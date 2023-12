CCC et Marathon fourniront plus de montres de qualité militaire au DoD américain

OTTAWA, 06 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu un autre contrat du Département de la défense des États-Unis (DoD) pour la fourniture de montres-bracelets de précision tout terrains fabriqués par Marathon Watch (Marathon) à la Defense Logistics Agency Aviation (DLA Aviation) des États-Unis.







Fondée en 1939, Marathon conçoit et fabrique des montres, des chronomètres, des horloges, des chronomètres et des instruments scientifiques originaux de qualité militaire, y compris des équipements optiques pour les forces armées du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres gouvernements alliés.

Marathon travaille en partenariat avec la CCC depuis des décennies et, ensemble, ils ont livré pour plus de 5 millions de dollars (CAD) de produits qui combinent une durabilité de niveau militaire et une ingénierie de précision. En plus de fournir des montres à la DLA Aviation, Marathon a fourni des appareils de mesure et de contrôle à la DLA Land and Maritime, à l'ACC Detroit, au Tank-Automotive and Armaments Command et au Federal Acquisition Service.

La CCC est l'autorité contractante canadienne désignée pour les achats de plus de 250 000 USD effectués par le DoD américain. Grâce à son service gratuit de Maître d'œuvre DoD des É.-U., la CCC s'associe à des entreprises canadiennes comme Marathon pour fournir au DoD des É.-U. des solutions fabriquées au Canada. Pour en savoir plus, contactez l'équipe de la CCC.

Citations

"La CCC est heureuse de continuer à soutenir Marathon Watch dans la fourniture de ses montres-bracelets de précision de classe mondiale à l'armée américaine." – Diane Montambault, vice-présidente des opérations, CCC.

"Marathon Watch Company est fière de travailler avec la CCC pour fournir des montres de qualité militaire au personnel du ministère américain de la Défense qui recherche la fiabilité et la performance." – Mitchell Wein, président de Marathon Watch Company.

Liens connexes

Ressource

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter communications@ccc.ca.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l’autorité contractante désignée par le gouvernement du Canada pour les besoins du DoD des É.-U. en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b56d80c-8e1e-40fa-900d-4ebe1dd16199/fr