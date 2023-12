Exploration Brunswick recoupe d’importantes minéralisations à spodumène dans un essaim de dykes à Mirage

MONTRÉAL, 04 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick Inc. (TSX-V : BRW, OTCQB : BRWXF; « BRW » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les premiers résultats de forage issus du projet Mirage, situé dans la région d’Eeyou Istchee-Baie James au Québec. La première campagne de forage de 5 000 mètres a permis de délimiter quatre dykes majeurs de pegmatite à spodumène, dans lesquels des intervalles significatifs de minéralisation en lithium sont continus. Tous les dykes forés jusqu’à présent se situent dans une zone d’environ deux par deux kilomètres affleurant en surface et qui sont ouverts dans toutes les directions. Plusieurs autres dykes cartographiés et d’autres cibles prometteuses restent à forer, y compris l’important champ de blocs au sud-ouest de l’essaim de dyke.



Faits saillants :

Teneurs de type Bonanza : 25,8 mètres à 2,57 % Li 2 O sur dans le sondage MR-23-02, incluant 14,2 mètres à 3,08 % Li 2 O, dans le Dyke MR-1 dans la zone Nord à une profondeur verticale de 28 mètres.

à dans le sondage MR-23-02, incluant dans le Dyke MR-1 dans la zone Nord à une profondeur verticale de 28 mètres. Large intervalle de 50,6 mètres à 1,06 % Li 2 O dans le sondage MR-23-07 du Dyke MR-3 situé dans la zone Centrale, à une faible profondeur verticale de 22 mètres.

dans le sondage MR-23-07 du Dyke MR-3 situé dans la zone Centrale, à une faible profondeur verticale de 22 mètres. Autre intervalle de type Bonanza dans le sondage MR-23-14 avec 16,2 mètres à 2,75 % Li 2 O incluant 9,5 mètres à 3,30 % Li 2 O à une profondeur verticale de 40 mètres dans le Dyke MR-4 dans la zone Sud.

dans le sondage MR-23-14 avec incluant à une profondeur verticale de 40 mètres dans le Dyke MR-4 dans la zone Sud. Jusqu’à présent, les dykes de pegmatite à spodumène ont été suivis par forage sur une étendue latérale combinée d’au moins 1 500 mètres et restent ouverts dans toutes les directions.

et restent ouverts dans toutes les directions. Seulement 60 % des affleurements de pegmatite ont été forés; d’autres cibles de forage seront testées à l’hiver 2024.

Les résultats d’analyse restent à venir pour 23 autres forages du programme d’automne de 2023.

M. Killian Charles, Président et chef de la direction de BRW, a déclaré : « Nous commençons rapidement à mettre à jour une découverte majeure dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James. Cette découverte en terrain inexploré a d’abord été identifiée en août et les travaux de forage ont débuté moins de six semaines plus tard. Plusieurs dykes larges et minéralisés ont déjà été recoupés par forage à faible profondeur, avec des teneurs significatives de type Bonanza dans ce tout premier lot de résultats d’analyse. Il est important de noter que ces dykes de pegmatite restent ouverts dans toutes les directions. Avec le financement de 5,7 millions de dollars récemment conclu, nous sommes bien positionnés pour étendre considérablement la découverte de Mirage avec notre campagne de forage hivernale de 2024. »

M. Robert Wares, Fondateur et Président exécutif du conseil, a également commenté : « Je suis très satisfait de ces premiers résultats de forages. Mirage démontre déjà le potentiel d’un vaste champ de dykes riches en lithium, avec certains des meilleurs intervalles annoncés à Eeyou Istchee-Baie James. De plus, je suis convaincu que la distribution des quatre dykes minéralisés à Mirage n’explique pas la présence du champ de blocs riche en spodumène long de trois kilomètres situé au sud-ouest. Avec d’avantage de dykes à spodumène affleurants jusqu’à trois kilomètres au nord-est, nous avons d’importants travaux d’exploration et de forage à réaliser pour révéler tout le potentiel de cette propriété d’envergure ».

