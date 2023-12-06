LeddarTech 和 TTTech Auto 宣布在自动驾驶安全方面取得飞跃进展

宣布成功完成失效可操作架构的联合演示器

加拿大魁北克市和奥地利维也纳, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是一家为先进驾驶辅助系统 (ADAS) 及自动驾驶 (AD) 提供获得专利的颠覆性人工智能低级传感器融合和感知软件技术的汽车软件公司，该公司与汽车安全软件的技术领导者 TTTech Auto 欣然宣布，基于 LeddarTech 的 LeddarVision™ 软件和 TTTech Auto 的 Safety Co-Pilot 解决方案，完成了失效可操作架构的联合演示器。



TTTech Auto 的创新 Safety Co-Pilot 解决方案应对适用于 SAE 3 级及以上自动驾驶安全架构方面的挑战。它基于一个执行主要驱动任务的执行通道和一个独立的检查通道。当检查通道发现异常情况时，执行通道将被无缝覆盖，而后备通道让车辆能够安全停下。

在此次合作中，TTTech Auto 利用其在安全机制和汽车平台方面的专业知识，并辅以 LeddarTech 先进的融合和感知能力。TTTech Auto 提供操作平台和框架，促进安全应用分解架构的开发。LeddarTech 以其基于低级融合的高性能融合和感知堆栈增强了合作伙伴关系。为敏捷架构探索和分解感知路径的演示提供了有价值的数据集。两家公司都体现了敏捷方法，采用风险评估和安全攸关事件可行性评估来展示潜在的解决方案。这项合作旨在支持汽车原厂设备制造商 (OEM) 构建其 SAE 2-3 级安全解决方案。

为了证明这种方法的可行性及其在车辆安全和成本效益方面的潜力，TTTech Auto 和 LeddarTech 合作将 LeddarTech 的 LeddarVision 与 TTTech Auto 的 Safety Co-Pilot 结合起来，创建一个专注于检查通道的演示器。主要特点包括：

LeddarTech 的 LeddarVision：强大的人工智能低级融合和感知软件堆栈，利用摄像机和雷达的原始传感器数据来构建环境模型。根据传感器组和多样性概念，LeddarVision 可部署在执行通道或检查通道中。



TTTech Auto 的 Safety Co-Pilot：用于检查通道的多功能解决方案，配备一组验证模块，每个模块都包含与关键安全要求相关的检查。该演示器展示了验证模块，可解决与物理上不可行的轨迹和潜在危险碰撞相关的概率风险。确保安全的一个关键要素是，这些检查基于单独的环境模型（在本例中为 LeddarVision）执行，确保完全独立于执行通道。

该演示器的测试是根据从德国和以色列高速公路收集的数据进行的。结果表明，LeddarTech 的高质量环境模型和 TTTech Auto 的概率检查实现了高效可靠的检查通道。这一进展为在 SAE 3 级及以上运行的 AD 系统提供了强有力的安全论据。

TTTech Auto 首席技术官 Stefan Poledna 表示：“我们正在通过真正的失效可操作架构为实现自动驾驶安全铺平道路。”“TTTech Auto 的突破性架构与 LeddarTech 的 LeddarVision 相结合，证实了我们对 SAE 3 级和 4 级自动驾驶的承诺。”

LeddarTech 总裁兼首席执行官 Frantz Saintellemy 补充道：“通过我们与 TTTech Auto 的合作，将基于人工智能的 LeddarVision 软件和 TTTech Auto 的 Safety Co-Pilot 结合起来，我们的共同目标一直是展示适合安全驾驶自动化的高级失效可操作架构。此次合作符合我们的信念，即通过与其他行业领导者建立共赢的伙伴关系，加快技术部署和采用。”

关于 TTTech Auto

TTTech Auto 为未来几代汽车以及向软件定义车辆的转变提供解决方案。该公司专注于提供安全的软件和硬件解决方案以及一系列服务，推动自动驾驶等领域的进步，适用于成批生产项目。TTTech Auto 凭借其领先的技术解决方案，减少了系统设计，集成和测试成批生产就绪型软件平台所需的时间。这为一个更加自动化的世界确保了安全性和电子鲁棒性。

TTTech Auto 于 2018 年由 TTTech Group 与科技先驱 Audi、Infineon 和 Samsung 共同成立，旨在为自动驾驶和完全自动驾驶打造一个全球性的安全汽车软件平台。2022 年，该公司在最新一轮融资中获得 Aptiv 和 Audi 共同投资的 2.85 亿美元（2.5 亿欧元）。在 TTTech 的总部奥地利维也纳以及欧洲和亚洲的 10 多个地区，有 1100 名员工与领先的汽车制造商合作，开发软件定义车辆、ADAS 和自动驾驶项目。该公司收购并投资了法国、西班牙、土耳其、中国和中东欧的科技公司。www.tttech-auto.com/

关于 LeddarTech

LeddarTech 成立于 2007 年，是一家全球软件公司，总部位于魁北克市，在满地可、多伦多和以色列特拉维夫设有研发中心，开发并提供全面的人工智能低级传感器融合和感知软件解决方案，支持 ADAS 和自动驾驶 (AD) 应用的部署。LeddarTech 的汽车级软件应用先进的人工智能和计算机视觉算法来生成准确的环境 3D 模型，从而实现更好的决策和更安全的导航。OEM 和 1-2 级供应商可以利用这种高性能、可扩展、经济高效的技术来高效地部署汽车和越野车 ADAS 解决方案。

LeddarTech 负责多项遥感创新，已申请了 150 多项专利（其中 80 项专利获批），以增强 ADAS 和 AD 功能。更好地感知行车环境对于实现更安全、更高效、可持续且经济实惠的全球出行至关重要：这就是推动 LeddarTech 寻求成为最广泛采用的传感器融合和感知软件解决方案的原因。

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