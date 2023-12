FloorPlanOnline®, Expert reconnu dans le secteur des plans de plancher, choisit la solution de 3D Vidéo Fusion (3D VF) et les plans de plancher d'Urbanimmersive

SAINT-HUBERT, Québec, 05 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », « la Société » ou « UI ») (TSX VENTURE : UI) (OTCQB : UBMRF), un fournisseur de premier plan de solutions de jumeaux numériques 3D pour le marketing immobilier, est heureux d'annoncer que FloorPlanOnline, LLC (opérant sous le nom de HomeDiary), un expert reconnu dans le secteur des plans de plancher, a choisi le 3D VF et les solutions de plans de plancher d'Urbanimmersive comme solution technologique préférée pour la plateforme HomeDiary. Cette collaboration a été formalisée par un accord de revente à valeur ajoutée (VAR) multi-années.



Depuis 2005, FloorPlanOnline® offre des solutions haut de gamme de plans de plancher et de photographie, offrant sa solution pour le marketing immobilier pour les vendeurs de propriétés. Via sa plateforme intégrée HomeDiary, conçue pour aider à l'entretien, à l'amélioration et à la documentation de la propriété, FloorPlanOnline® propose également des services de jumeaux numériques 3D. Ces services comprennent des visites 3D, des vidéos et des plans de plancher qui aident les propriétaires, les gestionnaires immobiliers, les inspecteurs de propriétés et les compagnies d'assurance à détailler les aspects clés des maisons, y compris des plans de plancher 3D éditables et partageables. Annuellement, plus de 30 000 propriétés sont desservies par la plateforme FloorPlanOnline®.

Avec la demande croissante pour les plans de plancher dans l'industrie immobilière, FloorPlanOnline® connaît actuellement une croissance rapide. Cette poussée exerce une pression sur les efficacités opérationnelles, nécessitant l'adoption de technologies de pointe. La décision de passer à la solution d'Urbanimmersive a été basée sur une étude comparative approfondie de plans de plancher menée par FloorPlanOnline®. Urbanimmersive a acquis les droits de publier les résultats de cette étude, disponibles à : https://www.urbanimmersive.com/blog-benchmarking-floor-plans-a-comparative-study-of-matterport-zillow-cubicasa-iguide-and-urbanimmersive?ref=&type=2&lang=eng.

L'adoption de la technologie 3D VF d'Urbanimmersive marque un changement significatif pour FloorPlanOnline®. Cette technologie avancée remplacera les fournisseurs existants de jumeaux numériques 3D et de plans de plancher et ouvrira de nouveaux canaux en offrant trois atouts cruciaux : contenu vidéo 360, jumeaux numériques 3D et plans de plancher. En outre, FloorPlanOnline® exploite une importante division ‘offshore’ spécialisée dans le dessin de plans de plancher haut de gamme. Urbanimmersive prévoit de tirer parti de cette division pour répondre aux demandes de production de plans de plancher en grande quantité anticipées découlant de diverses opportunités commerciales associées à la technologie 3D VF.

"Au fil des ans, nous avons utilisé et testé pratiquement toutes les technologies de numérisation de plans de plancher disponibles, mais nous n'avons jamais vraiment trouvé le bon équilibre entre coût, évolutivité, rapidité, facilité d'utilisation et précision. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de la 3D VF et de sa capacité à numériser une propriété entière en seulement 5 minutes, fournissant du contenu vidéo 360, des jumeaux numériques 3D et des plans de plancher 2D, j'étais initialement très sceptique. Cependant, mon premier essai avec la technologie a produit des résultats tels que promis, et j'ai immédiatement réalisé que la technologie d'Urbanimmersive serait un changement de jeu pour nos besoins. Je suis extrêmement heureux que nous ayons pu conclure un accord si rapidement qui correspond aux besoins de nos deux entreprises et j'ai hâte d'introduire la technologie 3D VF à nos clients grâce à nos services à valeur ajoutée qui relient un plan de plancher dynamique 2D/3D à la proprité, au propriétaire et au professionnel de la propriété, que ce soit pour son utilisation pendant les phases de vente, d'achat ou d’utilisation de la propriété," a déclaré Kris Cone, fondateur et PDG de FloorPlanOnline®.

Ghislain Lemire, Président et Chef de la direction d'Urbanimmersive, a commenté : "Ce partenariat avec FloorPlanOnline marque un point tournant pour Urbanimmersive, car il valide la force concurrentielle et l'innovation de notre technologie 3D VF dans le marché immobilier. Notre collaboration avec un leader du secteur comme FloorPlanOnline renforce non seulement notre engagement à fournir des solutions de premier ordre, mais met également en évidence la polyvalence et l'efficacité de notre technologie. Nous sommes ravis de voir comment nos efforts conjoints révolutionneront la façon dont les professionnels de l'immobilier et les propriétaires vivent la visualisation et la documentation des biens immobiliers. Ceci n'est que le début du marketing immobilier numérique."

À propos de FloorPlanOnline®

FloorPlanOnline® est une entreprise privée dont le siège social est situé à Issaquah, WA, USA. Fondée en 2004, l’entreprise propose des solutions de plan d'étage innovantes, s'adressant à divers secteurs d’activités, notamment la photographie immobilière, la gestion immobilière, l'assurance et l'inspection de propriétés. Au service de plusieurs marques reconnues dans le marché immobilier, FloorPlanOnline® compte des milliers d'utilisateurs. L’entreprise propose des services dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni et Afrique du Sud.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

