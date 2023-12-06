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Barbara 和 Peter：雌性和雄性暴龍史上首度同時「登場」，盛況空前

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可點擊本連結，查閱此公告隨附的傳媒資訊。

  • 有史以來最成功的恐龍展覽
  • 超過 150 萬訪客到場一睹 Barbara 和 Peter 的風采——這是全球首次有雄性和雌性暴龍同時「登場」的展覽
  • Barbara 是迄今為止發現的僅有三個雌性暴龍標本之一
  • 奧克蘭博物館開創先河，向大眾公開有關標本的科學研究成果
  • 參觀過 Barbara 和 Peter 暴龍展覽的訪客人數相當於新西蘭人口的三分之一

新西蘭奧克蘭和倫敦, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 這是全球首次有雄性和雌性成年暴龍同時「登場」的展覽，獲公認為有史以來最成功的恐龍展覽，目前開放時間僅剩數天。

至少有 150 萬訪客前往奧克蘭博物館參觀這場精彩的展覽，此展覽已舉辦一年，並將於 2023 年 12 月 10 日閉幕。 鑑於新西蘭本身的人口只有 510 萬，前來觀賞 Barbara 和 Peter 這兩隻暴龍的人數可謂前所未有。

奧克蘭博物館行政總裁 David Reeves 對此次展覽的影響力表示讚賞：「展覽的巨大成功，不僅在於參觀人數幾乎相當於奧克蘭人口總數的 160 萬，更在於 Barbara 和 Peter 為成千上萬的學童提供了難能可貴的學習機會。 能夠看到人們第一次參觀這些宏偉標本時的反應，真是令人高興。」

暴龍化石極為罕見，在世界各地的博物館中僅有約 20 個同類展品， 而這是在南半球舉辦的首個暴龍展覽。 這種世界上最著名恐龍的化石非常稀有，所以在中東、整個亞洲、非洲或拉丁美洲的永久展覽中都沒有暴龍的「身影」， 僅有四個暴龍標本在歐洲展出。

雌性暴龍標本更為罕見， Barbara 是第三具出土的懷孕暴龍恐龍骨架。 Barbara 的完整度為 44.7%，是世界上完整度排名第 8 位的暴龍化石， 體積龐大，其長度達 11.7 米，高 3.4 米。

暴龍是有史以來體形最大的陸地掠食者之一，而近距離觀察揭示了暴龍具有一些令人難以置信的解剖學特徵，亦可以一睹病理結果顯示其生前遭受的損傷，特別是 Barbara 腿部的損傷，可能是由另一隻暴龍造成的。值得一提的是，對於 Barbara 這樣依靠兩條腿行走或跑步作為主要活動方式的大型動物，居然能夠在經歷過如此傷害之後仍得以存活。 從蹠骨癒合的情況可以看出，牠在受傷後仍然存活了很長一段時間。

應用古生物學協會主席 Andre Lujan 博士表示：「我們應該向奧克蘭博物館表示祝賀，這是世界上首次同時展出雄性和雌性暴龍化石的展覽，極具開創性。 訪客數量顯示，相當多新西蘭兒童看到了這些宏偉的標本，這對培養新一代古生物學家來說是很好的啟發契機。」

除了 Barbara 和 Peter 的展覽外，奧克蘭博物館還公開了由專家學者對標本進行科學研究的初步成果。 David Reeves 表示：「向博物館及其訪客公開發表這項研究的報告，是極其重要的新穎理念——通常，博物館圍繞此類展覽向訪客提供的輔助資料相當有限，而經過學界評審的學術報告則極為深奧，現在公開的研究成果旨在為非專業的參觀人士提供知識，在兩者之間取得平衡。 這確實激發了新西蘭年輕科學家的想像力。」

相關的初步報告是由兩位世界頂級獸腳亞目古生物學家 David Burnham 博士（堪薩斯大學生物多樣性研究所和自然歷史博物館）和 John Nudds 博士（曼徹斯特大學地球與環境科學系）編撰，他們在大學實驗室對 Barbara 和 Peter 進行了數月的研究。

Nudds 博士評論：「這些報告旨在鼓勵兒童和年輕人了解獸腳亞目動物的非凡世界，而這是我在整個專業生涯中為之著迷的主題。」

Burnham 博士補充：「Barbara 和 Peter 各自是獨立的動物個體，是曾經會呼吸的有機生命體。 以公開的方式研究每個個別標本並發表報告，從而成為有關暴龍的整個知識體系的一部分。 因此，每一個記錄在案的標本都非常重要，尤其是因為數量非常少。」

這個獨特的展覽加上已發表的研究成果，讓公眾更深入地了解暴龍的歷史和奧秘，探索牠們的起源、生活及其出土和化石標本組裝的非凡過程。

展覽即將結束，但已經有 150 萬人享受這個千載難逢的機會並興奮不已，他們可以面對面和兩隻真正的暴龍「站」在一起——這也是 6600 萬年來兩隻暴龍首次「相聚」的一次。

如需更多資訊，請聯絡

Seven Dials City

Simon Kelner
simon@sevendialspr.com
+44 7775 788898

James Devas
james@sevendialscity.com
+44 7885 813 114

關於奧克蘭戰爭紀念博物館

奧克蘭戰爭紀念博物館是新西蘭最早成立的博物館之一， 展示了新西蘭的歷史、在太平洋的角色及其人民的故事。 該博物館是奧克蘭省的戰爭紀念館，其所設的文化遺產圖書館在新西蘭排名前三。 館藏包括有關毛利人和太平洋文化的卓越藏品、重要的自然歷史資源和主要的社會和軍事歷史藏品，以及裝飾藝術和繪畫珍藏。


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