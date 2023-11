Dassault Aviation, prix Choiseul de « L’Entreprise stratégique »

(Saint-Cloud, le 29 novembre 2023) – Dassault Aviation est particulièrement fière d’avoir reçu le prix 2023 de « L’Entreprise stratégique » décerné par l’Institut Choiseul dans le cadre de son « Initiative Souveraineté ».

Pour l’Institut Choiseul, l’Entreprise stratégique est une facette de la puissance de la nation. Elle se distingue par sa capacité à mobiliser efficacement des ressources et savoir-faire, et à offrir des solutions répondant aux priorités nationales. Elle est une clé de voûte du patrimoine stratégique de la France.

Architecte industriel et intégrateur de systèmes complexes, détenteur de technologies stratégiques et acteur majeur à l’export, actionnaire de référence du groupe Thales et pivot d’un tissu industriel comprenant des centaines d’entreprises partenaires et sous-traitantes, Dassault Aviation est au cœur de l’écosystème souverain de la défense française. Dassault Aviation est également la seule société non américaine produisant des avions d'affaires haut de gamme. Cette dualité civile-militaire est un gage de pérennité économique et de mutualisation technique.

« Dirigeants, ingénieurs, techniciens et compagnons, chez Dassault Aviation nous assumons tous la vocation stratégique de notre entreprise, afin d’assurer la supériorité de l’aviation de combat française et la pérennité de son écosystème. Que cette mission, essentielle à nos yeux, soit aujourd’hui célébrée par l’Institut Choiseul nous remplit de fierté. Un immense merci aux membres du jury, de la part de l’ensemble des salariés. J’ajoute à ces remerciements toutes nos félicitations à l’Institut pour avoir créé et pour faire vivre ces prix Souveraineté qui constituent une initiative pionnière et très bienvenue », a déclaré Éric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation, en recevant le prix au nom de l’entreprise.

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2022, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 6,9 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 700 collaborateurs. dassault-aviation.com

