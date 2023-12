Tauchen Sie in eine Welt des Genusses mit interaktiven, filmischen Schokoladenerlebnissen in den Planet Hollywood Beach Resorts ein

Resorts ehren den berühmtesten fiktiven Chocolatier der Welt

ST. MICHAEL, Barbados, Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- In diesem Dezember wird Blue Diamond Resorts Reisende mit einem neuen und aufregenden All-Inclusive-Erlebnis im Planet Hollywood Cancun und Planet Hollywood Costa Rica, An Autograph Collection All-Inclusive Resorts, begeistern. Die Planet Hollywood Beach Resorts und ihr Film-Lifestyle werden den aufkommenden Trend des Schokoladen- und Zuckerfiebers aufgreifen und Schokoladenleckereien, Spa-Behandlungen und Unterhaltung anbieten, die den Gästen ein einzigartiges und intensives Erlebnis versprechen.



„Der Lebensstil in den Planet Hollywood Beach Resorts dreht sich darum, die Gäste in verschiedene Filmuniversen eintauchen zu lassen, während sie sich dem Luxus und der Energie unserer Resorts hingeben. Unser temporäres Schokoladenmenü ist nur eines der vielen kleinen Details, die darauf abzielen, die Gäste durch immersive Erlebnisse zu fesseln“, so Alejandro Rodriguez del Peon, Director of Marketing & PR von Blue Diamond Resorts. „Wir freuen uns sehr, dass wir alle dazu einladen können, nicht nur dieses köstliche, zeitlich begrenzte Angebot zu genießen, sondern auch die zahlreichen Annehmlichkeiten und modernen Unterkünfte des Resorts kennenzulernen.“

Vom 13. bis 15. Dezember sind Reisende aus der ganzen Welt eingeladen, exklusive Angebote zu genießen, die es nur im Planet Hollywood Cancun und in Costa Rica gibt und die in den All-Inclusive-Aufenthalten enthalten sind. Das Schokoladen-Event beginnt mit einem eigenen Festmahl aus köstlichen Leckereien und Getränken, die von einem ikonischen Chocolatier bei Fuel Coffee Co. inspiriert sind und von 16 bis 18 Uhr für Social-Media-würdige Momente sorgen.

Zu den angebotenen Getränken gehören der klassische Schokoladen-Milchshake, der Galactic-Milchshake mit Vanilleeis und Milch mit Zuckerwatte-Geschmack sowie ein Mokka-Mandel-Karamell mit Kaffee-Eis, flüssiger Schokolade und gemahlenen Mandeln.

Die Reisenden können außerdem in fünf Bars in Cancun exklusive schokoladige Getränke genießen und sich mit reichhaltigen und verwöhnenden Schokoladen-Spa-Behandlungen im PH Spa verwöhnen lassen, das auch für Gäste des Planet Hollywood Adult Scene Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults – Only, zur Verfügung steht.

Exklusive Unterhaltungsaktivitäten werden ebenfalls angeboten, darunter Filmvorführungen vergangener Meisterwerke, die mit der fantasievollen Welt der Schokolade zu tun haben, Schaumpartys und Aktivitäten im Star Kids Club der beiden Resorts. Für einen raffinierten Abend werden in Costa Ricas Sunset Strip Steakhouse & Grill Restaurant edle Weinverkostungen in Kombination mit Schokolade aus der Region angeboten.

Die Planet Hollywood Beach Resorts der Hotelmanagementgesellschaft Blue Diamond Resorts bieten ein All-Inclusive-Erlebnis in paradiesischen Gegenden wie Mexiko und Costa Rica. Mit einem einzigartigen Konzept, das zu jeder Persönlichkeit passt, sind die Gäste eingeladen, diese von Hollywood inspirierten Resorts zu entdecken, in denen Luxus, Unterhaltung und unvergessliche Erlebnisse im Mittelpunkt stehen.

Für weitere Informationen über die Planet Hollywood Beach Resorts oder um Ihren nächsten Urlaub zu buchen, besuchen Sie www.planethollywoodhotels.com.

