Velocity Clinical Research rozszerza działalność na Polskę

Sieć silnych polskich ośrodków badwczych w planach nabycia do końca 2023 roku



Zatrudnienie byłej Globalnej Szefowej ds. Rozwiązań w Ośrodkach Badwczych (Global Head Site Solutions)w firmie Parexel, która pokieruje ekspansją firmy w Polsce

LONDYN, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- firma Velocity Clinical Research („Velocity”), wiodąca organizacja zrzeszająca ośrodki badań klinicznych o wielu specjalnościach, ogłosiła rozszerzenie działalności na Polskę poprzez nabycie pierwszego ośrodka, ClinMedica Research. Ośrodkek ten, zlokalizowany w Skierniewicach ‒ mieście położonym w połowie drogi pomiędzy Warszawą i Łodzią ‒ jest pierwszym z serii kluczowych centrów badwaczych, które ta spółka planuje nabyć w Polsce do końca roku. ClinMedica Research ten to jedna z najlepszych w Polsce firm dedykowanych do prowadzenia komercyjnych badan klinicznych w wielu innych obszarach terapeutycznych w ramach medycyny ambulatoryjnej. Ośrodek założony i kierowany przez Dr. Grzegorza Kanię cieszy się świetną reputacją ze względu na sszybkość rekrutacji, jakość prowadzenych badań i wyjątkowy poziom opieki nad pacjentami. Jest uznawany przez sponsorów i kontraktowe organizacje badawcze (CRO) za -topowy ośrodek badawczy w kraju.

Dominic Clavell, Dyrektor Generalny na Europę w firmie Velocity, stwierdził, że „firma Velocity rozpoczęła swoją europejską ekspansję w lipcu 2022 roku i nie zwalniaa tempa. „Polska to dla nas rynek strategiczny, ponieważ jest uznawany przez firmy biofarmaceutyczne i organizacje CRO za jeden z głównych krajów wykazujących wysoką rekrutuję pacjentów do badań klinicznych, i którego rząd rozumie korzyści dla społeczności wynikające z komercyjnych projektów badwaczych. Nabycie ClinMedica to pierwszy krok ku budowie sieci skupiającej wysokiej jakości dedykowane ośrodki badawcze w Polsce, która wzmocnia- naszą obecność w regionie i jest kolejnym punktem w naszej podróży ku osiągnięciu masy krytycznej w Wielkiej Brytanii i Europie, co oznacza, że Velocity będzie w stanie samodzielnie prowadzić pełną rekrutację do badań przy zapewnieniu różnorodności geograficznej”. Dr Agnieszka Gackowska, która wcześniej pracowała jako Global Head Site Solutions (Globalny Szef ds. Rozwiązań w Ośrodkach Badawczych) w firmie Parexel i jest dyplomowanym lekarzem, dołączyła do Velocity jako Vice President and Country Head, Poland (Wiceprezeska i DyrektorkaFirmy Velocity na Polskę), aby pokierować ekspansją firmy w kraju i regionie. Agnieszka Gackowska stwierdziła, że: „Ekspansja firmy Velocity w Polsce pozwala nam myśleć globalnie, ale działać lokalnie, jeśli chodzi o badania kliniczne. Nadal niewystarczająca liczba osób mieszkająca poza dużymi miastami ma dostęp do badań klinicznych, które mogą być ich jedynym sposobem na skorzystanie z innowacyjnych metod leczenia. Obecność globalnej firmy, dla której wysoki standard opieki nad pacjentami stanowi główny celi, oznacza, że dla lokalnych lekarzy również powstaną nowe możliwości rozwoju ich kariery zawodowej, dzięki czemu nie będziemy tracić polskich talentów na rzecz większych rynków”.

Velocity posiada zintegrowaną sieć obejmującą ponad 80 lokalizacji w czterech krajach: USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce, a także ośrodek ds. IT w Hajdarabadzie w Indiach. Polski ośrodek dołącza w Europie do pięciu istniejących już w Wielkiej Brytanii i czterech w Niemczech. Firma Velocity ma dostęp do ponad 220 głównych badaczy reprezentujących szereg obszarów terapeutycznych oraz do bazy danych ponad miliona pacjentów. Jej ośrodki są w pełni zintegrowane za pomocą scentralizowanej infrastruktury i wspólnych rozwiązań w zakresie IT co gwarantuje świetne działanie systemu rekrutacji pacjentów i niezawodność gromadzenia wysokiej jakości danych. Dzięki temu sponsorzy i organizacje CRO mogą odnosić korzyści z ułatwionego dostępu do ośrodków i prowadzących badań kliniczne w skali międzynarodowej.



