Volo cancellato | Claim Flights può aiutare a ottenere un rimborso in modo semplice e veloce

ITALY, November 30, 2023 / EINPresswire.com / -- Quando ci si trova di fronte a un volo in ritardo o cancellato, può essere frustrante e stressante. Oggi però arriva anche in Italia la Claim Flights, la compagnia che aiuta i viaggiatori aerei ad ottenere un risarcimento per i voli in ritardo o cancellati.Molte persone che viaggiano in aereo abitualmente, non sanno di aver diritto ad un risarcimento fino a 600 euro per un ritardo di oltre tre ore, o se il loro volo è stato cancellato o se è stato negato l'imbarco a causa dell'overbooking.Per poter richiedere il risarcimento ai sensi della norma UE 261, il volo deve essere partito da uno Stato membro dell'UE o essere arrivato in uno Stato membro dell'UE con una compagnia aerea regolamentata dall'UE.In caso di ritardo o cancellazione del volo è importante mantenere la calma e conservare tutte le prove relative alla tua prenotazione, come biglietti e ricevute. Queste documentazioni saranno necessarie quando si presenterà la richiesta di risarcimento.I vantaggi di utilizzare Claim Flights per ottenere un risarcimento sono molteplici. Innanzitutto, la semplicità del processo di richiesta con Claim Flights. Basta compilare un breve modulo online con i dettagli del volo e il motivo della richiesta di rimborso. Una volta inviato, il team di esperti si occuperà di tutto il resto, inclusa la comunicazione con la compagnia aerea coinvolta.Inoltre, Claim Flights lavora sulla base dell'omonimo regolamento europeo che protegge i diritti dei passeggeri in caso di ritardo o cancellazione del volo. Ciò significa che gli utenti potranno avere la certezza che le proprie rivendicazioni saranno trattate secondo quanto previsto dalla legge.Un altro punto forte è l'esperienza positiva riportata da numerosi utenti soddisfatti che hanno già usufruito dei servizi offerti da Claim Flights. Le recensioni positive testimoniano l'affidabilità e l'efficienza della piattaforma nella gestione delle richieste e nell'ottenimento del dovuto risarcimento.Infine, uno degli aspetti più interessanti riguarda la politica di Claim Flights:"no win no fee", il che significa che non si dovrà pagare nulla nel caso in cui non si ottenga il risarcimento.Per ulteriori informazioni si può visitare il sito ClaimFlights ( www.claimflights.it ).Riferimenti:Sito: https://claimflights.it/ Trustpilot : https://www.trustpilot.com/review/claimflights.com Google Reviews System: https://www.google.com/maps/place/Claim+Flights+GmbH/@47.6711315,9.1572178,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x479af6f418527bc5:0xf420909e84fcb545!8m2!3d47.6711315!4d9.1572178!16s%2Fg%2F11c1vn98gg?entry=ttu Facebook: https://www.facebook.com/claimflights.it Claim Flights GmbH (numero HRB 21397 registrato a Bonn, Germania)ID IVA europea DE299690950CEO Dr. Ulbrich Telephone, +41 76 3924070Indirizzo postale:Claim Flights GmbHPostbox 35D-78263 BuesingenGermaniaPer richieste generali: italy@claimflights.comUfficio stampa: Ilaria d’Alberti |+39 3281771916 | italy@claimflights.comRegistrato come agenzia di recupero crediti ai sensi di §10 Abs. 1 Nr. 1 RDGRegistrato nel registro dei servizi legali con il numero di registro 3712-951 (7)Autorità di registrazione regionale Alta Corte di ColoniaAssicurazione di responsabilità professionale AXA insurance AG Cologne