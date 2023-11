Duchesnay Inc. sollicite l'approbation de Santé Canada pour un contraceptif vaginal à base d'acétate de ségestérone et d'éthinylestradiol, une nouvelle option pour les femmes

BLAINVILLE, Québec, 30 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duchesnay Inc., membre du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD), l'une des sociétés phares sélectionnées par le gouvernement du Canada dans le cadre du Projet pour l'hypercroissance mondiale, a récemment soumis une présentation de drogue nouvelle (PDN) auprès de Santé Canada pour son système vaginal à libération lente à base d’acétate de ségestérone et d’éthinylestradiol développé pour la prévention des grossesses. Avec ses propriétés à action prolongée, ce produit permet de gravir une nouvelle étape vers le choix, la commodité et le contrôle des contraceptifs pour les femmes du monde entier.



RingzaMD* est un anneau vaginal réutilisable en silicone souple qui combine deux hormones, un nouveau progestatif (acétate de ségestérone) et un œstrogène largement utilisé (éthinylestradiol), qui se diffusent lentement et graduellement dans le vagin et entrent dans la circulation sanguine. Un attribut clé de ce système est le fait qu'il peut être inséré et retiré par la femme elle-même, en plus de pouvoir être utilisé jusqu’à 13 cycles (un an).

Cette PDN s’insère dans l’évolution naturelle des nombreux lancements récents de GPD en santé de la femme au Canada et est également un prélude à plus de 4 nouveaux produits contraceptifs que GPD espère lancer dans le futur, démontrant ainsi la position unique de l'entreprise dans ce domaine. « Avec cette dernière soumission à Santé Canada, GPD continue d'être un chef de file en matière de contraception et de santé de la femme au Canada et s'engage à continuellement évaluer d'autres options novatrices », a déclaré Michael Gallo, Vice-président, Affaires réglementaires et médicales au Groupe pharmaceutique Duchesnay. « Après l'approbation de Slynd en 2021, une pilule contraceptive sans œstrogène, RingzaMD* est le deuxième contraceptif que nous envisageons lancer sur le marché canadien et notre première collaboration avec les experts de Population Council. »

En 2018, Population Council, une organisation mondiale de recherche à but non lucratif, a obtenu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis pour ce produit, premier dans une nouvelle classe de contraceptifs, qui depuis est commercialisé aux États-Unis. En 2020, Duchesnay Inc. a acquis les droits mondiaux** afin de rendre ce produit disponible sur tous les continents et ainsi poursuivre son étroite collaboration avec cette organisation de renommée mondiale visant à élargir continuellement son offre thérapeutique de produits innovants.

« Notre partenariat avec Population Council et la soumission de cette nouvelle méthode contraceptive s’alignent parfaitement avec nos champs d’intérêts en recherche ainsi qu’avec nos efforts d'expansion mondiale. Je suis fière de travailler pour une organisation vouée à offrir aux femmes des options accessibles et efficaces qui leur donneront plus de contrôle sur leur destin », a déclaré Suzanne Paszkiewicz, Vice-présidente, Partenariats globaux et Projets stratégiques au Groupe pharmaceutique Duchesnay.

Fidèles à leur engagement envers la santé des femmes et les membres de leur famille à toutes les étapes de leur vie, les collaborateurs de GPD travaillent sans relâche pour lancer cette nouvelle option contraceptive au cours du second semestre de 2024 suivant l'approbation par Santé Canada, pour le bénéfice des femmes canadiennes, et explorent les opportunités d'obtenir des approbations réglementaires additionnelles dans d’autres régions du monde.

L'innocuité et l'efficacité de ce produit sont encore à l’étude par Santé Canada et l'autorisation de mise en marché n'a pas encore été accordée.

* Nom commercial en attente d'approbation.

** Les droits mondiaux détenus par GPD excluent les États-Unis.

À PROPOS DE DUCHESNAY

Duchesnay est une entreprise pharmaceutique spécialisée forte d’un engagement soutenu en santé de la femme. Jusqu’à tout récemment, son principal centre d’intérêt était de combler le vide qui existe en matière de recherche scientifique, d'éducation et d'information et sur le développement de médicaments d'utilisation sécuritaire et efficace pour les femmes enceintes et celles qui allaitent.

Aujourd’hui, Duchesnay propose un portefeuille de produits élargi pour offrir des options thérapeutiques sécuritaires et efficaces pour répondre aux besoins de santé et de qualité de vie de la femme et des membres de sa famille à différents stades de leur vie. Croyant que les femmes du monde entier méritent d’avoir accès à des traitements spécialisés à leurs conditions, Duchesnay distribue maintenant ses produits sur trois continents. Pour en savoir plus sur Duchesnay, visitez https://duchesnay.com/fr/.

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le Groupe est constitué de cinq sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, toutes deux dédiées à la santé des femmes; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares aux patients canadiens et américains; ainsi qu'Analog Pharma, une société américaine de médicaments génériques, avec une spécialisation dans les médicaments orphelins. Depuis son usine de fabrication à la fine pointe de la technologie à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays. GPD est l’une des 8 entreprises au pays choisie pour participer au Projet pour l’hypercroissance mondiale du Gouvernement du Canada. Cette nomination nous offre un accompagnement exclusif et personnalisé pour au moins 2 ans, afin d’accélérer notre croissance pour devenir une des entreprises phare de l’économie canadienne.

À travers ses projets de recherche et développement ainsi que par le biais de partenariats exclusifs, le Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements novateurs pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. Le Groupe tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive et un environnement de travail flexible. Il est profondément engagé envers la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives. Pour de plus amples informations, visitez le https://duchesnaypharmaceuticalgroup.com/fr.

Référence :

The Nestorone®/Ethinyl Estradiol One-Year Vaginal Contraceptive System, https://popcouncil.org/project/the-nestorone-ethinyl-estradiol-one-year-vaginal-contraceptive-system/ FDA approves new vaginal ring for one year of birth control, https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-vaginal-ring-one-year-birth-control





