sociétés des Services aux Entreprises en résultat des activités destinées à être cédées, suite à leur apport à la société Group Elior.





Recyclage

A compter du mois de mai/juin 2022, les anticipations économiques se sont dégradées en Europe, sous l’effet de l’augmentation des coûts de l’énergie, conséquence de la diminution des approvisionnements en énergies fossiles en provenance de Russie suite à l’invasion de l’Ukraine. La hausse du prix du gaz a entrainé une forte augmentation du coût spot et à terme de l’électricité à cause du mécanisme européen de fixation du prix de l’électricité.

Les clients du Groupe pour les ferrailles, qui sont électro-intensifs, ont adapté à la baisse à compter de l’été 2022 leur rythme de production de manière à ne pas être trop pénalisés par ces coûts historiquement élevés de l’électricité. Les prix spot n’ont retrouvé un niveau supportable qu’au printemps 2023.

La hausse des prix de l’énergie et des produits alimentaires a initié un cycle inflationniste. La politique menée par les banques centrales pour lutter contre l’inflation qui se propageait à l’économie tout entière s’est traduite par une hausse historique des taux d’intérêt (+400 bp en 18 mois en Europe), provoquant l’effet désiré, à savoir un ralentissement de l’activité économique. Ce ralentissement a été précoce pour les secteurs finaux auxquels le Groupe est exposé :

Automobile pour les approvisionnements de ferrailles et ventes de lingots d’aluminium

Aciers longs pour la construction et les infrastructures

Economie générale pour les métaux non ferreux.





Les volumes de ferrailles commercialisés sont en retrait de 5,8 %. Le retrait de l’activité sous-jacente est de l’ordre de 11,5 %, variation comparable avec celle de la production d’acier dans les grands marchés servis par le Groupe. Dans ce contexte, le prix des ferrailles s’est inscrit en recul sur l’exercice par rapport à l’exercice précédent, période au cours de laquelle il avait atteint des records historiques. Le prix moyen des ferrailles vendues est inférieur de 75 €/t (soit environ 17 %) par rapport à l’an passé.

Les volumes de métaux non ferreux commercialisés sont en retrait de 5,2 %. L’évolution défavorable de la conjoncture économique évoquée au paragraphe précédent explique cette baisse, qui est de l’ordre de 9 % également en retraitant les variations de périmètre.

Le prix de tous les métaux traités par le Groupe s’est inscrit en recul marqué par rapport à l’an passé, de l’ordre de 225 €/t, soit 10 % environ.

Services aux Collectivités

Le chiffre d’affaires progresse de 10,9 % grâce au démarrage de plusieurs contrats, ou l’effet en année pleine de contrats démarrés l’an passé, parmi lesquels :

Les contrats de collecte des arrondissements parisiens, renouvelés à de nouvelles conditions économiques en septembre 2022 ;

le contrat de gestion du centre de tri d’Angers, entré récemment en services ;

divers autres contrats de collecte (Nantes, Guérande…).





Ebitda courant1

L’EBITDA courant de l’exercice s’élève à 334,8 M€, en retrait de 27,1 % par rapport à l’an passé. Une diminution des volumes, un retrait des marges unitaires, et une augmentation des coûts de l’activité Recyclage (électricité à compter du mois de janvier 2023 notamment) expliquent l’essentiel de cette évolution.

Résultat opérationnel courant2

Après prise en compte de 151,3 M€ de dotation aux amortissements sur l’exercice, le résultat opérationnel courant s’élève à 184,9 M€, en diminution de 43,6 % par rapport à l’an passé.

Résultat opérationnel

Les éléments non-récurrents de l’exercice incluent :

La plus-value nette réalisée à l’occasion de la cession des huit centres de recyclage cédés au groupe Riva dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par Derichebourg Environnement devant la Commission Européenne afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir le groupe Ecore, pour 12,6 M€

Une plus-value dégagée au mois d’avril 2023 lors de l’apport de Derichebourg Multiservices à Elior Group, net des frais de cession à hauteur de 50,7 M€

Les conséquences financières d’une décision défavorable pour le Groupe de la Cour de cassation dans un litige opposant Veolia à différentes filiales de l’activité Services aux Collectivités suite à la reprise de personnels attachés à des marchés de collecte en 2014, pour un montant de (3,7 M€)





Après prise en compte de ces éléments, dont l’impact net est de +59,8 M€, le résultat opérationnel s’établit à 244,7 M€, en retrait de 23,5 % par rapport à l’an dernier.

