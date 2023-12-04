Zenas BioPharma 任命 Jennifer Fox 为首席商务官兼首席财务官，任命 Tanya Fischer （医学士哲学博士双学位）为研发主管兼首席医学官，以加强行政领导层

随着 obexelimab 在多个潜在 I&I 适应症的后期临床试验中取得进展，Zenas 通过扩大策略与运营领导力，为持续增长奠定了基础

马萨诸塞州沃尔瑟姆, Dec. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma 是一家全球生物制药公司，致力于成为炎症与免疫 (I&I) 定向疗法开发和商业化的领导者，今日宣布任命 Jennifer Fox 为首席商务官兼首席财务官，任命 Tanya Fischer（医学士哲学博士双学位）为研发主管兼首席医学官。



Zenas BioPharma 创始人兼首席执行官 Lonnie Moulder 表示：“我们很高兴欢迎 Tanya 和 Jen 加入我们的管理团队。”“Tanya 是一位经验丰富的医生兼科学家出身的领导者，而 Jen 是一位经验丰富的医疗财务和企业发展领导者。他们都拥有数十年的行业领导经验，随着我们进入下一阶段的增长，他们将成为 Zenas 的宝贵补充，推进多个全球项目的后期临床开发，并致力于为全球有需求的患者提供差异化的 I&I 定向疗法。”

Fox 女士是一位经验丰富的财务和企业发展主管，在企业融资和医疗保健投资银行领域拥有丰富的经验，为许多私人和上市公司提供策略、融资和并购方面的谘询服务。在加入 Zenas 之前，Fox 女士曾担任上市生物技术公司 Nuvation Bio 的首席财务官。她此前曾担任花旗集团董事总经理兼北美医疗保健企业和投资银行集团联席主管。在加入花旗集团之前，Fox 女士曾在 Deutsche Bank、Bear Stearns、Bank of America 和 Prudential Securities 的投资银行部门担任要职。她拥有曼哈顿学院金融和营销学士学位。

Fischer 博士是一位医生兼科学家，在学术界以及制药和生物技术公司拥有丰富的经验，领导多个治疗领域的早期和后期研究和开发项目，包括神经学和罕见病。在加入 Zenas 之前，她曾担任上市生物制药公司 Biohaven 的首席开发官和转化医学主管。Fischer 博士在 Bristol Myers Squibb 开始了她的职业生涯，并在 EMD-Serono、Sanofi-Genzyme 和 Alnylam 担任越来越重要的研发领导职务。她是一名神经科医生，在耶鲁纽黑文医院完成神经内科住院医师培训后，在耶鲁大学医学院任职。她分别在新泽西医科和牙科大学、罗伯特伍德约翰逊医学院和罗格斯大学获得医学博士和哲学博士学位，并荣获著名的美国青年科学家与工程师总统奖 (PECASE)。

关于 Zenas BioPharma

Zenas BioPharma 是一家全球生物制药公司，致力于成为全球患者炎症与免疫 (I&I) 定向疗法开发和商业化的领导者。凭藉全球临床开发能力和业务，Zenas 正在医疗需求高度未满足的领域推进一系列具有潜在差异化自体免疫疗法。我们经验丰富的领导团队和业务合作伙伴网络推动卓越运营，提供潜在的变革性疗法，以改善面临自体免疫疾病和罕见病患者的生活。如欲了解 Zenas BioPharma 的更多信息，请访问 www.zenasbio.com 并在 Twitter @ZenasBioPharma 和 LinkedIn 上关注我们。

关于 Obexelimab

Obexelimab 是一种处于第三期研究阶段的双功能、非溶细胞性人源化单克隆抗体，通过结合 CD19 和 FcγRIIb 来模拟抗原抗体复合物的作用，从而抑制 B 谱系细胞活性。在多项针对多种自身免疫性疾病的早期临床研究中，198 名受试者接受了obexelimab 治疗。在这些临床研究中，obexelimab 证明可以有效抑制 B 细胞功能而不耗尽细胞，从而对患有各种自身免疫性疾病的患者产生令人鼓舞的治疗效果。Zenas 从 Xencor, Inc. 获得了obexelimab 的全球独家专属权。Obexelimab 目前正在进行一项针对 IgG4 相关疾病患者的全球第三期临床研究和一项针对温性自体免疫性溶血性贫血 (wAIHA) 患者的全球第二期/第三期研究。Obexelimab 治疗多发性硬化症和系统性红斑狼疮的临床开发正在评估中。





有关治疗 IgG4 相关疾病的第三期 (INDIGO) 研究的更多信息，请访问ClinicalTrials.gov: NCT05662241.有关治疗 wAIHA 相关疾病的第三期 (SApHiAre) 研究的更多信息，请访问ClinicalTrials.gov: NCT05786573.

投资者和媒体联系人： Joe Farmer，总裁兼首席运营官 Zenas BioPharma IR@zenasbio.com