Tableau 1 : Intervalles minéralisés des premiers résultats de forage à Mirage

Sondage Zone Dyke De (m) À (m) Longueur (m) Li 2 O% Ta 2 O 5 (ppm) MR-23-01 Nord MR-1 40.0 64.5 24.5 2.18 228 incl. MR-1 42.5 52.0 9.5 3.06 202 MR-23-02 Nord MR-1 8.8 34.6 25.8 2.57 239 incl. MR-1 8.8 23.0 14.2 3.08 268 MR-23-03 Nord MR-2 23.3 29.5 6.2 1.12 227 MR-23-04 Nord MR-2 27.8 30.3 2.5 0.52 141 MR-23-05 Centrale MR-3 5.5 45.8 40.3 0.86 87 incl. MR-3 5.5 15.5 10.0 1.48 99 Incl. MR-3 39.5 45.8 6.3 1.16 148 MR-23-06 Centrale MR-3 17.7 55.1 37.4 1.02 93 incl. MR-3 42.6 48.1 5.5 2.23 135 MR-23-07 Centrale MR-3 22.0 72.5 50.6 1.06 105 incl. MR-3 30.7 43.2 12.5 1.76 192 MR-23-08 Centrale MR-3A 10.6 12.7 2.1 0.33 112 MR-23-09 Centrale MR-3 66.0 77.3 11.3 0.89 69 MR-23-10 Centrale MR-3 39.4 87.2 47.8 0.99 80 incl. MR-3 39.4 52.4 13.0 1.29 81 Incl. MR-3 79.4 87.2 7.8 1.55 73 MR-23-11 Centrale MR-3 83.8 118.6 34.9 1.01 Assay pending

incl. MR-3 98.7 106.0 7.3 1.75 MR-23-12 Centrale MR-3 92.0 133.1 41.1 1.04 94 incl. MR-3 103.0 109.0 6.0 2.49 203 MR-23-14 Sud MR-4 46.5 62.7 16.2 2.75 98 incl. MR-4 52.5 62.0 9.5 3.30 113

Les sondages 13 et 15 à 36 sont en cours d’analyse

Aperçu de la campagne de forage à Mirage

La campagne de forage 2023 avait pour but de vérifier à faible profondeur (moins de 150 mètres de profondeur verticale) les dykes de pegmatite cartographiés en surface afin d’établir leur géométrie et leur orientation. Trente-six (36) forages au diamant ont été complétés (voir Figure 1) pour un total de 5 090 mètres forés jusqu’à présent. Trente-trois (33) des 36 sondages forés lors de la campagne de 2023 ont recoupé des pegmatites minéralisées.

Les dykes de pegmatite minéralisée découverts sur le projet Mirage sont répartis en trois corridors majeurs suivant un axe NE-SO, soit les zones Nord, Centrale et Sud, dans un secteur de 2 par 2 kilomètres (voir Figure 1). Les dykes de pegmatite minéralisée dans ces zones sont massifs, aux cristaux très grossiers, avec une minéralogie caractérisée par la présence de quartz, feldspath, un peu de muscovite, tourmaline noire, spodumène gris pâle et des traces de béryl. La minéralisation en spodumène, généralement décimétrique, atteint souvent jusqu’à 50 % de la composition minérale.

Cette première campagne de forage a permis d’augmenter l’étendue de pegmatite minéralisée sur une distance combinée de 1,5 km et démontre une excellente continuité et des teneurs élevées. Tous les dykes de pegmatite restent ouverts dans toutes les directions. De plus, plusieurs autres pegmatites à spodumène affleurantes restent à tester par forage.

Figure 1 : Plan de surface du projet Mirage montrant les sondages forés jusqu’à présent





Zone Centrale

Le dyke de pegmatite MR-3 recoupés dans la zone Centrale montre une épaisseur apparente allant jusqu’à 50,6 mètres à 1,06 % Li 2 O (MR-23-07) avec un pendage modéré d’environ 50 degrés vers le sud, de telle sorte que l’épaisseur réelle est estimée à 95 % dans tous les sondages présentés (voir Figure 2). Le dyke principal dans la zone Centrale est orienté au nord-est et atteint la surface où il peut être suivi de façon continue sur plus de 400 mètres, avec une épaisseur continue de plus de 40 mètres et une teneur moyenne d’environ 1,00 % Li 2 O. Jusqu’à présent, le dyke principal dans la zone Centrale est défini par six sondages (MR-23-05 à 07 et MR-23-09 à 12) et demeure ouvert dans toutes les directions.

Un second dyke non cartographié en surface (MR-3A) a été identifié dans le sondage MR-23-08, ce qui marque la première découverte à l’aveugle d’un dyke de pegmatite à Mirage. Le sondage n’a intercepté que partiellement la marge du dyke et n’est pas représentatif des teneurs ou de la largeur du dyke MR-3A. Le sondage MR-23-35 ciblait ce nouveau dyke et les analyses sont toujours en cours.