Résultat avant impôt

Après prise en compte de 29,6 M€ de frais financiers (en augmentation de 9 M€ à cause de la hausse des taux d’intérêt), et d’autres charges financières nettes pour 1,5 M€, le résultat avant impôt du Groupe s’élève à 213,5 M€, en diminution de 30,0 % par rapport à l’an passé.

Part de résultat des sociétés mises en équivalence

La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (-37,7 M€) correspond à hauteur de (39,4 M€) à la quote-part de résultat net d’Elior Group sur l’exercice. Au premier semestre, la quote-part de résultat retenue était de 24,36 %. Pour le second semestre, elle est de 48,3 % compte tenu de la rémunération en titres de l’apport de la division Multiservices. Cette charge de 39,4 M€ correspond à hauteur de 35,1 M€ à des coûts classés comme non-récurrents par Elior Group.

Résultat net des activités poursuivies

Après prise en compte d’une charge d’impôt sur les sociétés de 44,0 M€, faisant ressortir un taux effectif d’imposition de 27,5 % sur le résultat avant impôt retraité de la plus-value d’apport de Derichebourg Multiservices à Elior Group, et de la quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence, le résultat net des activités poursuivies s’élève à 131,8 M€, en baisse de 40 % par rapport à l’an passé.

Résultat après impôt des activités arrêtées ou en cours de cession

Le résultat après impôt de l’activité Multiservices sur le premier semestre 2022-2023 était de + 5,6 M€, il était de 19,2 M€ sur l’exercice entier 2021-2022.

Résultat net de l’ensemble consolidé

Le résultat net de l’ensemble consolidé est de 137,4 M€ pour l’exercice 2022-2023, en retrait de 42,5 % par rapport à l’an passé. Il revient à hauteur de 136,9 M€ aux actionnaires de Derichebourg SA.

Point sur la cyberattaque du 10 novembre 2023

A la suite de la cyberattaque intervenue le 10 novembre 2023, les activités informatiques du groupe reprennent progressivement. Ses activités opérationnelles n’ont pas été interrompues, même si elles ont été ralenties.

Perspectives

A moyen terme, le Groupe est convaincu de la raison d’être et de l’avenir des matières premières recyclées, à cause des avantages qu’elles procurent en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de consommation d’énergie par rapport à la production de métal primaire. En témoignent les nombreux projets de construction d’aciéries électriques consommant des ferrailles qui sont attendus dans les prochaines années en Europe, qui génèreront une demande supplémentaire de plusieurs millions de tonnes lors de leur concrétisation, attendue entre 2027 et 2030.

Le Groupe est optimiste pour l’exercice 2023-2024 pour les raisons suivantes :

Les premiers mois de l’exercice se déroulent dans la continuité des derniers mois de l’exercice précédent : un palier support semble avoir été atteint dans les volumes traités par le Groupe, qui se comparent dorénavant avec une faible amplitude par rapport aux mois comparables de l’exercice précédent

Malgré la faiblesse de la croissance économique, les hausses récentes des prix des ferrailles, certes limitées, traduisent un déficit de matières collectées par rapport au besoin des aciéries, en particulier pour le grand export

Au cours de l’exercice 2023-2024, plusieurs outils de production investis au cours de l’exercice 2022-2023 vont entrer en production, qui contribueront à faire progresser la valeur ajoutée du groupe

A compter du mois de janvier 2024, le Groupe bénéficiera de nouveaux prix de l’électricité en France, qui se traduiront par une économie de l’ordre de 15 M€ en année pleine, à volumes équivalents

Dans l’activité Services aux collectivités, le chiffre d’affaires devrait progresser légèrement, de même que la profitabilité mesurée en termes d’EBITDA.

Derichebourg bénéficiera également de l’amélioration des résultats d’Elior Group.

