MISE À JOUR -- Selon un sondage de FAIR Canada, les investisseurs demandent de clarifier les titres d’emploi dans les services financiers

TORONTO, 30 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un sondage publié aujourd’hui par FAIR Canada met l’accent sur la demande des investisseurs en matière d’exactitude des titres d’emploi au sein du secteur des services financiers.



Le sondage sur les titres d’emploi indique que la plupart des investisseurs croient qu’il est essentiel d’utiliser des titres précis et transparents. Ce sondage révèle qu’il existe de la confusion parmi les investisseurs à l’égard de l’utilisation des titres dans le secteur des services financiers avec un consensus selon lequel les titres devraient refléter avec précision le niveau de responsabilité, d’expertise et de qualifications d’une personne. En particulier, de nombreux investisseurs ont de la difficulté à faire la distinction entre deux titres utilisés couramment : conseiller financier et planificateur financier.

Jean-Paul Bureaud, directeur général de FAIR Canada, a apporté ses commentaires sur les implications du sondage concernant la protection du consommateur. « Le sondage met en évidence les problèmes potentiels liés à la protection des consommateurs au sein du secteur des services financiers. Compte tenu de ces conclusions clés, les organismes de réglementation doivent veiller à ce que les investisseurs ne soient pas induits en erreur par divers titres, y compris celui de conseiller financier. Par ailleurs, le fait d’autoriser des personnes possédant de l’expertise et des qualifications diverses d’utiliser des titres identiques ne fait que d’exacerber le problème ».

Les conclusions clés comprennent les suivantes :

Les investisseurs expriment leur incertitude quant aux distinctions en matière d’éducation et de formation requises correspondant à différents titres d’emploi et aux divers conseils et services financiers offerts par des personnes ayant des titres différents. 92 % des répondants conviennent qu’il est essentiel que les personnes fournissant des conseils financiers aient un titre reflétant leurs connaissances et leur expertise. Une majorité des répondants soutiennent l’élaboration d’une norme et d’un cadre réglementaire communs pour toute personne utilisant le titre de conseiller financier. 92 % des répondants conviennent que toute personne utilisant le titre de conseiller financier devrait connaître tous les domaines essentiels des finances personnelles.

M. Bureaud a conclu que « Le sondage indique qu’il est nécessaire de répondre aux attentes des investisseurs de manière plus efficace. FAIR Canada continuera à plaider en faveur d’améliorations à apporter aux cadres de protection des titres actuels afin de garantir une plus grande uniformité des normes et des règles de jeu équitables parmi les utilisateurs de titres d’emploi. À mesure que nous progressons, nous nous engageons à élaborer des solutions pratiques afin d’atténuer les titres potentiellement trompeurs et de réduire la confusion ressentie par les investisseurs ».

Vous pouvez lire le rapport complet du sondage sur les titres d’emploi en consultant le site Web de FAIR Canada (bientôt disponible en français).

