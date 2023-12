Duck Creek Technologies Revela a Próxima Geração de Gerenciamento e Análise de Dados com o Lançamento do Duck Creek Clarity™

Mais novo lançamento de produtos da empresa irá transformar o futuro do setor de seguros da excelência com base em dados

BOSTON, Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, anuncia o lançamento do Duck Creek ClarityTM, uma solução de tecnologia inovadora nativa da nuvem sucessora do Duck Creek Insights, criada para capacitar as seguradoras com gerenciamento avançado de dados, relatórios e analítica. Com a introdução do Duck Creek Clarity , a empresa também moderniza o ciclo tradicional de atualização da tecnologia por meio de uma abordagem exclusiva de "Entrega Ativa", que fornece atualizações contínuas e elimina a necessidade de as seguradoras passarem por projetos que exigem atualizações prontas e caras.



O Duck Creek Clarity é uma oferta nativa da nuvem que simplifica o processo de acesso, gerenciamento e unificação dos dados dos principais sistemas com base em SaaS (software como serviço) da Duck Creek, incluindo soluções de apólices , faturamento , e sinistros . Com a capacidade de integrar perfeitamente fontes de dados externas, o Duck Creek Clarity permite que as equipes obtenham insights abrangentes, levando a uma melhor tomada de decisões e melhores índices de perdas. As seguradoras podem aproveitar esse serviço potente nos relatórios operacionais diários e planejamento estratégico de longo prazo, preparando o terreno para melhorias em todo o portfólio.

A Duck Creek Clarity utiliza a Snowflake Data Cloud para capacitar as seguradoras com camadas de dados selecionadas e um conjunto de painéis e relatórios de business intelligence pré-construídos, facilitando decisões de subscrição e renovação mais informadas, bem como avaliação do desempenho da equipe. Essa nova oferta também simplifica a integração dos dados em modelos de IA/ML (inteligência artificial/aprendizado de máquina), aplicativos de consumidores e agentes/corretores, e sistemas de terceiros, capacitando as seguradoras a tomar decisões bem informadas em todas as etapas do ciclo de vida do seguro, desde a subscrição até o faturamento e os sinistros.

“Estamos entrando uma nova era de excelência dos dados com o lançamento do Duck Creek Clarity”, disse Jess Keeney, Diretora de Produtos e Tecnologia da Duck Creek Technologies. “A Duck Creek provou que os recursos robustos da solução são um elemento essencial que apoia a propriedade dos dados e a tomada de decisões ágeis, oferecendo às seguradoras uma maior vantagem competitiva no mercado. Este é apenas o começo do compromisso da Duck Creek com o investimento contínuo em dados e análises para que as seguradoras em todo o mundo possam ser mais inteligentes e rápidas na resposta às oportunidades de mercado. O Duck Creek Clarity é um passo fundamental da nossa visão de roteiro de tecnologia para fornecer às seguradoras os meios para o "desempenho com inteligência", otimização da eficiência operacional e criação de experiências mais personalizadas para o cliente."

"Os dados são um elemento fundamental para as companhias de seguros que procuram revelar o verdadeiro poder e eficácia da análise avançada e da IA generativa", disse Tom Benton, Parceiro da ReSource Pro (ex-Strategy Meets Action). “As seguradoras precisam de ferramentas de gerenciamento e análise de dados como o Duck Creek Clarity que possam quebrar os silos de dados e fornecer um caminho para a rápida aceleração do nível de maturidade dos seus dados e, por fim, ajudar as equipes de gerenciamento de produtos de seguros, subscrição e sinistros a tomar decisões mais inteligentes e proporcionar experiências mais diferenciadas para clientes.”

Participe do webinar de lançamento de produtos ao vivo da Duck Creek Technologies na quinta-feira, 7 de dezembro de 2023, às 12h ET para saber mais sobre como capacitar decisões de seguro baseadas em dados com o Duck Creek Clarity.

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand . Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e Twitter .

Contato com a Mídia: