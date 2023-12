Harfang rapporte des valeurs en lithium et à haute teneur en tantale sur sa propriété Serpent-Radisson, Eeyou Istchee Baie-James (Québec)

MONTRÉAL, 06 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. (“Harfang” ou la “Société”) (TSX-V : HAR) est heureuse d'annoncer les résultats d’analyse de sa découverte de lithium (indice Améliane) associée à des pegmatites à spodumène hautement évoluées de type LCT sur la propriété Serpent-Radisson (la « Propriété ») située en Eeyou Istchee Baie-James (Québec) (Figures 1 et 2).



La Propriété, constituée de 988 claims (50 843 hectares), contient également plus de 50 indices à haute teneur aurifère découverts par la Société depuis 2017. La Propriété est située à proximité de la limite entre les sous-provinces de La Grande et d’Opinaca. La majorité des gisements de lithium et d’or de la Baie-James sont situés à proximité de ces limites majeures.

De plus, l’équipe de terrain a observé de gros cristaux de tantalite dans des pegmatites à proximité et a défini un couloir de > 15km2 à fort potentiel de découvertes additionnelles à l’aide d’un appareil à Fluorescence des Rayons X (« XRF ») (Figure 3).

Faits saillants

Des échantillons choisis jusqu’à 2,61 et 4,56% Li 2 O en affleurement à l’indice Améliane;

Possible superposition de dykes de pegmatite à spodumène subparallèles et à faible pendage identifiés latéralement sur plus de 300 mètres à Améliane;

Des échantillons choisis à haute teneur en tantale jusqu’à 21 000 ppm Ta (2,56% Ta 2 O 5 ) et > 25 000 ppm Ta (> 3,05% Ta 2 O 5 );

Zone prospective (> 15 km2) propice à des découvertes additionnelles de lithium définie selon la composition chimique de la muscovite dans les pegmatites.

Ian Campbell, président et chef de la direction, a commenté : «La découverte de l'indice Améliane et de plusieurs autres pegmatites à spodumène de type LCT est très encourageante et nous avons validé le fort potentiel du secteur pour des découvertes supplémentaires. C'est tout à l'honneur de notre équipe qui a déjà découvert de nombreux indices à haute teneur aurifère qui définissent une importante anomalie aurifère dans le socle rocheux sur plus de 15 kilomètres de longueur à l’ouest du secteur des pegmatites d'Améliane. Nous sommes bien financés avec plus de 5,7 M$ en trésorerie et enthousiastes à l’idée de développer notre vaste portfolio de projets aurifères et lithinifères».

Secteur de l’indice Améliane

La zone de découverte, nommée l’indice Améliane, contient plusieurs occurrences de pegmatites à spodumène en affleurement et dans des blocs erratiques (voir communiqué de presse du 13 septembre 2023) (Figures 4 et 5). Le présent communiqué donne les meilleures teneurs en lithium obtenues à partir de 145 échantillons de roche envoyés à ALS (Val-d'Or) à la suite du programme d'automne. Les résultats des échantillons choisis ont donné des valeurs atteignant jusqu'à 1,53, 2,61 et 4,56 % Li 2 O (Tableau 1). Un échantillon contenant 7,36 % Li 2 O a été prélevé pour tester la teneur en lithium d'un seul cristal de spodumène gris. Le lecteur est averti que les échantillons choisis sont sélectifs par nature et peuvent ne pas représenter les teneurs moyennes de la minéralisation dans les pegmatites.

Tableau 1. Liste des échantillons choisis au-dessus de 0,25 % Li 2 O (limite inférieure pour les indices de lithium) prélevés sur Serpent-Radisson en 2023.

Échantillon Estant Nordant Li 2 O H872166 361609 5884004 7,36%* H872276 360780 5884212 4,56% H872274 360703 5884245 2,61% H872167 361611 5884002 1,53% B347259 360883 5884217 0,73% H872197 360923 5884211 0,64% B347260 360887 5884218 0,62% B347258 360924 5884211 0,33%

*Composition chimique d’un seul cristal de spodumène gris.

La figure 5 donne les résultats de 20 échantillons prélevés dans une rainure de 20 mètres de long. La totalité de la rainure donne 0,82 % Li 2 O sur 20,0 mètres, dont 1,46 % Li 2 O sur 6,0 mètres et 1,29 % Li 2 O sur 4,0 mètres. À noter que la rainure représente la continuité de la minéralisation en lithium le long du dyke exposé à la surface de l'affleurement de la découverte plutôt que sur son épaisseur réelle. Le dyke principal est orienté à N070° et a un pendage d'environ 25° vers le sud-est. L'épaisseur de ce dyke est estimée à environ cinq mètres. La répartition des occurrences de spodumène à Améliane suggère que plusieurs dykes de pegmatite à faible pendage peuvent être superposés.

