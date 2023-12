Communiqué de presse

Atos lance son offre d’environnement de travail numérique durable pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs RSE

Paris, France, et Dubaï, Emirats Arabes Unis - Le 6 décembre 2023 - Atos annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle offre mondiale « Sustainable Workplace », conçue pour aider les organisations à atteindre leurs objectifs RSE. Sachant que 57 % de l'empreinte carbone de l'informatique d'entreprise est imputable aux équipements de bureau*, cette offre de services représente une avancée majeure dans l'accès des clients à de nouvelles solutions informatiques durables.

Après un premier partenariat avec la startup certifiée BSI Kitemark™ Circular Computing, annoncé lors de la COP26, Atos a élargi son portefeuille et mis au point une suite complète de plus de 20 services et solutions « Tech for Good », qui comprennent autant des interfaces utilisateur et d'analyse de données que des critères de valeur sociale et d'accessibilité.

Le premier segment de la nouvelle offre vise à repenser la gestion du cycle de vie des appareils. La plupart des entreprises remplacent les ordinateurs portables de leurs collaborateurs tous les trois ou quatre ans, et chaque nouvel appareil est responsable de l'émission de plus de 300 kg de CO2e (équivalent dioxyde de carbone)**. Atos travaille désormais avec un réseau mondial de partenaires industriels pour offrir à ses clients des options de remplacement d'ordinateurs portables à faible émission de carbone, y compris le rafraîchissement basé sur les performances et l'utilisation prolongée, la remise à neuf ou la refabrication.

Cependant, pour optimiser les actifs informatiques, il est essentiel de mesurer avec précision leur utilisation et l'empreinte carbone des comportements numériques. La nouvelle offre d'Atos comprend un ensemble de tableaux de bord qui permettent aux utilisateurs finaux et aux dirigeants de mieux contrôler et d'améliorer l'empreinte carbone de leur environnement de travail.

La solution « Atos Tech 4 Good Assistant » propose aux collaborateurs des indicateurs en temps réel pour mesurer leur performance individuelle par rapport à des paramètres environnementaux et sociaux. L'assistant peut recommander à l'utilisateur de supprimer les programmes inutiles, d'éteindre son ordinateur portable ou de modifier les paramètres de son appareil. Accessible via Teams ou des notifications pop-up, il fournit également un rapport mensuel aux utilisateurs.

Enfin, l'offre « Sustainable Workplace » vise à fournir aux directions des SI et de la RSE des données consolidées et des recommandations qui leur permettent non seulement de surveiller de près leur empreinte carbone dans l'environnement de travail, mais également d'améliorer l'impact du service en termes de valeur sociale et d'accessibilité. Toutes ces fonctionnalités sont conçues pour assister le reporting RSE, une activité de plus en plus complexe pour les organisations du monde entier.

La solution « Atos Tech 4 Good Assistant » assure déjà le suivi de plus de 100 modèles d'appareils, applications et services, et propose plus de 10 tableaux de bord pour suivre des indicateurs tels que le redéploiement des appareils ou l'amélioration de la consommation électrique. L'offre a été conçue en collaboration avec plusieurs clients d'Atos pour garantir qu'elle répond aux besoins de différentes industries et zones géographiques, avant de s'étendre à un plus grand nombre d'appareils et de services, avec une montée en puissance prévue en 2024.

Alexa Van Den Bempt, Senior Vice President, Digital Business Platforms, Tech Foundations, Atos, a déclaré : « Je me réjouis du lancement de cette nouvelle offre. Non seulement elle contribue à répondre aux besoins de suivi et de reporting de nos clients, mais nous faisons également un grand pas en avant pour encourager les efforts de décarbonation et permettre ainsi aux collaborateurs de faire les bons choix pour notre planète. »

Depuis plus de 12 ans, le Groupe Atos s'engage à réduire l'impact environnemental de ses activités sur l’ensemble de sa chaîne de valeur à l'échelle mondiale. Il fait partie des indices Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Monde et DJSI Europe depuis huit ans et se classe parmi les trois premières entreprises du secteur des services informatiques. Depuis plus de 10 ans, Atos est classé dans la 'liste A' du CDP (Carbon Disclosure Project) pour son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique.

L'activité de Digital Workplace est l’une des activités stratégiques principales de la branche Tech Foundations d’Atos. Elle offre aux salariés une expérience utilisateur de bout en bout grâce à des outils numériques de collaboration et de productivité ainsi qu'à des services client intelligents. En mars 2023, Atos a été positionné par Gartner parmi les leaders des services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique (Outsourced Digital Workplace Services – ODWS) dans son Magic Quadrant 2023 pour la septième année consécutive.

* Source : SSRN, rapport « ICT Sector Electricity Consumption and Greenhouse Gas Emissions », données 2020

** Source : Carbon Footprint Ltd, lettre ouverte sur l'évaluation de l'empreinte carbone suite à l'audit annuel de Circular Computing.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de Tech Foundations

Tech Foundations est la ligne de métier du groupe Atos leader dans les services d’infogérance, qui se concentre sur l’infrastructure et le cloud hybride, l’expérience employé et les services technologiques, grâce à des solutions décarbonées, automatisées et tirant parti de l’IA. Ses 52 000 collaborateurs font progresser ce qui compte pour l’avenir des entreprises, des institutions et des communautés du monde entier. Tech Foundations est présent dans 69 pays et réalise un chiffre d’affaires annuel de 6 milliards d’euros.

Contact presse

Florence Vayleux | florence.vayleux@atos.net | +33 (0) 6 32 12 22 96

Pièce jointe