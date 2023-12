Konica Minolta installe la presse JETvarnish 3D Evolution chez Print Panther Direct

L’imprimeur se positionnera ainsi comme le meilleur atelier d’imprimerie pour l’embellissement numérique au Canada

MISSISSAUGA, Ontario, 05 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), chef de file des solutions d’impression et d’emballage industrielles et commerciales, se réjouit d’annoncer l’installation de sa presse JETvarnish 3D Evolution chez Print Panther Direct*. Situé à Toronto (Ontario), Print Panther Direct est un atelier d’imprimerie commercial primé qui propose des solutions créatives pleinement intégrées pour l’impression embellie haut de gamme. Forte d’un riche passé d’innovation, marqué par son utilisation des encres spécialisées, des finis et des techniques d’embellissement, l’entreprise cherche continuellement à paver la voie de l’impression embellie.



En 2017, Print Panther Direct a acheté la presse d’embellissement JETvarnish 3D de Konica Minolta, alors il lui semblait naturel cinq ans plus tard de faire la mise à niveau vers la JETvarnish 3D Evolution. Avec sa plateforme beaucoup plus robuste, sa prise en charge des feuilles de 29 x 47 po et des supports de 800 g/m², cette nouvelle presse transformera les affaires de Print Panther Direct : elle lui permettra de livrer des impressions embellies de haute qualité en petits tirages, de façon concurrentielle. Cette mise à niveau positionnera l’entreprise comme le meilleur atelier d’imprimerie pour l’embellissement numérique au Canada.

« L’ajout de la presse JETvarnish 3D Evolution bonifiera nos services et nous donnera de nouvelles possibilités d’élargir nos activités, affirme Christine Yardley, présidente de Print Panther Direct. Cette presse est l’une des solutions d’embellissement numérique B2 les plus productives au monde; elle vient ainsi compléter notre parc de presses numériques et faire avancer notre mission de fournir des imprimés et des emballages ravissants à nos clients. »

Véritable figure de proue de l’embellissement numérique disposant de toutes sortes de technologies, Print Panther Direct continue de faire confiance à Konica Minolta pour ses besoins d’impression décorative. L’entreprise a gagné de nombreuses fois le Gold Leaf Award de la FSEA, dont le prix de clou du spectacle 2022 et le prix de la meilleure utilisation de la dorure ou du gaufrage pour la promotion d’un client pour le guide « Print So Real You Can Feel It – Extreme Digital Guide III » de Konica Minolta.

« Notre groupe d’impression industrielle est résolu à offrir les meilleures technologies dans ses solutions d’embellissement numérique. Nos clients se tournent vers nos solutions et nos services pour produire le meilleur design et la meilleure qualité possible. Nous travaillons avec eux pour les aider à développer leur entreprise. Résultat : ils réalisent une croissance profitable et augmentent leurs capacités face à la concurrence », se réjouit Bill Troxil, président de l’impression industrielle et de l’impression de production chez Konica Minolta.

Les solutions d’embellissement numérique de Konica Minolta aident les clients à « voir tout le potentiel de l’impression ». La gamme de produits unique de l’entreprise comporte le vernis UV sélectif et numérique, le gaufrage en 3D et la dorure à chaud, permettant de créer des effets sensoriels en relief qui ne peuvent être reproduits par les processus d’impression traditionnels. Les solutions de Konica Minolta aident les entreprises à entrer dans une nouvelle dimension et à attirer de nouveaux clients tout en augmentant leurs profits grâce à des pièces imprimées étonnantes et texturées. En savoir plus sur nos solutions d'embellissement numérique.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; a été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; a été reconnue par Brand Keys comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

La durabilité reste un moteur important de l’entreprise. C’est pourquoi Konica Minolta Inc. figure pour une sixième année au palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

Au sujet de Print Panther

Print Panther Direct* est un atelier d’imprimerie commercial primé.

Fournissant une solution créative pleinement intégrée pour l’impression embellie haut de gamme, Print Panther a un passé riche en innovation par son utilisation de l’embellissement, des encres spécialisées et des finis. Communiquez avec Print Panther pour en savoir plus sur ses services d’impression numérique, de dorure et de vernis numériques, d’impression grand format, de reliure et de finition. La présidente de l’entreprise, Christine Yardley, est également fondatrice de eatprintlove.com, une plateforme de ressources pour les designers, les imprimeurs et toute autre personne intéressée par la conception et la fabrication de produits d’impression.

*en anglais seulement.