Figure 2: Section transversale de la Zone Centrale





Figure 3: Section transversale de la Zone Nord





Zone Nord

Quatre sondages peu profonds ont été forés dans la zone Nord (MR-23-01 à MR-23-04). Tous les sondages ont recoupé deux dykes de pegmatite à spodumène, MR-1 et MR-2. Deux sondages, MR-23-01 et MR-23-02, ont livré des intervalles avec des teneurs de type Bonanza : 24,5 mètres à 2,18 % Li 2 O et 25,8 mètres à 2.57 % Li 2 O respectivement. Le dyke MR-1 semble avoir un pendage vers le nord, et l’épaisseur réelle est estimée à 90 % de la longueur dans l’axe de forage (voir la Figure 3). Les deux dykes restent ouverts dans toutes les directions. Dans la zone Nord, trois autres affleurements de pegmatite à spodumène situés jusqu’à 1 kilomètre à l’est restent à tester par forage.

Zone Sud

Les résultats préliminaires de la zone Sud, tous du dyke de pegmatite MR-4, montrent également une minéralisation à haute teneur de type Bonanza près de la surface. Le dyke a été suivi en continu par forage sur plus de 750 mètres avec un pendage modéré de 45 degrés vers le sud (voir Figure 4). Un seul sondage du dyke de la zone Sud est publié dans ce communiqué de presse, MR-23-14 qui a recoupé 16,2 mètres à 2,75 % Li 2 O. Une minéralisation similaire de type Bonanza a été observée sur toute la longueur du dyke et reste ouverte dans toutes les directions.

Figure 4: Section transversale de la Zone Sud





QAQC

Tous les échantillons de forage ont été collectés sous la supervision des employés et contracteurs de BRW. Les carottes de forage étaient transportées par hélicoptère et par camion de la plateforme de forage jusqu’à la cartothèque à Val-d’Or. Chaque carotte était ensuite décrite, photographiée, étiquetée, et sciée avec une scie à diamant avant l’échantillonnage. Tous les intervalles de pegmatite ont été échantillonnés à des intervalles d’environ 1m pour garantir la représentativité, et des duplicatas ont été insérés à partir des quarts de carottes. Les échantillons étaient mis en sacs, et des blancs et standards de matériel certifié insérés à intervalles réguliers. Les échantillons ont été regroupés dans des sacs plus grands, scellés et étiquetés afin de maintenir une chaîne de traçabilité. Les sacs d’échantillons ont été transportés des installations du contracteur de BRW au laboratoire ALS de Val-d’Or. Tous les travaux de préparation et d’analyse des échantillons ont été effectués par ALS. Les échantillons ont été broyés afin que 70% du matériel passe à travers un tamis de 2mm (méthode CRU-31), un sous-échantillon de de 1000 g a été prélevé (SPL-21), puis pulvérisé (PUL-31) pour obtenir plus de 85% de matériel inférieur à 75 µm. Un sous-échantillon de 0,2 g de la fraction pulvérisée a été dissous dans une solution de peroxyde de sodium, avant analyse du lithium par ICP-AES selon la méthode ME-ICP82b. Tous les résultats ont passés le contrôle QA/QC du laboratoire et tous les standards et blancs insérés ont retourné des résultats qui se situaient dans des limites acceptables. Toutes les intersections de forage divulguées sont calculées sur la base d’une teneur de coupure inférieure à 0,10% Li 2 O, avec une dilution maximale interne de 1 mètre. Les basaltes encaissants adjacents aux dykes de pegmatites contiennent jusqu’à 0,3% Li 2 O mais ont été exclus des intersections divulguées.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été révisés et approuvés par M. François Goulet, directeur, Québec. Il est un géologue professionnel enregistré au Québec et une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101.

À propos d’Exploration Brunswick

Exploration Brunswick est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l’exploration pour le lithium dans les secteurs moins explorés au Canada. Le lithium est un métal critique nécessaire à la décarbonisation mondiale et à la transition énergétique. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de projets d’exploration préliminaire pour le lithium au Canada avec des propriétés au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Relations avec les investisseurs / Demandes d’information

M. Killian Charles, président et chef de la direction (info@brwexplo.ca)

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR à l’adresse : www.sedar.com. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

