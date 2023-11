Evaxion va lever le voile sur un concept potentiellement révolutionnaire de vaccin précis contre le cancer alimenté par sa plateforme IA-Immunology™

Étude de validation : La plateforme IA-Immunology™ développée par Evaxion démontre une conception réussie de vaccins ciblés contre les formes de cancer du sang par le ciblage d’une nouvelle classe d’antigènes

La plateforme IA-Immunology™ développée par Evaxion démontre une conception réussie de vaccins ciblés contre les formes de cancer du sang par le ciblage d’une nouvelle classe d’antigènes Large application : Le concept de vaccin présente un conséquent potentiel, assorti d’une large utilisation et d’avantages prometteurs pour les patients atteints de malignités hématologiques

COPENHAGUE, Danemark, 29 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX), ci-après « Evaxion » ou la « Société », une société de biotechnologie axée sur la recherche clinique spécialisée dans le développement de puissants vaccins basés sur sa plateforme d’immunologie par l’IA, AI-Immunology™ annonce fièrement la prochaine présentation de son nouveau concept de vaccin ciblé, à l’occasion de la 65e réunion annuelle de l’association professionnelle américaine d’hématologie, l’American Society of Hematology, ou ASH, qui se tiendra du 9 au 12 décembre 2023 à San Diego, dans l’État de Californie.

Candidature retenue pour une présentation orale : Evaxion a remporté l’opportunité d’une présentation orale parmi un groupe serré de plus de 5 000 résumés soumis. La présentation dévoilera une percée notoire de la Société, à l’appui de sa plateforme exclusive de découverte et de développement de cibles IA-Immunology™. En ciblant une nouvelle source de cibles, les rétrovirus endogènes (ou RVE) combinés à des informations d’une pertinence unique, Evaxion donne naissance à un nouveau concept de vaccins ciblés, applicables aux malignités hématologiques et à certains cancers solides.

Vaccins ciblés sur mesure : Les vaccins ciblés sont adaptés aux profils tumoraux spécifiques et aux systèmes immunitaires des groupes de patients. Il s’agit d’une nette avancée dans la résolution des complexités cancéreuses, notamment les malignités hématologiques. Cette découverte devrait permettre une application des vaccins dans la thérapie du cancer plus importante que jamais.

Détails de l’événement :

Libellé : « Les éléments rétroviraux endogènes ; une source prometteuse d’antigènes de vaccin pour les malignités hématologiques » (en anglais : Endogenous Retroviral Elements Constitute a Promising Vaccine Antigen Source for Hematological Malignancies) Présentation numéro : 243 Session : Outils émergents, techniques et intelligence artificielle en hématologie : les technologies émergentes en faveur de la compréhension de l’hématologie bénigne et maligne Session : 803 Lieu : Salle 30 du Palais des congrès de San Diego Date et heure : samedi 9 décembre à 14:30, heure avancée du Pacifique Présenté par : Anders Bundgård Sørensen, Directeur de projet de recherche et de découverte

À propos des RVE

Les rétrovirus endogènes, ou RVE, se présentent sous forme de traces de virus anciens, incorporées au génome humain. Bien qu’inactives dans les cellules normales grâce à un contrôle épigénétique strict, ces traces de cellules cancéreuses peuvent s’exprimer, et constituent ainsi des cibles idéales pour les vaccins développés contre le cancer.

À propos d’EVAXION

Evaxion Biotech A/S est une société pionnière dans la biotechnologie pilotée par sa plateforme d’intelligence artificielle : AI-Immunology™. Les prédictions par l’IA exclusives et évolutives d’Evaxion exploitent le potentiel de l’intelligence artificielle pour décoder le système immunitaire humain et développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Grâce à AI-Immunology™, Evaxion a développé un pipeline en oncologie au stade clinique avec de nouveaux vaccins personnalisés, et un pipeline au stade préclinique en maladies infectieuses, bactériennes et virales, qui font face à de nombreux besoins non satisfaits sur le plan médical Evaxion s’engage à transformer la vie des patients en leur proposant des options thérapeutiques innovantes et ciblées. Pour plus d'informations sur Evaxion et sa plateforme révolutionnaire AI-Immunology™, mais aussi sur son pipeline de vaccins, consultez notre site Web .

Déclaration prospective

Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi américaine « Securities Exchange Act » de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine « Securities Exchange Act » de 1934, dans sa version modifiée. Les mots « cibler », « croire », « s'attendre à », « espérer », « viser », « avoir l'intention », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « aura », « peut avoir », « susceptible », « devrait » et d'autres mots ou termes de signification similaire caractérisent les déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent sensiblement différer de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, les risques liés à : notre situation financière et nos besoins en capitaux supplémentaires ; notre travail de développement ; le coût et le succès de nos activités de développement de produits et d’essais précliniques et cliniques ; la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé, développé à l’aide de notre technologie de plateforme d’IA, y compris le taux et le degré d’acceptation du marché de nos produits candidats ; notre dépendance vis-à-vis de tiers, y compris pour la conduite d’essais cliniques et la fabrication de produits ; notre incapacité à conclure des partenariats ; la réglementation gouvernementale ; la protection de nos droits de propriété intellectuelle ; les questions relatives aux employés et la gestion de la croissance ; nos ADS et actions ordinaires ; l’impact des facteurs internationaux sur le plan économique, politique, juridique, réglementaire, social et commercial, y compris l’inflation, et les effets sur notre activité de la pandémie mondiale de COVID-19 et des conflits en cours dans la région entourant l’Ukraine, la Russie et le Moyen-Orient ; et d’autres incertitudes affectant nos opérations commerciales et notre situation financière. Pour une discussion plus approfondie de ces risques, veuillez vous référer aux facteurs de risque inclus dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 20-F et à d'autres dépôts auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) américaine, qui sont disponibles à l'adresse www.sec.gov. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

