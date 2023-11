Le King Faisal Specialist Hospital and Research Center (KFSH&RC) honore deux décennies d’engagement sincère de la part de ses employés

Share This Article

News Provided By

RIYAD, Arabie saoudite, 30 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital and Research Center est très fier de reconnaître le dévouement exceptionnel de ses employés diversifiés qui ont chacun contribué sur deux décennies à la noble mission que constituent les soins aux patients. Son Excellence, le Dr Majid Al-Fayad, directeur général, a personnellement rendu hommage à tous ces précurseurs lors de la quarante-quatrième édition de la cérémonie d’hommage aux pionniers, qui s’est tenue à Djeddah et à Riyad les 20 et 22 novembre, respectivement.



En remerciement de leur engagement inébranlable à fournir des soins de santé de qualité, l’hôpital a commémoré les moments importants consacrés à l’amélioration de l’expérience globale des patients. L’aboutissement de ces efforts a permis de confectionner un superbe patchwork d’expériences et de compétences sur lesquelles repose la solide réputation dont jouit le King Faisal Specialist Hospital and Research Center aujourd’hui.

L’engagement inébranlable en matière de développement du personnel et d’instauration d’une culture organisationnelle solide est au cœur de cette réussite. L’hôpital accorde une importance particulière à son capital humain, conscient du rôle essentiel qu’il joue dans sa renommée mondiale. Cet engagement se traduit par la mise en œuvre de programmes et de services de qualité visant à améliorer l’environnement de travail et la productivité des employés.

Le succès de ces initiatives a été mis en évidence par une enquête interne, dans laquelle 78 % des participants recommandent l’environnement de travail et 81 % se déclarent satisfaits des services fournis par l’hôpital. La création d'un club destiné aux employés il y a plusieurs années illustre bien le dévouement du King Faisal Specialist Hospital and Research Center à l’égard de son personnel. Cette initiative favorise un environnement de travail positif, encourage les interactions sociales, le développement personnel et la participation à la vie de la communauté, tout en faisant en sorte que les individus se sentent valorisés, connectés et soutenus.

Preuve de l’engagement de l’hôpital en faveur d’un développement personnel et professionnel continu, le KFSH&RC organise régulièrement des ateliers, des séminaires et des sessions de discussion portant sur divers sujets tels que le leadership, la gestion du temps, la gestion du stress, la santé financière et l’évolution professionnelle. Ces formations visent à contribuer au perfectionnement potentiel des employés au sein de l’organisation.

Grâce à ces initiatives, le King Faisal Specialist Hospital and Research Center aspire à créer un environnement de travail susceptible d’attirer les meilleurs professionnels de santé en provenance des quatre coins du monde. Cet engagement s’inscrit pleinement dans ses objectifs stratégiques et soutient son parcours de près de cinq décennies visant à devenir un leader mondial dans la prestation de soins de santé spécialisés grâce à la recherche et à l’innovation.

Coordonnées :

kfshrc@mcsaatchi.com

Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9653cc92-53bc-4f7c-931c-ae2f0dee72bb

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0c5a150-18e9-4c19-903b-b58b1f6b1842