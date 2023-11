La France en cinquième position pour les achats de produits biologiques

PARIS, FRANCE, November 30, 2023 / EINPresswire.com / -- Dans le top 10 mondial des pays les plus bio, les Français se classent devant l'Allemagne. Le pays le plus bio au monde reste le Danemark.La France est également le pays de l'UE qui possède la plus grande surface cultivée en bio, avec près de 2,9 millions d'hectares.Données publiées par Organic Denmark lors de l'événement promu par Made in Nature, le programme de promotion et d'information sur les fruits et légumes biologiques de CSO Italie, financé par l'Union Européenne.Avec 6,5 % de parts de marché, la France occupe la cinquième place du classement mondial des pays pour les achats de produits biologiques, devant l'Allemagne avec 6,4 % et l'Italie, qui ferme le classement à la dixième place avec 3,5 %. C'est toutefois le Danemark qui détient le record du pays le plus bio au monde, avec 13 % de parts de marché (Source : Organic Denmark) La France, quant à elle, détient le record européen de surface cultivée en bio avec près de 2,9 millions d'hectares, soit 10,7 % de la surface agricole utile française (Source : Agence Bio).La situation des fruits et légumes biologiques et ses perspectives ont été discutées lors de l'événement "Organic Fruit and Vegetables in Organised Retail : where are we ?", qui s'est déroulé à Copenhague ces derniers jours et simultanément en Italie, en France et en Allemagne.L'événement était organisé par Made in Nature, le programme de promotion et d'information sur les fruits et légumes biologiques dans les quatre pays européens, mis en œuvre par CSO Italie et financé par l'Union européenne. Les entreprises suivantes participent également au projet : Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel et Verybio.Selon le baromètre de l'Agence Bio (Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique), malgré ses nombreux avantages, l'alimentation biologique souffre. Dans un environnement très concurrentiel, les enseignes de la grande distribution ont tendance à rationaliser leur assortiment bio au profit d'autres offres. Ce déclin se reflète également dans les résultats : le pourcentage de consommateurs réguliers de produits biologiques (c'est-à-dire ceux qui achètent des produits biologiques au moins une fois par semaine dans les supermarchés) est en baisse de 6 points par rapport à 2021.L'agriculture biologique est également une source importante d'emplois : toujours selon l'agence française, il y a plus de 200 000 emplois dans ce secteur, soit 16 % du nombre total de travailleurs dans l'agriculture, et plus de 60 000 fermes biologiques, soit 14 % de l'ensemble des fermes."Même en France, les fruits et légumes biologiques n'ont pas le vent en poupe, a déclaré Elisa Macchi, directrice de CSO Italie.Ce qui diminue, c'est le volume acheté par famille acheteuse, ce qui confirme que c'est l'inflation générale qui "mord" sur la consommation, mais l'intérêt pour le bio demeure, signe qu'il entre de plus en plus, sinon dans les achats, du moins dans l'intérêt et l'intention, dans les caddies".Financé par l’Union européenne. Cependant, les positions et opinions exprimées appartiennent aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA). Ni l’Union européenne ni l’autorité chargée de l’octroi ne sauraient en être tenues pour responsables.