Les pegmatites de la région contiennent de la muscovite et de la biotite ainsi que des minéraux accessoires tels que tourmaline, grenat, béryl, spodumène, tantalite et apatite. Le spodumène, qui contient le lithium, correspond à des cristaux allongés gris clair à verdâtre de taille centimétrique à 1,40 mètre en longueur. Le contenu en spodumène atteint localement jusqu'à 50 % à Améliane.

Les cristaux de béryl, mesurant jusqu'à 70 centimètres de long, sont communs dans les pegmatites de Serpent-Radisson. Leur abondance atteint localement jusqu'à 10 % et plus de 30 échantillons choisis dépassent 360 ppm Be, soit la limite inférieure pour un indice de béryllium (Figure 6). Le césium est fortement corrélé aux valeurs de béryllium car les deux éléments chimiques sont contenus dans le béryl. Les pegmatites à béryl ont généralement des valeurs de césium élevées de l'ordre de quelques centaines de ppm. Un échantillon prélevé dans une pegmatite sans béryl a toutefois retourné >2,5 % césium ce qui suggère la présence de pollucite. De la tantalite (oxyde riche en tantale) a également été observée sur des affleurements de pegmatite. Deux échantillons choisis contenant de gros cristaux de tantalite ont retourné 2,1 % tantale (2,56% Ta 2 O 5 ) et > 2,5 % tantale (> 3.05% Ta 2 O 5 ) (Figure 7). Le secteur des pegmatites de Serpent-Radisson a le potentiel de contenir des gisements de lithium, tantale, césium et béryllium.

Les travaux de terrain ont permis de définir une zone > 15 km2 favorable à la présence de lithium (Figure 3). Cette zone, définie par de faibles rapports potassium/rubidium (« K/Rb ») sur la muscovite tels que mesurés avec un instrument XRF portatif, est orientée NNE-SSO et s'étend possiblement vers la découverte lithinifère Arwen sur la propriété Elrond de Midland Exploration. Les prochains travaux d’exploration axés sur les minéraux critiques et stratégiques sur la propriété Serpent-Radisson seront principalement déployés dans cette zone à spodumène nouvellement définie.

Prochain programme d’exploration sur Serpent-Radisson

Dans le cadre de sa stratégie d’exploration sur les minéraux critiques et stratégiques, Harfang prévoit réaliser un programme de forage en 2024 afin de tester les extensions verticales et latérales de ces dykes ainsi que leur possible superposition. L'indice Cu-Au-Ag Mista (« Mista ») situé à 1,5 kilomètre au sud-ouest serait aussi testé en forage. L'échantillonnage en rainure fait perpendiculairement à l’horizon minéralisé de Mista, lequel a été décrit sur plus de 350 mètres, a précédemment retourné jusqu'à 1,00 % Cu, 0,21 g/t Au et 7,9 g/t Ag sur 12,9 mètres (Figure 8). Cet horizon minéralisé coïncide avec une anomalie de chargeabilité par polarisation provoquée de 700 mètres de long. Les segments de chargeabilité les plus forts se trouvent sous le mort-terrain. Les axes de chargeabilité sont généralement causés par des occurrences de sulfures dont la chalcopyrite, la pyrrhotite et la pyrite qui sont présentes à Mista.

Procédures d’échantillonnage et contrôle de la qualité

Chaque échantillon de roche a été placé dans un sac de plastique avec sa propre étiquette directement sur le terrain. Ces échantillons ont ensuite été placés dans de grands sacs et envoyés chez ALS (Val-d’Or, Québec) pour y être analysés pour le lithium et d’autres éléments. Ces échantillons ont été préparés avec la méthode PREP-31A et analysés par ICP-MS (ME-MS89L) suivant une fusion au peroxyde de sodium (FUS-PER02p). Un échantillon dont la valeur a excédé la limite de détection en lithium (2.5% Li) a été réanalysé par ICP-AES (ME-ICP82b) suivant une fusion au peroxyde de sodium (FUS-PER02). La préparation des échantillons et la détermination analytique ont été faites dans différents laboratoires d’ALS. Aucun standard ni blanc n’a été inséré en raison de la nature très précoce de la campagne d’exploration. Les procédures d’échantillonnage et le contrôle de la qualité ont suivi des protocoles développés par Harfang et ALS.

Personne qualifiée

L’information technique dans ce communiqué de presse a été révisée et approuvée par François Huot, géologue professionnel et vice-président de l’exploration chez Harfang, qui est une personne qualifiée non indépendante pour la divulgation technique telle que définie par la Norme canadienne 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers.

À propos de Harfang Exploration inc.

Harfang Exploration inc. est bien financée avec approximativement 5,7 M de dollars en trésorerie en date du 5 décembre 2023 et est une société d’exploration minière axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

