CANADA CARBON FAIT UNE MISE À JOUR SUR SON PROGRAMME D'EXPLORATION DE LA MINE ASBURY

Toronto, Ontario, Canada, 30 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la « Société » ou « Canada Carbon » ou (" CCB "), (TSX-V:CCB), (FF:U7N1) est heureuse d'annoncer qu'une importante minéralisation graphitique a été observée au cours de son programme de forage en cours sur la propriété Asbury (« la propriété »). La société souhaite profiter de cette occasion pour fournir une mise à jour générale concernant le programme d'exploration sur la propriété. Les travaux d'exploration en cours comprennent le forage, la réalisation d'un calcul de ressources conforme au Règlement 43-101, des essais métallurgiques et le développement d'une signature géochimique. Les informations fournies par les travaux d'exploration permettront à la société de procéder à une étude économique préliminaire qui devrait être achevée en 2024.



Programme de forage

La phase 1 du programme de forage a débuté le 16 octobre et se terminera le 30 novembre 2023. Le programme de forage actuel teste une anomalie de conducteur plié, située sur le côté nord-est d'une anomalie magnétique régionale. La zone forée est principalement située sur le flanc nord du conducteur localement plié. Les travaux de forage précédents ont été réalisés principalement sur le flanc sud du pli.

La phase 2 du programme de forage débutera au premier trimestre 2024, lorsque les autorisations auront été délivrées pour des trous de forage supplémentaires. Les prochains trous à autoriser et à forer sont principalement situés du côté sud du conducteur électromagnétique. Les résultats actuels modifieront probablement le programme d'exploration pour cibler l'extension latérale des trous forés au cours du programme actuel afin d'optimiser le calcul des ressources futures.

Bien que le programme actuel confirme la minéralisation sur le flanc nord de l'anomalie conductrice, les travaux futurs continueront d'explorer les deux flancs de l'anomalie conductrice. La société continuera d'étendre les activités de forage intercalaire afin de relier la minéralisation entre la zone d'exploration actuelle et l'ancienne mine d'Asbury. Les archives historiques confirment que plus de 875 000 tonnes de graphite (avec une teneur moyenne de 8,14 % et une teneur de coupure de 6 %) ont été extraites de la mine sur une extension de 250 mètres. Le conducteur a une longueur d'environ 5 km et la société espère pouvoir définir la minéralisation sur l'ensemble de l'anomalie du conducteur.

Observations des carottes

La diagraphie du programme de forage actuel nous a permis d'observer de multiples intersections intéressantes qui seront probablement incorporées dans une future mise à jour des ressources. Les observations actuelles indiquent que la minéralisation graphitique se trouve des deux côtés de l'anomalie du conducteur plié. Les résultats seront fournis dès que les analyses de laboratoire seront terminées, et une interprétation complète de ces résultats sera divulguée immédiatement après.

Tests métallurgiques

Canada Carbon a terminé l'échantillonnage en vrac et a expédié ces échantillons à SGS Canada dans le but d'effectuer des tests métallurgiques. Trois (3) échantillons différents ont été prélevés et livrés :

Du matériel à faible teneur (moins de 3% Cg) provenant des travaux de forage 2022 (1/4 de carotte fendue). Matériau à haute teneur (plus de 3% Cg) provenant des travaux de forage de 2022 (1/4 de carotte fendue). Affleurement historique à haute teneur situé à proximité de la mine Asbury.





Plus de 50 kg de matériel de chaque style de minéralisation ont été échantillonnés et envoyés aux installations de SGS à Lakefield. Les différents échantillons seront analysés et testés selon le protocole suivant :

1. Préparation des échantillons

a) Les échantillons seront broyés, mélangés et divisés en charges.

b) Un composite de chaque échantillon sera réalisé.





2. Caractérisation de l'alimentation





c) Une analyse de tête sera effectuée sur les 3 échantillons, y compris une série complète d'éléments analytiques.

d) La microscopie optique permettra de visualiser les occurrences de graphite.





3. Essai de broyabilité





e) Un test de broyabilité au broyeur à billes Bond sera effectué sur les échantillons.

4. Test de flottation

f) Un test initial sera effectué sur les 3 échantillons en tant que partie d'un composite.

g) Une évaluation de la flottation éclair, de la flottation grossière et de la flottation par balayage sera effectuée.

h) Des tests de performance des nettoyeurs primaires et secondaires seront effectués.

i) Des analyses supplémentaires seront effectuées sur le produit final.





Les résultats sont attendus pour la fin du mois de février 2024 et seront divulgués dès leur réception.

Calcul des ressources

SGS a été mandaté pour effectuer un calcul des ressources minérales conformément à l'instrument national 43-101 à la suite du programme de forage réalisé en 2022. La visite de terrain par la personne qualifiée de SGS a été complétée le 14 novembre 2023. Cet état initial des ressources devrait être terminé d'ici le 31 décembre 2023. Toute nouvelle minéralisation découverte sera incluse dans une future mise à jour de l'état des ressources.

« Le programme de forage de l'automne 2022 et l'activité d'exploration actuelle indiquent à la société que la zone nord-est de la propriété Asbury contient une minéralisation importante et étendue. La société a l'intention de tester davantage le conducteur situé entre l'ancienne mine d'Asbury et la zone actuellement en cours de forage. Compte tenu des volumes, de la teneur moyenne et de la teneur de coupure du minerai précédemment extrait de l'ancienne mine d'Asbury, le tout dans une extension de 250 mètres, nous ne pouvons nous empêcher d'être extrêmement enthousiastes quant au potentiel de minéralisation sur une anomalie de 5 km. Les informations obtenues à l'automne 2022, le programme de forage actuel et le programme d'essais métallurgiques permettront à la société de procéder à une étude économique préliminaire sur la propriété, qui sera achevée en 2024. » a déclaré Ellerton Castor, président-directeur général de Canada Carbon.

S’il vous plaît cliquez ici pour voir l’image





Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été préparé par Steven Lauzier, P.Geo, OGQ1430, qui est une personne qualifiée au sens de l'instrument national 43-101, et qui a revu et approuvé les informations géologiques fournies dans ce communiqué de presse.

CANADA CARBON INC.

“Ellerton Castor”

Président-Directeur Général

Coordonnées

Demandes de renseignements: info@canadacarbon.com

T: (905) 407-1212

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des " informations prospectives " (" forward-looking information ") au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des informations prospectives et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué. Toute déclaration qui traite de prédictions, d'attentes, de croyances, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de performances futurs (en utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que "s'attend à" ou "ne s'attend pas à", "est attendu", "anticipe" ou "n'anticipe pas", "planifie", "budget", "prévu", " prévoit ", " estime ", " croit " ou " a l'intention " ou des variantes de ces mots et expressions ou le fait d'affirmer que certaines actions, certains événements ou certains résultats " peuvent " ou " pourraient " se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer des informations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent des déclarations concernant l'offre, y compris l'utilisation du produit. En divulguant les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, la société a formulé certaines hypothèses. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes de ces informations prospectives se révéleront exactes. Des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, la conformité à de nombreuses réglementations gouvernementales, les lois et réglementations nationales et étrangères ayant un impact négatif sur les activités et les résultats d'exploitation de la société, l'impact du COVID-19 et les incertitudes générales d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Sauf si la loi l'exige, la société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de modifications des hypothèses, de changements dans les facteurs affectant ces informations prospectives ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.