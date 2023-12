Lynx Air lance un service entre Toronto et Fort Myers

Pour célébrer l’événement, Lynx lance un solde de sièges avec jusqu’à 35 % de rabais sur tous les itinéraires américains.

TORONTO, 01 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le vol inaugural de Lynx Air (Lynx) à destination de la région de Fort Myers décolle aujourd’hui de l’aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) vers l’aéroport international du sud-ouest de la Floride (RSW). La compagnie aérienne canadienne à petit prix offrira quatre vols par semaine entre Toronto et Fort Myers, à bord de Boeing 737 flambant neufs.



Le lancement d’aujourd’hui marque l’expansion continue de Lynx aux États-Unis pour les mois d’hiver. La compagnie aérienne offre déjà des vols entre Toronto et Orlando, Tampa Bay, Phoenix et Los Angeles. Toutes ces destinations sont maintenant en vente. Lynx transporte plus de 21 500 sièges par semaine dans son réseau nord-américain à destination et en provenance de Toronto. Il s’agit d’une croissance de plus de 250 % par rapport à l’année dernière. Pour soutenir cette croissance, Lynx a établi cet été une base de pilotes et de membres d’équipage de cabine à Toronto, créant 101 nouveaux emplois dans la région.

« Toronto est devenue notre plaque tournante à la croissance la plus rapide, principalement en raison d’une lacune de longue date dans les options de transport aérien abordables. La ville a enduré des tarifs aériens élevés pendant longtemps et était mal desservie par les transporteurs à bas prix. Nous sommes fiers d’être le seul transporteur à bas prix à relier Toronto et Fort Myers et nous nous engageons à rendre les voyages accessibles et agréables. Que vous recherchiez des aventures en plein air ou une escapade tranquille sur des plages ensoleillées, Lynx garantit une expérience de vol exceptionnelle à un prix incroyablement abordable », a déclaré Vijay Bathija, chef des affaires commerciales de Lynx Air.

« Nous sommes fiers d’être un partenaire dans la croissance substantielle de Lynx à l’aéroport Pearson à Toronto au cours de la dernière année », a déclaré Kurush Minocher, Directeur exécutif, Expérience client et Relations avec les compagnies aériennes. « Fort Myers sera la cinquième destination transfrontalière de Lynx à départ de Toronto, offrant ainsi à nos passagers un choix accru vers cette destination chaude. »

« Nous voulons offrir à Lynx Air un accueil chaleureux de la part de l’aéroport international du sud-ouest de la Floride (RSW) », a déclaré Ben Siegel, CPA, C.M., directeur exécutif de la Lee County Port Authority. « Aujourd’hui, Lynx inaugure son premier vol sans escale à destination de Fort Myers à départ de Toronto, au Canada (YYZ), une destination prisée des résidents et des visiteurs du sud-ouest de la Floride, qui sera une excellente nouvelle option à faible coût pour les voyageurs. »

Détails du solde

Les tarifs entre Toronto et Fort Myers commencent à 111 $* pour un aller simple (taxes et frais inclus). Pour célébrer le vol inaugural d’aujourd’hui, Lynx a lancé un solde de sièges d’une durée limitée offrant jusqu’à 35 % de réduction sur le tarif de base de toutes les destinations transfrontalières. La promotion commence le 1er décembre et se termine à 23 h 59 (HAE) le 3 décembre 2023. Elle est accessible avec le code promotionnel « FLORIDA ». Pour connaître tous les détails et pour réserver un billet à petit prix, consultez FlyLynx.com.

Calendrier des vols de Lynx à destination des États-Unis en provenance de Toronto

Date d’entrée en vigueur Fréquence Aéroport de départ Aéroport d’arrivée 1 er déc. 2023 Quatre fois par semaine



Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) Fort Myers (RSW) 1 er déc. 2023 Quatre fois par semaine Fort Myers (RSW) Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ)



Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Internet pour plus de détails sur le calendrier.

* Offre d’une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais. Il y a des restrictions.

Contact auprès des médias :

Paula Worthington

Worthington PR

paula@worthingtonpr.com

403-585-2429

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada, se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d’Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuve, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Très efficaces et fiables, les avions de Lynx sont 20 % plus économes en carburant que ceux de la génération précédente, ce qui permet de réduire l’empreinte carbone du transporteur aérien afin d’en faire l’un des plus respectueux de l’environnement du Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l’expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.