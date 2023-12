Empresas brasileiras de distribuição de água aumentam rapidamente a utilização da solução baseada em satélite da ASTERRA

A adoção da detecção de vazamentos por satélite na América do Sul é um passo para proteger as comunidades contra a perda de água

SAN DIEGO, CA, UNITED STATES, December 6, 2023 / EINPresswire.com / -- ASTERRA anunciou hoje sua rápida expansão no Brasil com três novos contratos. Juntamente com a Nortech , parceira da empresa no Brasil, as soluções ASTERRA serão utilizadas pelas concessionárias de água e saneamento em Curitiba, Joinville e São Paulo.“ASTERRA é a solução de água e esgoto escolhida por cidades inteligentes. Estamos entusiasmados com a adoção dessa tecnologia por várias cidades e concessionárias no Brasil”, disse Elly Perets, CEO da ASTERRA. “Estamos moldando as cidades do futuro resolvendo os problemas de hoje. A ASTERRA consegue isso usando também inteligência artificial e nossos próprios algoritmos patenteados para resolver problemas que de outra forma permaneceriam despercebidos abaixo da superfície da Terra.”São Paulo, já alinhada como uma cidade inteligente e digitalmente conectada, está no caminho certo para promover seus objetivos de sustentabilidade. O novo contrato com a ASTERRA foi firmado com o apoio da Sabesp , empresa responsável pelo fornecimento de água a mais de 28 milhões de pessoas e pela coleta e tratamento de esgoto de mais de 25 milhões de pessoas nos 375 municípios do estado de São Paulo. Além das soluções ASTERRA, os líderes paulistas implementaram outras novas tecnologias para melhorar a acessibilidade, inclusão, saúde e segurança. Isso inclui internet de banda larga, semáforos inteligentes, imóveis informatizados e registros eletrônicos de saúde e acesso a consultas.Em Curitiba a ASTERRA foi contratada através da Sanepar . A cidade implementou inúmeras iniciativas de cidades inteligentes, digitais e conectadas, incluindo 4 centros tecnológicos e 7 incubadoras de empresas, gerando um número crescente de novos negócios. Curitiba também tem investido significativamente em infraestrutura, mobilidade e acesso à internet banda larga. Joinville também conta com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contratou os serviços de ASTERRA por meio da Companhia de Água de Joinville (CAJ). ASTERRA em parceria com o BID já proporcionou um retorno surpreendente de 70x sobre o investimento em soluções de detecção de vazamentos de água e impacto climático positivo em cinco países da América Latina, incluindo o Brasil.A solução ASTERRA Recover , é disponibilizada através do EO Discover. A plataforma localiza com eficiência vazamentos de água potável e exfiltração de águas residuais pois o sistemas de toda a cidade pode ser monitorado e analisado de uma só vez, permitindo que as equipes de campo possam reparar três vezes mais vazamentos do que os encontrados apenas pelos métodos tradicionais.“Muitas destas regiões estão em áreas urbanas, onde a pressão da água e outros problemas afetam gravemente a vida quotidiana. ASTERRA permite que a vida urbana seja mais inclusiva, segura, resiliente e ambientalmente sustentável, o que promove o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11 das Nações Unidas para Cidades Inteligentes”, acrescentou Perets.***Sobre ASTERRAASTERRA (anteriormente Utilis) fornece uma plataforma de soluções baseada em dados geoespaciais para concessionárias de água, agências governamentais e a grande indústria de infraestrutura nas áreas de estradas, ferrovias, represas e minas. Os serviços ASTERRA usam dados de satélites com Radar de Abertura Sintética Polarimétrica (PolSAR) e aplicam inteligência artificial (IA) para transformar esses dados em ferramentas de apoio à decisão em grande escala. Os algoritmos proprietários da empresa, e os cientistas e engenheiros altamente qualificados são a chave para a sua missão, de tornar-se os olhos da humanidade na Terra. Desde 2017, as soluções ASTERRA foram utilizadas em mais de 64 países para mais de 600 clientes, verificando mais de 100.000 vazamentos, economizando mais de 1,6 bilhões de metros cúbicos de água potável, reduzindo as emissões de dióxido de carbono em 235.520 toneladas métricas e economizando 920.000 MWH de energia, impactando positivamente nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A ASTERRA está sediada em Israel com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido e Japão. Suas soluções de dados inovadoras são usadas em vários setores em todo o mundo. Para obter mais informações sobre ASTERRA e saber mais sobre sua tecnologia, visite https://asterra.io