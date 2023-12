Communiqué de Presse

Atos fournira à l’UEFA les services informatiques essentiels de l’UEFA EURO 2024™

Paris, France et Hambourg, Allemagne – le 4 décembre 2023 – En tant que partenaire informatique officiel de l’UEFA National Team Football jusqu’en 2030, Atos fournira les services informatiques clés sur site et à distance lors de l’UEFA EURO 2024™, qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet en Allemagne.

Afin d’offrir la meilleure expérience possible à toutes les parties prenantes, de la famille du football européen aux fans en passant par les médias et les spectateurs, Atos sera responsable de la gestion des principaux systèmes de planification et d’exploitation informatiques, tels que :

Les systèmes de gestion de l’événement, tels que les accréditations, les solutions de contrôle d’accès, les systèmes de la compétition, la gestion du stationnement sur sites, le transport, la restauration, la gestion des invités et la gestion des échanges informatiques entre les sites.

Les systèmes de diffusion, comme par exemple la plateforme de données sur le football, l’application mobile, le site Web, y compris certaines fonctionnalités de jeu intégrées telles que le prédicteur de match et le quiz sur les compétitions.

Des services d’exploitation supplémentaires tels que par exemple des services d’impression, de communication radio et d’assistance.





Au travers de la plateforme de données sur le football, Atos stockera et diffusera les données passées et actuelles de l’UEFA aux parties prenantes externes (diffuseurs, médias, fédérations nationales, etc.) et internes (site web, applications). Ces données comprennent, entre autres, les calendriers des rencontres, les résultats, les compositions, les événements de match en direct, les classements, les statistiques, le statut des joueurs et leur classement.

Atos fournira également une assistance sur site et à distance depuis différents sites, en commençant par les responsables de l’informatique dans les stades, les coordinateurs des applications et les opérateurs pour l’assistance présents dans les 10 stades du tournoi afin de garantir l’efficacité et la fiabilité de nos systèmes. Un deuxième groupe sera présent au Centre international de diffusion (IBC) situé à Leipzig qui accueillera le Centre de commandement informatique de l’UEFA. Des équipes techniques seront également mobilisées à Nyon (Suisse), Madrid, Barcelone (Espagne) et sur d’autres sites pour fournir une assistance à distance à toute personne opérant sur site et assurer la continuité des activités des services fournis à l’UEFA.

« Atos est ravi de travailler aux côtés de l’UEFA pour offrir une expérience fluide et transparente à toutes les personnes qui assistent à l’UEFA EURO 2024™, aux fans de football, aux médias et à toutes les parties impliquées. L’ensemble de notre savoir-faire sera au service de cette compétition pour garantir une expérience de qualité à tous les fans de football du monde entier » a déclaré Patrick Adiba, CEO de Atos Major Events.

« Nous espérons faire de l’UEFA EURO 2024TM une expérience digitale extraordinaire pour tous les fans et pour la famille européenne du football. Nous sommes ravis de travailler avec Atos et de bénéficier de sa grande expérience en tant que partenaire informatique de nombreux événements sportifs majeurs, pour faire ensemble de cet Euro le plus connecté de tous les temps » a indiqué Martin Kallen, CEO de l’UEFA Events SA.

Depuis l’annonce de leur partenariat fin 2022, Atos a aidé l’UEFA à gérer et à améliorer ses systèmes et applications, et a soutenu certains de ses tournois majeurs tels que la finale de l’UEFA Nations League Finals™, qui s’est tenue à Rotterdam en juin dernier.

Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et travaille actuellement à la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Atos est également le partenaire technologique et numérique officiel du Comité Olympique Européen pour les prochaines éditions des Jeux Européens jusqu’en 2027.

Atos est la seule société internationale de services informatiques servant ses partenaires et clients par le biais d’une division interne dédiée au sport et aux grands événements (« Major Events »). Pour en savoir plus sur les solutions Atos pour les événements sportifs et les grands événements, rendez-vous sur le site Atos .

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de Tech Foundations

Tech Foundations est la ligne de métier du groupe Atos leader dans les services d’infogérance, centrée sur l’infrastructure et le cloud hybride, l’expérience employé et les services technologiques, grâce à des solutions décarbonées, automatisées et tirant parti de l’IA. Ses 52 000 collaborateurs font progresser ce qui compte pour l’avenir des entreprises, des institutions et des communautés du monde entier. Tech Foundations est présent dans 69 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 6 milliards d’euros en 2022.