Dans ce contexte, le Groupe se fixe pour objectif de dégager un EBITDA courant supérieur à 350 M€ pour l’exercice 2023-2024, et un montant d’investissements corporels inférieur à 50 % de l’EBITDA courant.

Annexe 1 : COMPTE DE RESULTAT

(En millions d’euros) 30-09-23 30-09-22 1 Variation Chiffre d’affaires 3 621,3 4 348,0 (16,7%) EBITDA couranti 334,8 459,3 (27,1%) dont Recyclage 315,8 445,8 (29,2%) dont Services aux collectivités 30,5 25,2 20,7% Résultat opérationnel courant 184,9 328,0 (43,6%) dont Recyclage 184,9 332,1 (44,3%) dont Services aux collectivités 13,9 10,4 33,9% Éléments à caractère non courant, nets 59,8 (8,1) Résultat opérationnel 244,7 319,9 (23,5%) Frais financiers nets (29,6) (20,2) Autres éléments financiers (1,6) 5,5 Résultat avant impôt 213,5 305,1 (30,0%) Impôt sur les bénéfices (44,0) (83,3) Part du résultat des sociétés mises en équivalence (37,7) (2,1) Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 5,6 19,2 Résultat net revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle (0,5) (1,4) Résultat net revenant aux actionnaires 136,9 237,6 (42,3%)

1 Retraité du reclassement des sociétés des Services aux Entreprises en résultat des activités destinées à être cédées, suite à leur apport à la société Group Elior.



Annexe 2 : BILAN

Actif (En millions d'euros) 30-09-23 30-09-22 Variation Écarts d'acquisition 276,1 473,8 Immobilisations incorporelles 2,0 5,3 Immobilisations corporelles 838,5 766,3 Droits d'utilisation 274,5 259,0 Actifs financiers 5,0 10,7 Participations dans les entreprises associées et les co-entreprises 414,8 208,0 Impôts différés 23,2 32,0 Autres actifs 0,0 0,5 Total actifs non courants 1 834,2 1 755,6 4,5% Stocks et en-cours 158,3 185,1 Créances clients 305,8 462,2 Créances d'impôt 7,4 6,7 Autres actifs 105,7 86,9 Actifs financiers 11,4 15,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie 161,1 323,2 Instruments financiers 1,5 3,0 Total actifs courants 751,1 1 082,7 (30,6%) Total actifs non courants et groupes d'actifs destinés à être cédés - 40,6 Total actif 2 585,3 2 878,9 (10,3%)





Passif (En millions d'euros) 30-09-23 30-09-22 Variation Capitaux propres Groupe 990,4 918,8 Intérêts ne conférant pas le contrôle 2,4 5,0 Total capitaux propres 992,8 923,8 7,5% Emprunts et dettes financières 773,6 807,9 Provision retraite et avantages similaires 28,2 43,2 Autres provisions 31,8 34,8 Impôts différés 33,4 32,7 Autres passifs 4,2 5,0 Total passifs non courants 871,2 923,6 (5,7%) Emprunts et dettes financières 160,2 168,7 Provisions 14,3 16,3 Fournisseurs 390,0 503,0 Dettes d'impôts 9,7 6,2 Autres passifs 144,9 318,6 Instruments financiers 2,2 2,3 Total passifs courants 721,3 1 015,1 (22,5%) Total passifs liés à un groupe d'actifs destinés à être cédés 16,4 Total passif 2 585,3 2 878,9 (0,7%)



Annexe 3 : EVOLUTION DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET DU 30/09/2022 AU 30/09/2023

Endettement financier net 30/09/2022 653,4 EBITDA courant (334,8) Coûts non récurrents 9,2 Variation du BFR 61,5 Frais financiers nets 29,6 Impôts sur les sociétés 44,6 Investissements 260,5 Nouveaux droits d'utilisation des locations simples 25,7 Cessions d’actifs (37,9) Dividendes 51,0 Croissance externe 7,1 Autres (dont impacts IFRS 5) 2,9 Endettement financier net 30/09/2023 772,7





1 Ebitda courant = Résultat opérationnel courant + dotation nette aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles et des droits d’utilisation

2 Résultat opérationnel courant : Résultat opérationnel +/- éléments non-courants

