La liste nationale des bases de démonstration pour le tourisme industriel en Chine a été dévoilée : le quartier d’art 798 de Pékin arrive en tête

PÉKIN, 29 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le quartier d’art 798 de Pékin est devenu la première destination sur la liste nationale des bases de démonstration pour le tourisme industriel en Chine. Ce quartier emblématique de Pékin constitue une fusion remarquable entre patrimoine industriel et créativité artistique avant-gardiste.



Avec plus de 10 millions de visiteurs chaque année, dont plus de 30 % en provenance de l’étranger, le quartier d’art 798 abrite des chefs-d’œuvre d’artistes de renommée mondiale comme Picasso, Andy Warhol et Morandi. Avec sa superficie de 300 000 mètres carrés, le quartier 798 est, encore aujourd’hui, le plus grand complexe de bâtiments style Bauhaus en Asie. Accueillant plus de 4 000 événements culturels et artistiques chaque année, le quartier 798 abrite Galleria Continua, White Stone, Tang Contemporary China et de nombreuses autres galeries de renommée internationale qui en ont fait leur base dans le marché de l’art en Chine.

« Je pense que le quartier 798 joue un rôle majeur, » a déclaré le réalisateur oscarisé Florian Henckel von Donnersmarck après sa visite en avril. « Si vous perdez votre inspiration, venez ici et elle vous reviendra à coup sûr. » Il y a 15 ans, l’ambassadeur d’Allemagne faisait visiter le quartier 798 à Donnersmarck. Depuis, Donnersmarck y revient régulièrement à chacune de ses visites en Chine.

Véritable lieu emblématique à Pékin en matière d’échanges culturels et artistiques, le quartier 798 joue un rôle crucial dans la diffusion de l’art chinois dans le monde entier. Ces dernières années, les institutions du quartier 798 comme le 798 CUBE, l’Asia Art Center et la Daqian Gallery accueillent des expositions percutantes comme « White Holes: The Mysteries and Modern Receptions of Oracle Bone Script » et d’autres événements captivants comme l’« Oracle Bone Script Cultural Festival ». Ces initiatives offrent aux visiteurs internationaux le loisir d’explorer la culture et l’art traditionnels chinois de manière exhaustive et ainsi de propager le charme chinois à travers le monde.

Teng Yanbin, directrice exécutive de Beijing 798 Culture Technology Co., Ltd., déclare que le quartier d’art 798 est fier d’offrir aux touristes et aux visiteurs l’occasion d’explorer la richesse et la diversité qu’offre la culture chinoise. Comme elle l’affirme : « À travers l’art et la mode, l’art et la technologie et d’autres œuvres culturelles qui traversent les frontières, le quartier 798 offre aux visiteurs une expérience immersive qui permet de capter la nature complexe et diverse des cultures présentes. Cela encourage les gens à apprécier l’intégration harmonieuse de différentes cultures. »

Grâce à ses ressources de haute qualité en matière de tourisme industriel, le quartier 798 accueille des touristes du monde entier qui souhaitent découvrir son paysage artistique et culturel unique.