Uwagi dla redaktorów:

Skierniewice to miasto mające około 50 000 mieszkańców, ale jako rejon w systemie opieki zdrowotnej obejmuje 250 000 pacjentów.

O Velocity Clinical Research - Firma Velocity to wiodąca organizacja zintegrowanych ośrodków badań klinicznych. Skupiając 80 ośrodków i ponad 220 badaczy, firma Velocity współpracuje z firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi w zakresie badań nad nowymi lekami, wyrobami medycznymi, diagnostyką i produktami skojarzonymi, które mogą poprawiać zdrowie i samopoczucie ludzi. Velocity oferuje ujednolicone rozwiązania dla ośrodków badawczych, aby efektywnie zapewniać rekrutację właściwych pacjentów, badaczy i pozostały personeldo badań klinicznych w USA i Europie. Firma posiada także centrum technologii IT w Indiach, gdzie rozpoczyna nową erę w badaniach klinicznych poprzez opracowywanie innowacyjnych systemów służących do możliwie jak najefektywniejszego wykorzystywania ośrodków badawczych, danych dotyczących pacjentów i wyników uzyskanych w przeszłości. Więcej informacji na temat sposobów, jakimi firma Velocity zapewnia wysokiej jakości dane, doskonałą opiekę nad pacjentami i bezprecedensową efektywność badań klinicznych niezależnie od ich skali, można znaleźć na stronie VelocityClinical.com.

O ClinMedica Research - Firma ClinMedica Research prowadzi badania kliniczne i zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną w wielu dziedzinach terapeutycznych. ClinMedica rozpoczęła prowadzenie badań klinicznych w 2000 roku, a jej działania motywowane są pasją i chęcią poszukiwania innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych oraz możliwości oferownia najnowocześniejszych metod leczenia pacjentom. Do tej pory przeprowadzono w ClinMedica Research ponad 350 badań klinicznych. Obecnie leczonych jest ponad 18 000 pacjentów w ramach usług podstawowej opieki zdrowotnej oraz około 25 000 pacjentów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Prowadząc badania kliniczne w wielu obszarach terapeutycznych, firma również skupia się na rozszerzaniu swoich możliwości badawczych w dziedzinie oftalmologii i onkologii. Więcej informacji można znaleźć na stronie clinmedicaresearch.com/. 04/12/2023, 10:48 Web https://distribute.notified.com/Preview/PnrArticlePreview?r=6684204&l=pol 4/5

Dr Agnieszka Gackowska, jest doświadczonym liderem mającym prawie 30 lat doświadczenia w pracy w branży farmaceutycznej, w tym w globalnych organizacjach CRO i firmach farmaceutycznych zarówno na stanowiskach regionalnych, jak i globalnych. Dr Gackowska kierowała międzynarodowymi zespołami odpowiedzialnymi za zarządzanie badaniami klinicznymi, wprowadzanie nowych leków i szczepionek a rynki, poprzez wstępny dostęp do rynków, i kolejno marketing i sprzedaż. Obecnie pracuje aktywnoie jako lekarz oraz doradza w sprawie budowania róznych modeli ośrodków badawczych, jest również wykładowczynią studiów podyplomowych poświęconych badaniom klinicznym na kilku uczelniach medycznych w Polsce.

Dr Grzegorz Kania jest specjalistą chorób wewnętrzych I i II stopnia, Kardiologii oraz Medycyny Rodzinnej -. W 2000 roku utworzył Centrum Medyczne Ogrodowa, które jest obecnie największą przychodnią w Skierniewicach, w Polsce. W 2016 roku z Centrum Medycznego Ogrodowa została wyłoniona jako oddzielna firma ClinMedica Research. Dr Kania był współbadaczem lub głównym badaczem w około 300 badaniach klinicznych w zakresie kardiologii i medycyny wewnętrznej. Opublikował teksty w kilku czasopismach medycznych, a dzięki swojej pracy wniósł wkład w najnowsze teorie dotyczące leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania badaniami klinicznymi na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jego żona, syn oraz dwie córki są lekarzami i także pracują w branży badań klinicznych

Zdjęcie towarzyszące temu ogłoszeniu znajduje się na stronie https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bade877e-43cc-49a3-82cb-4c6a4e20ee38/pl

Dane kontaktowe dla mediów - dostęp wyłącznie dla mediów Katie Evans kevans@velocityclinical.com