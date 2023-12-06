Duck Creek Technologies 推出 Duck Creek Clarity™，揭開下一代數據管理和分析的序幕

該公司推出的最新產品將改變保險業數據驅動卓越的未來

波士頓, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 定義財產和意外傷害 (P&C) 以及普通保險未來的智能解決方案提供商 Duck Creek Technologies 宣布發布 Duck Creek ClarityTM，這是一項創新的雲端原生技術解決方案和 Duck Creek Insights 的後續產品，旨在為保險公司提供先進的數據管理、報告和分析功能。隨着 Duck Creek Clarity 的推出，該公司還透過獨特的「主動交付」方法實現了傳統技術升級週期的現代化，該方法提供持續更新，並消除了保險公司及時進行昂貴的升級項目的需要。



Duck Creek Clarity 是一款雲端原生產品，可簡化存取、管理和統一源自 Duck Creek 基於 SaaS（軟件即服務）核心系統數據的流程，包括 保單 、 計費 和 索賠 解決方案。憑藉無縫整合外部數據來源的能力，Duck Creek Clarity 使團隊能夠獲得全面的見解，從而增強決策能力並提高損失率。保險公司可以利用這項強大的服務進行日常營運報告和策略性長期規劃，為整個投資組合的改進奠定基礎。

Duck Creek Clarity 利用 Snowflake 數據雲 為保險公司配備精選的數據層和一套預先建立的商業智能儀表板和報告，促進更明智的核保和續保決策以及團隊績效評估。這項新產品還簡化了與 AI/ML（人工智能/機器學習）模型、消費者和代理商/經紀人應用程式以及第三方系統的數據集成，使保險公司能夠在保險生命週期的每個階段做出明智的決策，從承保到計費和索賠。

Duck Creek Technologies 產品和技術總監 Jess Keeney 表示：「隨着 Duck Creek Clarity 的推出，我們正在開創數據驅動卓越的新時代。」「Duck Creek 已經證明，解決方案的強大功能是支持數據所有權和靈活決策的基本要素，這為保險公司提供了更大的市場競爭優勢。這只是 Duck Creek 致力於持續投資數據和分析技術的開始，使全球保險公司能夠更智能、更快速地回應市場機會。Duck Creek Clarity 是我們技術路線圖願景中的關鍵一步，旨在為保險公司提供「智能執行」、優化營運效率並提供更加個性化的客戶體驗的手段。」



ReSource Pro（前身為「策略遇見行動」）合夥人 Tom Benton 表示：「對於希望釋放高級分析和生成人工智能的真正力量和功效的保險公司來說，數據是至關重要的基石。」「保險公司需要像 Duck Creek Clarity 這樣的數據管理和分析工具，它可以打破數據孤島，提供快速提高數據成熟度的途徑，最終幫助保險產品管理、核保和理賠團隊做出更明智的決策，並提供更具差異化的客戶體驗。」

請參加 Duck Creek Technologies 於美國東部時間 2023 年 12 月 7 日（週四）中午 12:00 舉辦的 產品發佈網絡研討會 ，了解有關利用 Duck Creek Clarity 增強數據驅動型保險決策的更多資訊。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一間定義財產及責任 (P&C) 保險和普通保險未來的智能解決方案供應商。我們的平台是現代保險系統的基礎，使保險業能夠利用雲計算的力量，實現敏捷、智能且持續發展的營運。真誠、使命和透明是 Duck Creek 的核心價值，我們相信保險應該在個人和企業最需要的時候、地點和方式為他們提供支持。我們的市場領先解決方案可以單獨獲得或作為 全套解決方案 獲得，所有解決方案都可以透過 Duck Creek OnDemand 獲得。欲了解更多有關資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com 。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 Twitter 。

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